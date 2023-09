El candidato a jefe de Gobierno porteño por UxP, Leandro Santoro, aseveró que dentro del porcentaje que obtuvo Martín Lousteau "hay mucho voto de Horacio Rodríguez Larreta puro y del PRO". Además, a dónde irán los votos del líder de Evolución Radical, que compitió en la interna con Jorge Macri, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Muchos de los distintos analistas con los que fuimos hablando a lo largo del tiempo plantearon que tu historia de "tronco alfonsinista y radical" puede obrar de manera significativa para que el 27% de votos de Martín Lousteau, en lugar de ir a Jorge Macri vayan a vos.

Es decir, se puede llegar a producir un balotaje y, si no me equivoco, el peronismo tiene chances de llegar a ganar su primera elección a jefe de Gobierno porteño, y así gobernar la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de lo plausible que pude ser, contanos tu propio análisis sobre las posibilidades y cómo se podría dar ese escenario.

Estamos tratando de construir una propuesta que seduzca a todos, no solamente a los peronistas sino a los radicales y los independientes también.

Desde el principio, planteamos que la característica de la Ciudad obligaba a pensar un esquema donde nos tenga que votar gente que por ahí no nos vote a nivel nacional por el tema del balotaje, algo que no tiene Buenos Aires, ya que vos sacás un voto más que el segundo y sos gobernador.

En la Ciudad, estás obligado a construir por Constitución una mayoría del 50 más 1, así que la propuesta si o si tiene que ser amplia, pluralista, seductora, entre otras cosas.

Luego, es cierto que eso tiene etapas: la primera fue el posicionamiento en las PASO, la segunda es esta en donde el gran desafío es entrar al balotaje y ahí obviamente que el 27% de los votos que fueron para Lousteau seguramente serán una discusión y habrá un sector de ese electorado que acompañará a Juntos por el Cambio.

Y hay un sector de ese electorado que, frente a la alternativa de votar a Jorge Macri o a Leandro Santoro que, con las características que ya sabemos que tiene, por lo que decís vos, expresa un lenguaje y un simbolismo mucho más cercano al ideario socialdemócrata, probablemente nos venga a votar a nosotros, por lo que esa es la tarea que tengo por delante las próximas semanas.

Es decir, garantizar que haya balotaje en la Ciudad y que la mayor cantidad de independientes y fundamentalmente radicales o filoradicales, que lo votaron a Lousteau, nos vean como una alternativa.

¿Creés que en el voto de Martín Lousteau hay voto del PRO o voto esencialmente de los radicales?

Debe tener de todo. Estoy seguro de que allí hay mucho voto de Horacio Rodríguez Larreta puro y del PRO. Martín, como candidato, era un tipo que trataba de interpelar a todos los sectores, así que no creo que solamente sea voto radical.

Es obvio que un sector de ese electorado seguirá jugando en JxC, como también es evidente que le hace ruido a otro sector de ese electorado que JxC tenga de candidato al primo de Macri, que hasta hace muy poco tiempo era intendente de Vicente López, además del acuerdo tácito que existe entre Mauricio y Javier Milei.

Si bien se da a nivel nacional, es claro que eso tendrá una réplica en la Ciudad, con un acuerdo con La Libertad Avanza, en el marco de la Legislatura de un hipotético gobierno de Jorge Macri.

Eso habla de una agenda más reaccionaria, conservadora, de definiciones más duras de las que venían teniendo, algo que ya estamos viendo que sucede. Me da la sensación de que estamos haciendo futurología, porque sabrás que en Argentina mucha gente define el voto en el cuarto oscuro y falta mucho para eso.

Pero me da la sensación de que hay un sector de la ciudadanía, votante tradicional de JxC, que no ve bien la aparición de esta derecha fanática, que no ve bien definiciones que van en esa sintonía, por más que no sean de esa derecha fanática de la que hablábamos recién.

Estamos en una situación muy compleja, en donde hay un ideario democrático que está en tensión y con todas las dificultades o errores que uno puede cometer. Hablo por mí y por mis compañeros, nosotros sí defendemos esos ideales de la mirada social de la democracia, de la idea de una democracia con profundidad y densidad política. Estoy seguro de que un sector importante de ese electorado nos buscará.

La búsqueda por ampliar el electorado

Dejame entender si vos, por ejemplo, vas a plantear. en el caso de que ganes, llamar a personas cercanas a lo que representa Lousteau en la Ciudad y si, al mismo tiempo, lo que vos planteás se parece de alguna manera a lo que a nivel nacional plantea Sergio Massa, de gobernar con "unión nacional" e incorporar a los sectores socialdemócratas, como el radicalismo y la Coalición Cívica, en un eventual gobierno de UxP.

