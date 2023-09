Ramiro Marra presentó un libro con las reglas mnemotécnicas para no olvidarse de ser liberal

"Esta es mi visión del liberalismo. No soy escritor, académico y nunca tuve buenas notas. No soy un gran estudioso, sino que lo traté de explicar con mis palabras y buscando citas con las que me podía sentir identificado". De esta manera Ramiro Marra sintetizó el sentido de la publicación de su tercer libro, "Viva la libertad. Por qué hay que ser liberal. De tu economía a un nuevo modelo de país" (Editorial Planeta). El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza realizó la presentación el miércoles 19 en un salón de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires colmado de dirigentes y militantes.

Aunque estaba previsto que Javier Milei acompañara a Marra, el debate en el Congreso obligó al dirigente presentar el libro solo. De todas formas, el candidato porteño estuvo acompañado por dirigentes de La Libertad Avanza como su compañero de fórmula, Eduardo Martino; el exembajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio; los legisladores porteños Rebeca Fleitas, Oscar Zagol y Leonardo Saifert; los candidatos Lilia Lemoine, Jorge Mario Reta -que estuvo en todos los detalles de la organización y recibiendo invitados- y Agustín Romo. Entre otros, también estuvieron presente el analista político Álvaro Zicarelli y el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro.

Cuando terminó el acto, Marra se tomó unos minutos para firmar ejemplares. Con amabilidad, saludó a todos sus seguidores. Una señora le presagió que él será el próximo gobernador y el dirigente le tuvo que aclarar: "Jefe de Gobierno, gobernador es más difícil". Un joven le pidió una firma en un manual de estudios y le contó que recién salía de cursar Derecho Constitucional. Otro le alcanzó un billete de un dólar para llevarse un autógrafo. En una de las dedicatorias, el candidato escribió: "Para que las ideas de la libertad crescan (sic)" y tuvo que corregir el error de ortografía con un tachón. "Por eso tengo editor", se excusó.

Lejos de su tono habitual, la presentación del libro de Marra fue un acto formal. De hecho, el propio dirigente hizo bromas al respecto: "Estoy tratando de ser lo más serio posible en el día a día. En algún momento se termina la joda", dijo frente al auditorio.

La regla de Marra para no olvidarse de ser liberal

Marra contó que empezó a trabajar en el libro después de las elecciones del 2021. Se propuso dar su visión sobre el liberalismo y explicar por qué había explotado el fenómeno en la Argentina. "Lamentablemente, a los liberales nos faltaron el respeto en el último tiempo, sobre todo los kirchneristas, que nos trataron de neoliberales", declaró. Según el dirigente, en las últimas décadas "se retrasó" el debate político en el país.

Con el libro, dijo Marra, "quise ayudar a aquellos que quieren entender esta ideología que ahora vuelve a tener incidencia en nuestras vidas". Por eso, contó que en la primera parte incorporó una ley mnemotécnica: "Para no olvidarse los cinco motivos por los cuales uno es liberal", explicó.

La regla de Marra es LAPES: L, por libre mercado; A, por acción humana, "un concepto esencial para el ser humano cuando trata de emprender"; P, por propiedad privada, "algo que en Argentina se ha perdido tanto para hacer negocios como para lo más básico porque nos roban"; E, por Estado chico, "porque hicieron un Estado enorme que no se encarga de lo que debe hacer"; y S, por seguridad jurídica, "ya que sin ella no se pueden desarrollar negocios".

Marra repitió una incontable cantidad de veces que "el socialismo fracasó". En su libro retoma las experiencias de Hong Kong, Irlanda, Chile y Uruguay como modelos a seguir. Además, contó que le dedicó especial atención a "desmitificar a los países escandinavos", que suelen ponerse como ejemplo del buen funcionamiento del Estado de bienestar.

El candidato contó que suelen conversar con Milei sobre las razones de su crecimiento en la Argentina. Un punto de inflexión, según Marra, fue la cuarentena. "Las redes colaboraron para abrir conocimientos. Los jóvenes que solían ser socialistas se acercaron a las ideas de la libertad. Los encerraron, tenían una computadora a mano y tiempo. Cuando salieron pudieron decir 'ahora vamos a defender estas ideas'", sostuvo.

Libertario con narrativa peronista

El candidato a jefe de Gobierno se mostró exaltado por el creciente apoyo a La Libertad Avanza. Marra dijo que siente que se le está "cumpliendo un sueño", que los cambios que propone su partido son estructurales y que demorarán años en concretarse. "Nosotros nunca dijimos la palabra 'inmediato'. Eso dicen los politicos con promesas falsas. Pero tenemos una moral que se mantiene en el tiempo", definió.

Por momentos, la narrativa de Marra tuvo alguna conexión con frases que, en diferentes épocas, se asociaron al peronismo. "Todo esto parece utópico en la Argentina pero estamos en ese proceso, en esa batalla cultural. ¿Podemos decir que estamos ganando? Sí, pero son batallas. Esto es constante y no podemos bajar los brazos. Esto no es magia", dijo. El recuerdo del slogan de Cristina Fernández de 2015, "No fue magia", es automático.

Hay una frase popular de Juan Domingo Perón que pasó a la historia como parte de la cultura general: "Todos los argentinos son peronistas aunque no lo sepan", dijo alguna vez el expresidente. Marra, durante la presentación de su libro, retomó aquella idea y la transformó a su favor: "Todos somos liberales. Lo que pasa es que algunos todavía no lo pueden entender o aceptar", aseguró.

Según el candidato a jefe de Gobierno porteño, en Argentina "necesitamos que haya ideas diferentes". Sin embargo, apenas terminó la frase aclaró: "Que haya gente con ideas más liberales o menos liberales. Lo irrisorio es que haya socialistas". El libro en el que profundiza estos conceptos se puede conseguir en librerías "a 11 dólares", según dijo Reta en el inicio del acto. No dijo el valor en pesos porque, advirtió, hay que "hablar como corresponde".

