El candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, se acordó de Fernán Quirós para meter una cuña en la interna de Junto por el Cambio. Acusó el oficialismo porteño de haber apartado “al tipo más preparado y con más consenso” del espacio.

“El PRO tenía un gran candidato, que incluso probablemente me hubiera podido ganar a mí también las elecciones: Fernán Quirós. Gran candidato respetado por todo el sistema político, pero en lugar de apoyar a Fernán Quirós, trajeron al intendente de Vicente López, que además es primo de Mauricio Macri, para ponerlo en la Ciudad”, lanzó Santoro, en declaraciones a Radio Mitre.

El dirigente de origen radical rescató “la experiencia de gestión” de Jorge Macri en su distrito en la provincia, pero marcó que “cuando vienen a la ciudad de Buenos Aires personas que no solamente no viven, sino que fueron intendentes hasta hace tres minutos, eso habla de un nepotismo que no corresponde”.

En desarrollo

LT