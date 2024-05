Cancelaron una entrevista de Maslatón con Cúneo y el abogado denunció "funciones dictatoriales" de Milei

El abogado Carlos Maslatón tenía pautada una entrevista con Santiago Cúneo para este viernes, pero informó que finalmente no se realizará dado que el programa que acababa de anunciarse para incorporarse a la grilla de A24 habría sido cancelado. Maslatón denunció que la decisión partió del presidente Javier Milei en “funciones dictatoriales”.

En su cuenta de X (antes Twitter), el abogado liberal había anunciado que el viernes 10 estaría en el programa de Santiago Cúneo por A24, que se estrenaría el lunes 6 desde las 22, pero eso no ocurrió. Su ciclo, “El rey desnudo”, era un programa con análisis político y económico. En su lugar, estuvo emitiéndose otro contenido de corte informativo. “Voy a ser el único periodista peronista de Argentina en cámara”, había adelantado Cúneo, con entusiasmo.

“Queda cancelada mi presencia este viernes en el programa de Santiago Cuneo por A24. La razón es que el programa no sale al aire por orden del presidente Javier Milei en ejercicio de sus funciones dictatoriales contra la libertad de prensa”, denunció Maslatón este miércoles por la noche. Un usuario le consultó: “Vos dijiste cuando te echaron que el presidente Milei había pedido tu cabeza en el programa Duro de Domar, ¿era verdad eso?”. “Vos lo dijiste”, contestó el mediático y analista financiero.

Santiago Cúneo es un empresario, político y periodista argentino, popularmente conocido por ser picante y polémico a la hora de hablar sobre la actualidad del país y temas vinculados a la sociedad. En 2013 comenzó con su programa en Canal 26, “Uno más uno, tres” y cobró mayor popularidad en los medios. Luego, el ciclo fue trasladado a Crónica y actualmente sale al aire por el streaming Canal 22. En 2022 protagonizó un episodio que cobró trascendencia internacional, cuando celebró la muerte de la Reina Isabel II.

En su programa, Cúneo también se refirió al estreno de “El rey desnudo” y dijo: “Hay gente muy nerviosa que está consumiendo muchísimo más clonazepam que lo habitual desde que las promociones anunciaron nuestra llegada a A24 y hay gente que hace reuniones de urgencia para ver cómo tratar el tema de Cúneo en A24. Qué va a decir, qué va a pasar, cómo hacemos, cómo lo paramos, qué vamos a hacer”.

“Se ponen nerviosos y los nervios los llevan a actos de inconsciencia que generan exabruptos a veces muy parecidos a las amenazas que, por supuesto, ensayan en esas reuniones pintorescas de desesperación de un gobierno acabado y terminado que, lo que menos necesita, es que Cúneo amplifique la capacidad de decir verdad y que esto llegue a más gente, más rápido”, apuntó. Sin embargo, luego aclaró que “en el canal A24 se han comportado muy bien con nosotros” y aseguró que “el estreno es inevitable”.

Recientemente, Santiago Cúneo participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), dependiente del Grupo Perfil. Allí, opinó que “no es genuino el judaísmo de Milei. No solo no cumplió ninguno de los pasos de transición hacia la fe judía, sino que yo creo que es una ofensa hacia aquellos que realmente son religiosos de la fe judía”.

“Yo de gente que cambia de religión y de club de fútbol desconfío siempre”, definió Cúneo, quien fue íntimo amigo de Milei hace años, pero hace un par de meses denunció que el actual presidente, “en un momento en que no tenía ni para darle de comer a los perros, me contó que asesoró en materia financiera a unos narcos". “Milei tiene una relación morbosa de creer que las mafias son mejores que el Estado. Ha dicho que Al Capone era mejor persona y con códigos que el Estado”, aseguró. Cuando fue consultado por los estudiantes si creía que Milei es un patriota, Cúneo postuló: “No, yo creo que en todo caso es un patriota inglés”.

Asimismo, Santiago Cúneo reflexionó sobre el vínculo del presidente con su perro muerto, Conan: “Era un tipo solo. Las horas se la llenó el perro y se transformó en su apego, de lo cual no pudo despegar nunca. Él tiene una condición psiquiátrica que hace que tenga estas debilidades, que lo atan a situaciones como las de querer hablar o comunicarse con un perro muerto”. “¿Alguna vez lo vio hablar con Conan?”, le preguntaron los estudiantes y respondió: “No, pero llevaba cenizas de Conan en su agendita. Me mostró. Me hablaba de Conan con afecto”.

ML / ED