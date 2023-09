El nuevo TikTok de Cristina Kirchner

Según contó la periodista Nuria Am, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), la ex mandataria inauguró su cuenta en la conocida red social con un video que recopila sus saludos.

"Hola, ¿qué tal? Salimos con TikTok", tuiteó la Vicepresidenta y publicó su nuevo video de TikTok. Se espera ver qué contenido sumará a sus posteos en la red.

Además, Cristina Kirchner reapareció en escena con una charla en la UMET, titulada “De castas, herencias, derrumbes y futuros”, donde dejó definiciones importantes a menos de un mes para las elecciones de octubre.

"Cuando dije lo de los tercios hice un razonamiento lógico, que era que en 2019, cuando construimos el Frente de Todos, hicimos una elección en el cual las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos, porque había sido horrible el gobierno de Macri, y la gente tenía la memoria de cómo había vivido en Argentina hasta el 2015, por lo que era una cuestión evidente"

CFK apoyó a Massa, atacó a JxC y explicó el fenómeno Milei

Y agregó: "En esas PASO fue a votar el 76% del padrón y hubo una diferencia de 15 o 16 puntos, por lo que había una expectativa o esperanza de volver a vivir, no una vida en Disney, pero sí en la cual podías pensar en comprarte una casa, un auto, progresar, viajar. Se podía soñar con el progreso, eso fue lo que votó la gente", expresó la Vicepresidenta.

Ahora, la campaña electoral de Cristina también seguirá a través de las redes sociales.

