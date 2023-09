Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en el barrio porteño de Palermo, murió como consecuencia de que el atacante que lo apuñaló alcanzó su aurícula derecha, según el resultado preliminar de la autopsia que se llevó a cabo este jueves.

El atroz suceso conmovió este jueves y sumió también a la Capital Federal en el desesperante drama de la inseguridad en todo lugar y a cada hora del día, más allá de los discursos políticos, y una primera impresión de ese dramático final había sido esbozado temprano por el titular del SAME, el doctor Alberto Crescenti, que se había referido a "un puntazo que le dio justo en el corazón".

Esa fue la razón por la que pese a pedir ayuda a poco de ser atacado, Barbieri, de 42 años, no puso ser salvado aunque fue trasladado con urgencia al Hospital Fernández.

Quién era Mariano Barbieri, el ingeniero que fue asesinado por un celular en Palermo

El crimen en Palermo

Como se sabe, Barbieri fue atacado por un asesino todavía no identificado que le robó el celular y en ese trance le asestó una puñalada en el pecho. La Policía revisa cada cámara de las inmediaciones en procura de pistas que lleven a la detención del delincuente, pero esta noche todavía no había novedades concretas en la investigación del salvaje episodio. El hecho puso en crisis al gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta lo consideró "un hecho espantoso", pero lo más grave es que el secretario de Seguridad porteño Eugenio Burzaco había viajado a Estados Unidos invocando reuniones de su área, y fue visto y filmado en un partido de tenis del US Open.

Desde el entorno del funcionario, que había asumido luego de la traumática salida de su antecesor en el cargo Marcelo D'Alessandro, se limitaron a señalar que el funcionario "adelantó su regreso desde Estados Unidos", y mientras en redes sociales se multiplicaban las críticas y pedidos de su renuncia, habrá que ver que sucede con su gestión a menos de cuatro meses de la salida de Larreta de Uspallata.

Lo único concreto es que Barbieri consiguió llegar, agonizante, a una heladería en Libertador y Lafinur para pedir ayuda, se llamó de inmediato al 911, el SAME vino con su habitual celeridad, pero el destino estaba marcado y la inseguridad que agobia a los argentinos hace décadas había vuelto a mostrar otro capítulo atroz. Otra familia destrozada llora a una víctima y solo queda esperar que la policía y la Justicia cumplan con la detención del ese demencial asesino.

HB