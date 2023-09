La Policía ya tiene a un sospechoso por el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

El crimen del ingeniero Mariano Barbieri, ocurrido este jueves en Palermo, ya tiene a un sospechoso en la mira de los investigadores. Según se indicó, además de la revisión que los investigadores siguen haciendo de cámaras (públicas y privadas de esa zona, la declaración de un testigo que llamó al 911 permitió avanzar en la identificación del presunto asesino, ya que se describió la ropa que llevaba y hacia donde habría escapado.

"No parece una persona en situación de calle, creemos que se va presuntamente hacia su domicilio", precisó el superintendente de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, comisario general Miguel Fornaro, luego de confirmar que el objetivo del homicida fue robarle el teléfono celular a Barbieri.

"Tenemos a alguien que se retira del lugar cuando ocurre el suceso", agregó Fornaro, resaltando que se sigue trabajando en el relevamiento de cámaras de la zona y también escuchando a testigos, para poder dar con el asesino.

La Policía de la Ciudad, y en rigor toda la administración de Horacio Rodríguez Larreta, está bajo presión por el tema, no solo porque representa un terrible golpe de inseguridad en un lugar que se presume seguro, sino que además el tema escaló a nivel político por las imágenes del ministro de Seguridad Eugenio Burzaco que alguien le sacó en un partido de tenis del US Open. Para completar el cuadro, el cuchillo que presuntamente se usó en el crimen no lo encontró la policía en sus rastrillajes sino periodistas de C5N.

De allí entonces la necesidad de, ante una tragedia irreparable como la muerte de Barbieri, mostrar celeridad al menos en la identificación y arresto del asesino, una tarea en la que concentra esfuerzos cada estamento de la fuerza porteña.

"Estamos trabajando todo en el radio de tiempo de cuando ocurrió el suceso, alrededor de las 22:45 de ayer (miércoles), y estamos trabajando sobre el material de prueba que se obtuvo esta mañana, llámese un cuchillo, una mochila, una manta, a la que llegaron los canes de la División Perros", indicó el superintendente Fornaro, sobre quien recae la función de coordinar la tarea de investigación. "Incluso se han encontrado otras cosas, un barbijo, pero estamos viendo si está vinculado con la investigación", puntualizó.

El fiscal de instrucción Marcelo Munilla Lacasa había ordenado la búsqueda de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad alrededor de la heladería donde el ingeniero Barbieri cayó tras ser apuñalado por un delincuente que le robó el teléfono celular.

El crimen de Mariano Barbieri

Hasta el momento, se supo que un testigo aportó datos importantes sobre el delincuente que asesinó al hombre de 42 años. Ya herido de muerte, Barbieri alcanzó a entrar en una heladería en las inmediaciones, y se recostó en el piso pidiendo ayuda. Luego de un momento de sorpresa de los ocasionales clientes y el personal del lugar, se ve en las imágenes de las cámaras del comercio que todos tratan de ayudar a Barbieri, mientras son varias las personas que llaman de manera desesperada al 911 pidiendo por policía y ambulancia.

La búsqueda de la División Homicidios se centra en los alrededores de la heladería para intentar dar con testigos del episodio que, según se sospecha, comenzó en Plaza Sicilia, el lugar donde periodistas encontraron tirado un cuchillo tipo casero con el cual se presume que se cometió el crimen.

Personal de la Policía Científica trabajó durante la mañana del jueves en el Parque Tres de Febrero, donde además del cuchillo fue hallada una mochila, un short gris, un tapaboca, una manta y algunas pertenencias de Barbieri, todo ellos sometido en estas horas a diversas pericias.

Sin embargo, de acuerdo al material que ya analizó la Fiscalía, aún no habrían aparecido imágenes precisas del momento en que Barbieri es asaltado y apuñalado, tal cual como alcanzó a contarles a quienes lo asistieron en la heladería antes de perder el sentido.

"Tenemos un llamado al 911 que relata que sería uno solo el agresor, pero ahora tenemos que tener certeza de dónde ocurrió la agresión, porque entre el lugar en el que el hombre pidió ayuda y el que el testigo señala como punto del ataque, hay más de 150 metros", destacó Fornaro. Sobre el testimonio, indicó que "la persona que llamó dijo que la agresión ocurrió en Berro y Casares, atrás del Jardín Japonés".

Al ser consultado si el testigo dio detalles de cómo es el delincuente, Fornaro señaló que "lo describió, pero por una cuestión de sumario no puedo dar detalles, pero sí, lo describió y también contó como se desplazaba". Según la agencia Noticias Argentinas, horas después de las consideraciones de Fornaro, el testigo fue ubicado y habría ampliado esa declaración ante los investigadores.

En el 911 hubo llamados desde el comercio, pidiendo ayuda, y otro de una persona que aseguró haber visto al criminal, y fue la que aportó la descripción de la vestimenta que llevaba y hacia donde había escapado.

Sin embargo, este jueves por la noche todavía no había sido identificado, aunque trabajan sin descanso en el caso las divisiones Homicidios, Perros, de Investigaciones Comunales 14 y la Policía Científica.

