El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que Gustavo Coria reemplazará a Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad. A través de un comunicado oficial que enviaron desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, se aseguró que el nuevo ministro asume "con la promesa de gestionar con orden y firmeza". Según pudo saber Perfil, hay dos cosas que planea el funcionario en el corto plazo: invertir en motos e introducir cambios en la cúpula policial.

Desde el ministerio aseguraron que Coria hará una apuesta fuerte a la presencia policial en las calles: "No va a querer tantos patrulleros como motos por la rapidez y la versatilidad que te dan. Las motos te permiten competir mejor con los delincuentes", afirmaron. Su llegada al ministerio sucede luego de dos escándalos que llevaron al desplazamieto del ex ministro: la filtración de un video de Burzaco en el US Open de Nueva York y el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri.

Quién es Gustavo Coria, el reemplazante de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad porteño

Además, se especula con que haya un "descabezamiento de la cúpula policial", sostuvieron las mismas fuentes. Si bien nadie puede dar fechas y confirmar si la medida sucederá en las próximas semanas o después de las elecciones, los funcionarios del gobierno reconocen que hay serios problemas con las fuerzas de seguridad.

Coria es un hombre de Diego Santilli. En la actualidad no tenía ningún cargo y estaba acompañando al dirigente en su campaña bonaerense. "Entre los objetivos primordiales, tiene como visión otorgarle un fuerte respaldo a la Policía de la Ciudad, profundizar el despliegue de efectivos para enfrentar al delito y al narcotráfico para devolver el orden y la tranquilidad en el territorio porteño", afirmaron las autoridades en el comunicado.

La trayectoria de Coria en Seguridad

Coria fue jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante la gestión de Santilli. Las autoridades locales destacaron que durante ese período se implementó el Mapa del Delito y se incorporó el reconocimiento facial de prófugos, que permitió bajar la cantidad de hechos delictivos.

Entre otras acciones que destacaron desde el Gobierno porteño se incluyeron la presentación del servicio de videollamada para el 911, el incremento en el número de cámaras y la instalación de los Centro de Monitoreo Urbano en Chacarita y en Avenida 9 de Julio.

Coria tiene 54 años. Es egresado del Liceo Militar General Paz en 1986 y estudió la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba. Se especializó en Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional.

GL / Gi