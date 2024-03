Cómo se originó el fuerte cruce entre Santiago Cúneo y Juan Grabois en el estudio de C5N

Un tenso episodio entre el periodista Santiago Cúneo y el dirigente social Juan Grabois se registró en la noche de este jueves en los estudios del canal C5N, cuando el también empresario se presentó para brindar una entrevista en el programa Duro de Domar (DDD). Según trascendió, todo se originó luego de una discusión en la que ambos debieron ser separados por las personas que se encontraban en el lugar.

Cuando el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria se estaba retirando, se cruzó con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y Cúneo -que en las pasadas elecciones compitió por el MIJD Confederal-, quienes estaban conversando. En ese momento, el referente del Frente Patria Grande saludó al dirigente de izquierda pero le negó el saludo a Cúneo.

Cúneo fue a C5N, casi se pelea con Grabois y acusó a Milei de "haber asesorado a narcos"

"Saludé a 'Chiquito' (Belliboni) que es un hombre honrado y le dije 'no deberías hablar con nazis'. El señor Cúneo me dice algo que no escuché bien y le dije 'con nazis no hablo'", expresó el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a PERFIL acerca de la situación.

Esto generó el enojo del empresario, que amenazó al referente social con golpearlo y "romperle los huesos". "Hasta me preguntó '¿Vos sos judío?' y me dijo sionista, genocida y cosas así, mientras agitaba su humanidad en un espectaculo grotesco y lamentable para todos los presentes", agregó.

En ese sentido, Grabois sostuvo que no le preocupaban las amenazas pero sí el crecimiento en el país de "este falso nacionalismo filonazi y con tufillo a servicio de inteligencia". También acusó a Cúneo de "revolear el peronómetro" a pesar de "haber crecido siendo candidato del propio (expresidente Mauricio) Macri, ahí cuando empezó la debacle".

Juan Grabois.

En diálogo con el sitio Realpolitik, el periodista dijo que le gritó "ladrón de escuelas y de planes sociales" al líder social y aseguró que "arrancó" porque él lo había insultado, por lo que comenzó a amenazarlo. También pidió que haya un "peronismo sin ladrones ni progres”.

Sobre estas declaraciones, Grabois opinó que "los gorilas inventaron que el peronismo era nazi; pero el problema es que algunos nazis se lo creyeron y se difrazan de peronistas". También calificó al movimiento justificalista como "una doctrina humanista que predica la felicidad del pueblo" y la grandeza de la Nación, y no como un espacio para el "machismo, el antisemitismo o la represión".

Por último, concluyó que "no hay lugar en la democracia para los nazis", a quienes mencionó que "se los debe combatir", y cerró: "Para derecha ya tenemos al gobierno de Javier Milei, hay que evitar que se vuelva cool ser filofascista dentro del movimiento nacional".

La denuncia de Cúneo contra Grabois

Santiago Cúneo, en C5N.

En julio de 2022, Santiago Cúneo presentó una denuncia contra Juan Grabois por "intimidación pública" luego de que declarara en un acto que, junto a otros manifestantes, estaban dispuestos "a dejar su sangre para que no siga habiendo hambre en la Argentina".

El expostulante de Unión por la Patria también había sido denunciado por el mismo episodio por otros referentes políticos, como Juan Mussa y Alberto Assef, pero fue sobreseído en esa causa a principios de abril de 2023 por el juez federal Daniel Rafecas.

El magistrado no tomó la hipótesis de manera literal y por el contrario señaló en su fallo que "el sentido contextualizado de sus palabras, no fue otro que el de una protesta social, una prédica ideológica y un discurso político".

FP CP