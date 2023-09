Margarita Stolbizer fue la denunciante de las causas Hotesur y Los Sauces que este lunes fueron retomadas por la Justicia, luego de revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner. En comunicación con PERFIL, Stolbizer festejó el fallo, destacó su deseo de inhabilitación para la vicepresidenta, criticó los tiempos de la Justicia y definió a Máximo Kirchner como “un delincuente”.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y líder del partido GEN expresó que espera “que la Justicia funcione, los hechos se esclarezcan, las responsabilidades se determinen”, pero que no pretende una condena de cárcel para Cristina Kirchner. En cambio, para Stolbizer “es mucho más importante la pena de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si se hubieran investigado antes, posiblemente no hubiéramos tenido una Cristina vicepresidenta”, destacó.

“Es una resolución que estábamos esperando porque lo irregular, ilegítimo y arbitrario había sido el sobreseimiento dictado por el Tribunal 5 en mayoría. Por suerte ya en este fallo la jueza Adriana Palliotti se había diferenciado”, valoró Stolbizer y aseguró: “Como yo soy la denunciante en las dos causas, sé que hay muchísimas pruebas contundentes respecto a la comisión de los delitos. Cuando esto se ponga sobre la mesa, con el juicio oral y público, todos van a poder acceder a esa información. Esto es lo que la familia Kirchner obviamente no quiere que se conozca y se vea”.

Pacto con Irán y Hotesur-Los Sauces: qué se sabe sobre las causas que acechan a Cristina Kirchner

La diputada recordó que presentó las causas Hotesur-Los Sauces en 2014 y 2016 y que luego fueron acumuladas. “En esas causas hay un procesamiento de Cristina Fernández, sus hijos y los empresarios que se beneficiaban con contratos del Estado que les otorgaban —primero Néstor Kirchner y después Cristina— y devolvían como compensación o dádivas, dicen las causas, a través de alquiler de habitaciones en los hoteles o alquiler de inmuebles. Esa operación es el delito que se llama lavado de dinero”, detalló.

“El circuito cerraba porque ingresaban ese dinero a través de las empresas de Lázaro Baez y de Cristóbal López y terminaba yendo a parar a las cuentas de la familia Kirchner. Un circuito clarísimo, clarísimo de delito y de corrupción. Sin embargo, los jueces del Tribunal 5 decidieron sobreseer la causa, cerrarla, para impedir que eso fuera al juicio oral y público”, denunció Stolbizer.

Además, en entrevista con PERFIL, la denunciante dijo que “es un fallo que se espera desde hace mucho tiempo”, por lo que “no podría decir” que está relacionado con las elecciones de octubre. “Al contrario, te diría que esto tendría que haber salido antes y todos conocemos la dificultad que tuvo Casación con la irregularidad del mantenimiento de la jueza Figueroa en el lugar. Por eso es que creo que sale ahora, a partir de que la Corte resolvió hace unos días que la jueza ya no pertenecía a la Cámara del Tribunal”, celebró.

Stolbizer: "Hay muchos miembros del Poder Judicial que bailan al compás del poder”

Al ser consultada sobre el acto anunciado por Cristina Kirchner, en el que este sábado presentará la reedición de un libro titulado Después del Derrumbe: conversaciones entre Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella, Stolbizer adelantó que la vicepresidenta “va a decir las mismas cosas de siempre. Ella nunca ha hecho ejercicio de su defensa, dentro ni fuera del proceso, porque es demostrar su inocencia, rebatir las pruebas y eso nunca lo pudo hacer”.

“Entonces ella lo que hace es acusar a la Justicia, a los medios de comunicación y a quienes denunciamos, de mí ha dicho cantidad de bestialidades. Siempre hace esto, contraatacar y sacar las cosas del contexto, porque ella además contraataca con cuestiones que a veces no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo en la causa”, despotricó la diputada.

"Me preocupa la proposición mágica que hace Milei, como si pudiera cambiar las cosas de un día para el otro con medidas impracticables".

Asimismo, se refirió al candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, y opinó que “es prácticamente imposible que el propio ministro de Economía pueda ser un candidato que alcance alguna chance si un gobierno tiene un 140% o más de inflación”. Stolbizer catalogó a las últimas medidas de Massa como “manotazo de ahogado, claramente electoralistas e injustas” y añadió: “Nada de esto puede salvar a Massa de una candidatura muy mala porque es muy malo el gobierno”.

“Massa lleva como primer candidato a diputado nacional a Máximo Kirchner, que está en la causa junto con su madre, considerado obviamente responsable de estos delitos. Yo considero que es un delincuente, por lo tanto, nada más lejos de la realidad que nosotros pudiéramos apoyar una lista del kirchnerismo”, afirmó Stolbizer.

Margarita Stolbizer: “Hay muchos miembros del Poder Judicial que bailan al compás del poder”

En la misma entrevista con PERFIL, Margarita Stolbizer aseguró que los tiempos de la Justicia “no fueron adecuados” y que “tenemos la lentitud ya como un problema congénito”. “Aunque el problema no está solamente en estas causas. En general, nosotros tenemos un sistema judicial demasiado lento, aun para una mujer que pelea una cuota alimentaria o para un obrero que pelea una indemnización”, ejemplificó.

Sin embargo, destacó que esto empeora con las causas de corrupción. “Todos los informes estadísticos que hay dan cuenta de que hay más de 10 años, algunos dicen 14 o 15 años, como promedio de duración de las causas en las que se investiga la corrupción”, denunció y apuntó que esto se debe a que “lamentablemente hay tantas instancias recursivas, que todo eso dilata el procedimiento”.

“También estoy convencida de que dentro del Poder Judicial, así como hay gente que trabaja muy bien, eficaz y honestamente, hay muchos otros miembros que bailan al compás del poder, y eso también hace que las causas se terminen cajoneando durante mucho tiempo, porque el transcurso del tiempo siempre es lo que favorece a la impunidad”, argumentó Stolbizer.

A Stolbizer le preocupa la candidatura de Javier Milei

Margarita Stolbizer acompañó en las elecciones PASO a Horacio Rodríguez Larreta, pero confirmó que acompaña la postulación de Patricia Bullrich a presidenta. “Estamos todos alineados detrás de la posibilidad de un gobierno de Juntos por el Cambio, sobre todo porque compartimos una visión muy crítica del kirchnerismo y una mirada, yo sobre todo, fuertemente crítica respecto de la otra candidatura, que es la de Milei”, destacó la diputada.

“Yo no descalifico a Milei por sus ideas, porque el funcionamiento del sistema democrático reconoce la pluralidad de ideas y la democracia es eso. En el pluralismo, las ideas de la derecha y de la izquierda deben ser compatibles y deben convivir”, aclaró Stolbizer y añadió: “Lo que me preocupa de Milei es un discurso extremadamente violento, ese discurso permanente de descalificación del otro de manera grosera, sin sentido”.

“Me preocupa la proposición mágica que hace Milei, como si pudiera cambiar las cosas de un día para el otro con medidas impracticables, y me preocupa la posibilidad de que se rompan consensos básicos de nuestros 40 años de democracia, que es la defensa de los Derechos Humanos y en qué marco de convivencia cívica nosotros queremos vivir. Me parece que esos son acuerdos que no se deberían romper y este hombre a veces parece querer romperlos”, señaló Stolbizer.

ML / ED