Grabois: "Los que conocemos al Papa sabemos que no hay chance de que haya aprobado el programa de Milei"

El titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois, dialogó con PERFIL en el marco del evento que realizó el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), donde reprodujeron un mensaje del Papa Francisco dos semanas después de recibir a Javier Milei en el Vaticano, y negó que el Sumo Pontífice pueda haber aprobado el programa económico de este gobierno.

"No hay ninguna chance de que el papa Francisco haya aprobado el programa económico de Milei", garantizó Grabois, y agregó estar seguro de sus palabras.

En esa línea, explicó que la línea del Papa es la de no meterse en asuntos políticos internos de ningún país: "Los que lo conocemos sabemos que no aprobaría el programa de nadie, pero mucho menos este de Milei".

Sindicalistas, dirigentes sociales y jueces se encontraron para ver el mensaje del Papa Francisco a la Argentina

El mensaje del Papa Francisco que toma distancia de Milei

Los dichos de Grabois además tienen que ver con el mensaje que dio esta mañana Francisco. En un discurso de cuatro minutos grabado, remarcó la importancia del Estado, de la "redistribución de riqueza", de la importancia de la equidad y de la "deshumanización del mercado", todos conceptos opuestos al discurso de Milei.

Dos semanas atrás, en el Vaticano, Milei había visitado a la máxima autoridad de la Iglesia y tras el encuentro había hasta afirmado que "el Papa se mostró satisfecho con el programa económico y su contención social", algo que había generado cierto disgusto.

"Es muy simple: o Milei se está creyendo sus propios cuentos o está mintiendo", argumentó Grabois.

La organización del peronismo frente al gobierno de LLA

Consultado por la postura de Cristina Kirchner sobre que vería con astucia cierto comportamiento de Milei y de un Massa de muy bajo perfil, Grabois fue contundente y habló de unidad nacional hasta con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, del PRO: "Nosotros tenemos en claro que buscamos la unidad nacional incluso hasta con el gobernador de Chubut si es necesario, que es del PRO, en pos de defender los derechos y la constitución nacional".

Zaffaroni: "No veo un programa, veo anarcocapitalismo y no creo que un gobierno pueda durar así"

Asimismo, se refirió a la necesidad de una "renovación generacional": "Y dentro de lo que es nuestro partido, creemos en la renovación generacional de los candidatos, no queremos más candidatos a dedo".

"Creemos que tenemos que tener una confrontación directa con las medidas de este gobierno y yo no me tengo que acomodar a los lineamientos ni de Cristina ni de Massa ni de Alberto" agregó.

No obstante, reconoció a la expresidenta por sobre los otros dos nombres mencionados: "Sí podemos reconocer muchas de las cosas que se hicieron del gobierno de Cristina y trabajar por una unidad si ellos están dispuestos".

La discusión en vivo con Jonatan Viale

Grabois detalló a PERFIL que había mandado una carta documento al periodista Jonatan Viale por una difamación sobre un tema vinculado al Fondo de Integración Socio Urbana, por lo que el periodista lo llamó por teléfono y le pidió disculpas. Ante esto, ayer en la señal de TN se había registrado un tenso cruce entre ambos.

"Viale hoy debería contarlo. Yo le mande una carta documento, él me llamó por teléfono y me pidió perdón y me dijo que lo iba a decir públicamente. Eso es lo que pasó", detalló el dirigente a este medio.

El incómodo cruce de Juan Grabois y Jonatan Viale en pleno pase de programas: "Chicanitas, no"

El incidente tuvo lugar cuando Viale estaba finalizando su programa "¿La ves?" y se preparaba para conectarse con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, conductores de "Somos buenos", donde estaba invitado el ex precandidato presidencial. Aunque al principio Grabois parecía sonreír, una vez que le dieron el micrófono apuntó directamente contra el presentador.

¡Pregúntale, pregúntale, dale, ya que estamos!", exclamó el activista social, mientras Wiñazki y Fioriti intentaban calmar la situación, sin éxito. "Jony, ¿me escuchás?", agregó, a lo que Viale respondió afirmativamente.

En ese instante, el líder social recriminó al periodista por un diálogo previo entre ambos que no se había hecho público hasta ese momento: "¿Por qué no le contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste?", expresó. "¿Sobre qué, Juan?", alcanzó a decir el presentador, claramente incómodo.

"Sobre el llamado que me hiciste para disculparte", finalizó Grabois, confirmado luego por Viale: "Sí, claro, eso lo hablamos, no hay ningún problema. Lo hablamos, sí claro". "Pero aprovechá que estás al aire y contalo", insistió el dirigente.

Viale trató de manejar la situación, señalando que su interlocutor estaba "mezclando todo". "Pero no hay problema, después, con gusto lo aclaramos", añadió. Y cerró tras algunos reproches más: “Tranquilo, Juan. Chicanitas, no. Chicanitas baratas, no. Sí, tranquilo, tranquilo”.

JD / Gi