El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, cuestionó nuevamente al canal infantil público Pakapaka, bajo un insólito argumento: “Un chico una vez me dijo que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos”, destacó el candidato con tono defensivo y resaltó su doble ciudadanía.

"Un chico una vez me dijo que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. Yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria", manifestó Marra en Extra TV y agregó: "No me gusta cómo está contada la historia ni la parcialidad".

El particular cruce comenzó con Marra remarcando que van a privatizar la TV Pública, a lo que el conductor Tomás Méndez le recriminó: "¿Querés destruir Pakapaka? Es un gran canal, no lo viste, por eso decís lo que decís". "¿Sabés lo que me dijo un chico una vez? Que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos los buenos", contestó el candidato.

El cruce entre Ramiro Marra y Tomás Méndez por Pakapaka y los españoles

"¿Vos creés que los españoles eran los malos?", le preguntó Marra al periodista

"En función de todas las muertes que sucedieron...", dijo Méndez.

"Te cuento, yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco", comentó Marra y despertó las carcajadas de Méndez que le había dicho que él también era español al igual que sus abuelos.

" Tratá de respetar a mi patria" , insistió Marra y reiteró que es "argentino y español"

, insistió Marra y reiteró que es "argentino y español" El conductor le volvió a decir que él también esta en esas condiciones.

"No me gusta que cuenten la historia de una forma parcial", siguió Marra.

El periodista señaló: "No vas a reconocer que murió el 90% de la población aborigen e indígena desde que llegaron los españoles".

Marra comentó: "No critiques a los españoles. Son esos juzgamientos. No entiendo dónde quieren llegar".

"Es la historia objetiva", dijo Méndez.

"Es la historia contada de una manera, a mí me la contaron de otra y la tomé de otra manera", argumentó Marra.

"Y cómo te la contaron? Que se suicidó toda la gente? Que le regalamos todo el oro?", comentó el periodista.

"Este es un país que en su Constitución Nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España. Nacieron mis padres, después yo. Por eso tengo la nacionalidad por sangre", siguió Marra.

"¿Qué tiene que ver eso?", preguntó Méndez.

"Están contando mal la historia. No me gusta cómo está contada la historia, no me gusta la parcialidad que le ponen a Pakapaka. Si a vos te parece que hay que contar la historia de una sola manera en un medio público, está bien, votá al kirchnerismo", culminó Marra.

Marra contra los canales públicos

Este domingo, Marra ya había propuesto “vender” la TV Pública y habló despectivamente del canal infantil: "¿Pakapaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal Pakapaka? ¿Y bajan ideología establecida sobre historia? Me dijo mi mamá, que es profesora de Historia, que bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, tiene mucha experiencia y me dice que cuentan la historia de una manera particular", declaró Marra.

“Una cosa es hacerlo de forma privada y otra es que sea público y con los impuestos. Todos tienen derecho a contar su historia, pero que no lo hagan con mis impuestos, porque si no estás utilizando al gobierno para marcar cierta tendencia”, argumentó el candidato de Javier Milei para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en entrevista con IP Noticias.

Ante la pregunta acerca de si, efectivamente, cerraría el canal, contestó: "Por supuesto. O lo venderíamos. Si es rentable alguien lo va a pagar". Sobre la TV Pública, Marra postuló que “seguramente sería una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en Argentina". "Si vendés un medio público, te entra plata que podés invertir en Salud o Educación para mejorar la calidad de vida de la gente”, explicó.

“¿No viste lo que es el edificio ese? Está re bien ubicado ATC (por Argentina Televisora Color, denominación previa de la TV Pública). ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros. Sería un re negocio", subrayó Marra al proponer la construcción de un emprendimiento inmobiliario en el predio en el que funciona el canal, en Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio porteño de Palermo.

Tras la polémica que generaron sus comentarios, en sus redes sociales Marra siguió: "Mi madre es profesora de historia con más de 30 años de ejercicio. Es una profesional que sabe distinguir que es lo que está bien contado o lo que tiene bajada ideológica. Mucho machirulo y machirula siendo despectivos porque usé el termino "mama"".

"Parece que los kirchneristas están nerviosos porque critiqué a Pakapaka, estamos en el camino correcto", dijo.

Marra fue repudiado por sus dichos

Trabajadores, funcionarios y dirigentes políticos repudiaron este lunes las declaraciones del legislador porteño Ramiro Marra, a favor de impulsar el cierre de medios de gestión pública en el caso de que Javier Milei gane las elecciones.

"Repudiamos las declaraciones de Ramiro Marra, que demuestran un desconocimiento total sobre el rol de los medios públicos para la democracia, pero también de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública", cuestionó la comisión interna de los trabajadores de la TV Pública que están nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

El gremio, por medio de sus redes sociales, reafirmó la necesidad de continuar "bregando por más y mejores medios públicos para fortalecer nuestra democracia, también frente a los negacionistas que pretenden cerrarlos y promueven odio y violencia".

Marra contraataca: "Santoro no se hace cargo de que él es parte del kirchnerismo"

Cielo Salviolo, directora de Pakapaka, aseguró en declaraciones a radio Universidad de La Plata que los dichos de Marra se basan en el "desconocimiento" que tiene acerca del canal, que lleva 13 años en el aire y, sobre la actualidad, agregó que Pakapaka: "Crece en audiencia y vínculo con las infancias, recibe premios y es un hito en televisión infantil en América Latina".

Por su parte, la legisladora porteña de Unión por la Patria María Bielli consideró que "si avanza la cantidad de legisladores de La Libertad Avanza, probablemente consigan los votos que el PRO perdió en 2019 que les permitan vender tierras públicas. Marra va a ser muy funcional al macrismo: apuesta a su mismo modelo de ciudad", indicó en declaraciones a la radio AM 750.

El libertario deberá pagar una multa millonaria

Marra recibió un revés de parte de la Justicia y se conoció este lunes que deberá pagar dos millones de pesos. La causa data de 2020, cuando fue acusado de no respetar las reglas de la Comisión Nacional de Valores, al recomendar de forma pública en sus redes la compra de acciones de una empresa constructora. El legislador libertario había apelado la acusación, pero la infracción fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

"2.600 dólares es la multa ‘millonaria’, la cual voy a apelar porque es parte de una persecución política”, aseguró el candidato porteño en sus redes sociales, minimizando el monto de la multa en su contra. Incluso, en una reunión con estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires dio algunos consejos de inversión y volvió a recomendar la compra de acciones de forma pública.