Es así. De hecho, teníamos ese esquema mucho antes de saber cuál sería el resultado de la elección. Pero básicamente porque las transformaciones que necesita la Ciudad requerirán de una coalición más amplia que la te permite ganar la elección, por el sistema electoral y, además, porque nuestra comprensión de cómo funcionan las cosas para que los cambios sean duraderos y profundos requieren de consensos.

Entonces, te pongo un caso muy sencillo. Hace falta una ley de educación de la Ciudad que termine con algunos problemas. La Ciudad no la tiene, es una asignatura pendiente, se podría decir, Desde el '96 que estamos con este tema y no sale. Hay que construir una ley, consensuarla, porque es importante darle al sistema educativo las herramientas para salir de la emergencia en la cual está hoy.

¿Cómo la voy a sacar esa ley si necesito el mayor consenso posible? Tengo que construir consenso elementales no solamente con la comunidad educativa, sino que también con la representación política de toda la sociedad.

Lo mismo pasa con el tópico de Airbnb, los alquileres y todos los debates que dimos durante la campaña, que requieren de consensos profundos.

En materia de seguridad venimos reclamando que convoque, porque existe, el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, que es un espacio en donde podrían estar representados todos los sectores de la sociedad, incluso las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Ese organismo funciona, tiene presupuesto, pero no está designado. Es decir, funciona burocráticamente pero no políticamente. No le aporta soluciones a la seguridad de la Ciudad.

Es una forma de entender las cosas, pero respondiendo a tu pregunta, es obvio que nosotros, terminada esta etapa de la elección, en la que el radicalismo tendrá que defender la boleta de Jorge Macri (porque ellos tienen diputados y comuneros adentro de esa boleta), producto de esa interna que intercaló cada uno de los candidatos, nuestro planteo será mucho más formal y uno de construcción de un gobierno de consenso para alcanzar estas mayorías en la Legislatura.

Pero fundamentalmente también para resistir el intento de una derecha dura de ir en contra de una concepción de la democracia.

Hay una idea de la democracia que está en discusión. Hay una mirada minimalista, que es la que ofrece la derecha fanática, que es la que hoy está conduciendo a la nueva derecha.

Y hay una mirada con responsabilidad social, mucho más ética, que es la que proponemos nosotros, en la cual encuentro puntos de contacto no solamente con los radicales, sino que con votantes tradicionales de Lilita Carrió, el Partido Socialista o con votantes independientes de Larreta, que lo votaban a partir de sus logros de gestión.

Leopoldo Moreau nos comentaba el otro día que él conoce al radicalismo, por su origen radical, y que tiene muchos amigos en el radicalismo porteño, y que ya había muchos militantes radicales que estaban militando por vos. ¿Tenés la misma información?

Sí, claro. Lo digo con humildad y es muy sencillo: todos los militantes o simpatizantes saben que a Jorge Macri lo formó Franco; a mí, Alfonsín.

A pesar de las diferencias que pueden tener con algunas decisiones que tomamos o cosas que decimos, porque sin dudas que militamos en partidos distintos, competimos en las PASO y todos reconocen que hay una vocación profundamente democrática.

En un contexto, en el que pareciera ser que el pacto democrático de 1983 se pone en discusión, hasta uno de los documentos fundantes de ese pacto democrático que es el "Nunca más" de la CONADEP.

Entonces, humildemente damos algunas garantías en términos de lo que creemos que será la discusión, no solamente en la Ciudad, sino en la Argentina, de cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado, de qué manera hay que armonizar los intereses entre el mercado y la sociedad, cómo lograr construir un consenso que permita un desarrollo sustentable que defienda el ambiente.

Esto en un contexto también donde parte de esa derecha dura viene a decir que no hay problemas ambientales y que el mercado se tiene que retirar de todo, cuando esta cada vez está más en la agenda la discusión ambiental y eso tiene mucho que ver con una concepción de la democracia, en términos de cómo tienen que comportarse los mercados, cuáles tienen que ser los objetivos que tiene que fijar una sociedad para poder producir, desarrollar y crecer.

Es un debate que se dará inevitablemente y que, más allá de las definiciones de los partidos institucionales, la gente después, cuando entra al cuarto oscuro, sabe lo que está haciendo.

De un lado estará el primo de Macri y del otro estaré yo, y esa situación quedará muy clara en todos estos debates que te estoy dando a lo largo de la campaña y, probablemente mucha gente que haya vota en la interna de JxC, en esta oportunidad nos eligirá a nosotros.

