El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, celebró la media sanción de Diputados al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, criticó el "timing político" de la justicia tras los fallos que revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en dos causas y tuvo un cruzo con periodistas de TN.

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa Hotesur-Los Sauces y también en la causa del Memorándum con Irán, y en ambos ordenó realizar el juicio oral, Massa apuntó contra el momento de la decisión judicial.

"Me llama la atención que en medio del proceso político electoral aparezcan estas situaciones, como accidentalmente, y no se hayan resuelto hace tres meses o dentro de 60 días. El timing político de algunos fallos parece que pretenden incidir en el proceso electoral”, expresó en diálogo con TN.

En esa línea, señaló que “Cristina tiene derecho a defenderse como cualquier ciudadano”. "Muchas veces juegan con eso del indulto o no indulto. Cristina tiene derecho a defender su posición en una justicia independiente, no que tome decisiones mirando el calendario electoral, si no que tome decisiones mirando el expediente", agregó.

Asimismo, cuestionó los tiempos judiciales: "Olvidémonos de casos que involucren a políticos, no puede ser que un fallo que condena a un violador o asesino demore 5 o 6 años".

La reacción del massismo ante el fallo de Casación contra Cristina Kirchner: "Lo esperábamos desde que terminaron las PASO"

En otro punto, también dio indicios del futuro del presidente Alberto Fernández en caso de que Massa llega a la Presidencia: "No lo he hablado con él respecto a cuál es la tarea en la que se imagina. No creo que sea un cargo público en la Argentina. Lo conozco y sé que está pensando más en la cuestión internacional".

Ante la consulta de si le gustó el gobierno de Alberto Fernández, comentó: "Cada cosa que no me gustó, la hablé cara a cara. A algunos le gusta discutir las cosas en los medios".

El cruce de Massa con periodistas de TN

En un momento de la entrevista, tuvo un picante cruce con los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. "Después ustedes se enojan cuando algún dirigente de otra fuerza política los trata de una manera despectiva. Yo no los voy a descalificar. Así como a veces dejan hablar a otros dirigentes a los que le hacen una pregunta y los dejan explicar, me gustaría que a mí me dejen explicar", dijo Massa.

En esa línea, siguió: "Si no lo que termina pasando es que invitan a otros dirigentes, les dejan hacer su recitado de explicaciones y algunos otros dirigentes de otras fuerzas políticas no. Y después se enojan cuando no les damos entrevistas. El problema es que ustedes son muy exigentes con algunos y poquito exigentes con otros".

"No es nuestro caso", contestó Wiñazki y Massa continuó: "Si quiere les puedo poner ejemplos y les mando mañana videos de algunas otras entrevistas".

Massa celebró la aprobación de Ganancias y mandará el proyecto sobre la devolución del IVA

El candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía estuvo en la Cámara de Diputados para presenciar el debate del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que presentó la semana pasada.

El titular del Palacio de Hacienda estuvo primero en el despacho de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, junto al titular de Aduana, Guillermo Michel; y el director de la AFIP, Carlos Castagneto.

Según se informó, el ministro de Economía y los funcionarios "trabajan en el envío de la Ley que reintegra el IVA a los monotributistas, jubilados y trabajadores".

La idea de Massa es reeditar lo ocurrido con Ganancias, ya que primero subió el piso a través de un decreto y luego mandó un proyecto al Congreso para que sea sancionado y que la ley rija -en caso de aprobarse- a partir de 2024.

"Dunga-dunga", una tarjeta roja y el chupetín de madera: perlas que dejó el debate para reformar Ganancias

En cuanto a la devolución del IVA hasta los 18 mil pesos mensuales, el ministro de Economía implementó la medida con una resolución a partir de esta semana y ahora podría enviar una norma al Parlamento.

Luego, cuando la norma ya estaba por votarse, Massa se trasladó hasta uno de los palcos de la Cámara baja, donde se ubicó junto a los líderes de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.

El ministro de Economía celebró la votación y se abrazó con los secretarios generales de la CGT, que movilizaron a la militancia a las puertas del Congreso para acompañar la discusión y respaldar el proyecto.

"Lo que tiene que saber todo laburando es que de acá a fin de año no va a pagar Impuesto a las Ganancias porque está el decreto. Hasta $1.770.000 está todos eximidos", dijo luego Massa en una entrevista en C5N.

"En el bloque de Juntos por el Cambio hubo mucha confusión. En su gobierno dijeron que iban a eliminar ganancias y los trabajadores terminaron pagando el doble. Tenían la oportunidad de redimirse. La posición de La Libertad Avanza fue más genuina, entendió que era una rebaja de impuestos y acompañaron", añadió.

En ese sentido, agregó: "Argentina necesita una reforma del sistema tributario. Requiere mayor simplificación, el comerciante tiene que hacer un curos para pagar los vencimientos de impuestos. A veces hay superposición entre Nación, provincia y municipio con los impuestos. Hay doble o triple imposición en un mismo producto".

Por otro lado, cuestionó la propuesta de la libre portación de armas, principalmente comentado por Javier Milei: "La seguridad es una responsabilidad del Estado para que se promuevan estas ideas alocadas de la libre venta de armas. También decimos de nada sirve tener al patrullero y al policía si lo tenemos durmiendo la siesta en la estación de servicio parado en la esquina".

ED