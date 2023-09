Ya está decidido quién será el reemplazante de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Gustavo Coria, un hombre de Diego Santilli, que asumiría el lunes al frente de una de las áreas más delicadas. El crimen del Ingeniero en Palermo y la filtración del video del ahora ex ministro en un partido de tenis en Estados Unidos terminaron de debilitar su figura.

Coria fue jefe de Gabinete de Santilli cuando el dirigente fue ministro de Seguridad en la Ciudad, entre el 2019 y el 2021, y es una de las personas de su máxima confianza. "En el ministerio, Gustavo era los ojos de Diego. Llegaba a las 8 de la mañana y se iba a última hora", contaron fuentes de la gestión porteña. Su puesto anterior había sido titular del Ceamse, entre 2016 y 2018.

En la actualidad Coria no tenía ningún cargo y estaba acompañando a Santilli en la campaña bonaerense. Su nombre empezó a circular como opción de reemplazo de Burzaco el lunes y se terminó de confirmar esta mañana. En el ministerio repiten que se trata de una persona "muy respetada por la policía".

Su desembarco al ministerio sucede en medio de una crisis que terminó de desencadenarse con el asesinato de Mariano Barbieri en Palermo, pero que ya es de larga data. En off, funcionarios del Gobierno porteño aseguran que Coria no solo cuenta con la aprobación de Horacio Rodríguez Larreta, sino que también tiene la venia de Jorge Macri.

Todavía es pronto para saber cuál será la impronta de Coria en el ministerio. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que hará una apuesta fuerte a la presencia policial en las calles. "No va a querer tantos patrulleros como motos por la rapidez y la versatilidad que te dan. Las motos te permiten competir mejor con los delincuentes", afirmaron.

Una de las medidas que nadie duda que se tomará en el corto plazo, aunque nadie sabe decir cuándo, es el "descabezamiento de la cúpula policial", sostuvieron las mismas fuentes. Incluso los propios funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires reconocen que la inseguridad está creciendo y saben que, si quieren ganar las elecciones, la situación se debe contener. "Todvía faltan dos meses y no se ganó. Jorge Macri hoy es ministro de Gobierno y sería como un Sergio Massa. ¿Cómo te despegás de la gestión si cada semana tenés un hecho como el de Palermo?", repitieron.

El problemático ministerio de Seguridad en la Ciudad

Coria reemplazará a Burzaco en una cartera que arrastra problemas. El ex ministro asumió en marzo de este año, luego de que Marcelo D'Alessandro presentara su renuncia luego de quedar involucrado en el escándalo por la filtración de chats y el viaje a Lago Escondido.

Burzaco, hasta entonces, presentaba en su currículum haber sido secretario de Seguridad de la Nación en el gobierno de Cambiemos y haber sido jefe de la Policía Metropolitana durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, por lo menos ahora, allegados al ministerio porteño aseguran que lo eligieron "porque era el único disponible". En ese entonces, el nombre de Coria no estaba en el radar.

Su gestión no era bien vista hacia el interior de la dirigencia porteña. Cuando sucedió el crimen del ingeniero, el actual ex ministro se encontraba en Estados Unidos con una "agenda reservada", pero la filtración del video en el que se lo ve relajado disfrutando del US Open en Nueva York terminó de expulsarlo de la gestión.

