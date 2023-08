Crimen de Palermo: buscan cámaras de seguridad y testigos del asesinato del ingeniero

El fiscal de instrucción Marcelo Munilla Lacasa ordenó la búsqueda de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad alrededor de la heladería donde el ingeniero Mariano Barbieri cayó tras ser apuñalado por un delincuente que le robó el teléfono celular. Hasta el momento, un testigo aportó datos sobre el delincuente que asesinó al hombre de 42 años.

El momento en el que Barbieri ingresó malherido al lugar y se recostó en el piso quedó registrado en la cámara de seguridad del comercio ubicado en la Avenida Del Libertador y Lafinur.

La búsqueda de la División Homicidios es en los alrededores de la heladería para intentar dar con testigos del episodio que, según se sospecha, comenzó en Plaza Sicilia, donde fue encontrado un cuchillo tipo casero con el cual se presume que se cometió el crimen.

Palermo: apuñalaron a un ingeniero para robarle el celular, pidió ayuda en una heladería y murió

Por el material que ya analizó la Fiscalía, aún no aparecieron imágenes ni testimonios del momento en el que Barbieri fue apuñalado, tal cual alcanzó a decirle a los clientes de la heladería poco antes de desvanecerse.

En tanto, el Comisario Superintendente de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, contó ante la prensa que se están realizando diversas tareas como la observación de las cámaras de seguridad, no solo del parque, desde donde se pudo haber fugado el delincuente, sino también las de alrededor que dan el sentido de fuga.

"Tenemos un llamado al 911 que relata que sería uno solo el agresor, pero ahora tenemos que tener certeza de dónde ocurrió la agresión. Porque en el lugar en el que el hombre pidió ayuda al lugar donde el testigo dice que fue atacado el hombre, son más de 150 metros", comentó Fornaro, quien agregó que la persona que llamó dijo que la agresión ocurrió en Berro y Casares, atrás del Jardín Japonés.

Quién era Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado de una puñalada para robarle el celular en Palermo

Al ser consultado si el testigo dio detalles de cómo es el delincuente, Fornaro dijo: "Lo describió pero por una cuestión de sumario no lo puedo dar pero lo describió y también dijo como se desplazaba".

La Policía secuestró hasta el momento una mochila vacía que no se sabe aún si es de la víctima, un cuchillo y una prenda que serán peritadas sobre lo que se va a trabajar para intentar dar con el delincuente.

Un periodista encontró el cuchillo con el que se atacó a Barbieri

Un periodista de C5N halló el cuchillo que se habría usado para asesinar a Barbieri. Fue en Plaza Sicilia, cuando Lewen se encontraba en la cobertura periodística junto a otros colegas.

"Estábamos tratando de mostrarles el parque y decidimos empezar a caminar a ver si encontrábamos alguna cámara que nos mostrara lo que había sucedido. Primero dimos con un short de baño, después continuamos caminando y encontramos este cuchillo", relató el periodista.

En su testimonio explicó que "el arma estaba manchada con lo que parecía ser sangre" y que dieron aviso a la Policía.

Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad junto al Comisario a cargo de la investigación y se acercó a la zona para resguardarla y tomarle declaración a los testigos.

Fue allí que los periodistas contaron la insólita respuesta que dio el jefe sobre porqué no había encontrado el cuchillo: "Es una plaza que es muy grande, en la oscuridad no se ve, no hay luz". "Se rastrilló y no había luz, imposible, es un parque muy extenso", reiteró.

Barbieri ingresó al Hospital Fernández y no pudo salvarse

Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, dio detalles sobre cómo ingresó Barbieri al establecimiento de salud. El profesional explicó que Barbieri "entró con una herida en el tórax al shock room" y "se lo reanimó durante una hora y media".

"Se lo intubó, entró en paro y se comprobó que no tenía hemorragia pluvial pero sí un hematoma en el centro del tórax que se le drenó pero el estado era muy crítico", indicó.

Asimismo, señaló que el corte del cuchillo "generó daño en la entrada y la salida lo que provocó que no le llegue oxígeno al corazón". "El mecanismo de lesión fue gravísimo y mortal", detalló en la puerta del hospital.

Acerca de la ayuda que pidió la víctima en una heladería, el director sostuvo: "Creemos que murió porque sufrió la herida y tuvo tiempo para pedir ayuda, pero en ese tiempo el aire entró al tórax e impidió que el corazón no trabaje". "A pesar de eso, la herida era mortal y no había muchas posibilidades", finalizó Previgliano.

Durante la mañana se dio a conocer un nuevo video que muestra la parte de la calle y que registró el momento en el que el ingeniero civil ingresa a la heladería para pedir auxilio con la remera levantada.

