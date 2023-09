Marra contraataca: "Santoro no se hace cargo de que él es parte del kirchnerismo"

El candidato a Jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, llevó este viernes un "elefante" a Plaza Irlanda, que simbolizaba el peso asfixiante del Estado sobre la iniciativa privada, y en ese marco dio consejos de inversión y emprendedurismo a estudiantes de colegios de la zona, desafiando la multa que le impuso la Comisión Nacional de Valores por $2.000.000 justamente por haber recomendado la compra de determinadas acciones en la bolsa. Lo cierto es el candidato a jefe de Gobierno porteño del partido de Javier Milei denunció que sufre una persecución política, y ya con la mira fija en lo que resta de campaña criticó a su adversario, Leandro Santoro, el candidato a jefe de Gobierno porteño que presenta Unión por la Patria

"Desde el gobierno me quieren silenciar, pero yo no me voy a callar, voy a seguir dando recomendaciones a quienes quieran invertir como corresponde", apuntó primero el postulante libertario en la Ciudad de Buenos Aires.

"Ahora se suma la persecución política contra mi persona. Me multan por hablar libremente, tienen miedo de la gente que dice lo que piensa. Yo voy a seguir haciendo recomendaciones porque no me pueden intimidar”, agregó.

Foto: Prensa LLA

Luego Marra dirigió sus dardos hacia el candidato de Unión por la Patria en la Ciudad: “Tengo mucho que responderle a Santoro. Él piensa que todo parte del Estado, pero se olvida de las personas, no quieren que hagamos negocios", dijo el libertario.

"Santoro debería debatir conmigo porque estamos empatados en los sondeos de opinión para entrar al balotaje. Estamos cabeza a cabeza. Pero lo llamativo es que él no se hace cargo de que es kirchnerista. Es más, dijo muchas veces que Alberto Fernández era su amigo, y de eso tampoco ahora se hace cargo. Santoro es parte de otro gobierno que fracasó en la Argentina, que es este del kirchnerismo, por eso no es competitivo y lo quiero dejar tercero”, manifestó Marra.

“Siempre nos inventan grietas, la única grieta que existe es la que hay entre nosotros, los ciudadanos de bien, contra la dirigencia política que ya fracasó. No existe inversión del Estado sin inversión privada, el Estado para tener plata necesita que al privado le vaya bien”, agregó el líder de La Libertad Avanza.

Ramiro Marra. Foto: NA

También se refirió a la Ley de Alquileres, reafirmandola postura de la desregulación del sector y dijo estar a favor de "dejar que el mercado articule"

“Con el tema de los alquileres proponemos libre mercado, así de simple. No se tienen que meter más los políticos, deben dejar que el mercado articule. Ya destruyeron a miles de jóvenes que no pueden alquilar. Antes hablábamos de créditos hipotecarios, ahora hablamos de la ley de alquileres. Nosotros queremos volver a hablar de créditos, que los jóvenes puedan tener una vivienda y no vivan preocupados porque no pueden alquilar”, concluyó Marra.