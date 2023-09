Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se lamentó porque el peronismo “no vio venir” la elección de Milei. “Depender de la discrecionalidad de un hombre inestable emocionalmente para gobernar un país, va a ser muy difícil”, resaltó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Usted sorprendió a todos al decir que si Milei es el próximo presidente, usted renunciará a su cargo de gobernador. ¿Por qué hizo esa declaración? ¿De dónde le nació ese impulso?

Yo lo que planteo es la inviabilidad que ofrece este hombre para poder gobernar. Si cumple solamente un porcentaje de lo que dice, nuestra provincia se vuelve inviable.

Por ejemplo, la eliminación de la coparticipación significa la imposibilidad de poder gobernar, la generación de conflictos con las provincias. Además, depender de la discrecionalidad de un hombre inestable emocionalmente para gobernar un país va a ser muy difícil. No va a haber forma de poder comunicarse con ciertos criterios de razonabilidad.

Sin coparticipación no puedo gobernar, y no voy a ser verdugo de los riojanos, ni voy a avanzar sobre los derechos y las conquistas de los ciudadanos.

Es un hombre que plantea la eliminación de la obra pública, que la paguen los beneficiarios, algo que aparentemente suena como razonable, pero no lo es. Nosotros tenemos comunidades chicas, en el límite con Chile, a 450 kms una de la otra, lejos de la capital, y sin embargo tenemos que llevarles la luz, el agua, la conectividad, brindarle el servicio educativo, sanitario, la seguridad.

Eso el mercado no lo va a hacer, ni tampoco lo va a hacer la competencia, eso lo garantiza un Estado presente.

Hay departamentos de la provincia que no tienen agua, hay que hacer acueductos. Esos acueductos la gente no los puede pagar, salvo que empecemos a despoblar nuestras comunidades, generando condiciones no convenientes, tanto en la capital como en el Conurbano bonaerense.

Lo más grave, me parece, es que la Argentina va a perder un tiempo precioso, porque el estado de conmoción social que se creará, con que quiera aplicar al menos un porcentaje mínimo de lo que dice, va a generar una situación de caos social de consecuencias impredecibles.

Entiendo todos los argumentos de lo que usted dice, pero me gustaría ir a lo que le impulsó hacer esa declaración. Porque uno podría decir que, ante una situación así, por el contrario, hay que establecer un mecanismo de resistencia. Poner el pecho y tratar de defender a los ciudadanos de la mejor manera posible.

¿Puede ser que usted esté enojado? En su provincia, La Libertad Avanza sacó el 36%, mientras que Union por la Patria 31%. ¿Puede interpretarse su declaración como un pedido a sus propios gobernados de que no lo dejen solo?

Puede ser, en un sentido de advertencia, de reflexión. No lo dije en ese sentido, pero se puede interpretar así, que tenga un componente de eso.

Pero lo dije porque hay que reflexionar. Pasa este señor, La Rioja y prácticamente todas las provincias del norte argentino son inviables en términos económicos y financieros.

No sabe que la Ley de Coparticipación tiene un sentido de distribución solidaria. Nosotros no podemos competir, no estamos en las mismas condiciones que Córdoba, Santa Fe, La Pampa Húmeda. El modelo nuestro no es tan competitivo, sale más caro hacer un melón que en Córdoba, por ejemplo. Tenemos que invertir en el riego, cosa que en la Pampa Húmeda no sucede.

Milei tiene un profundo desconocimiento de lo que son las realidades provinciales de las 23 provincias argentinas.

Este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a pesar de las críticas que se les hace, nosotros hemos crecido, generado puestos de trabajo, achicado simetrías. También hemos realizado obras y caminos que, en la época de Macri, no se habían realizado.

Si usted compara, durante el gobierno de Juntos por el Cambio se construyeron 400 viviendas, y yo voy a finalizar mi mandato habiendo construido más de 5500, hay una diferencia sustancial. Por su política de libre importación se habían perdido 1800 puestos de trabajo y había cerrado la curtiembre Yosma, dejando 770 trabajadores en la calle.

Nosotros no solamente hemos recuperado los puestos de trabajo, sino que hemos generado más. Hemos desarrollado la industria textil más importante de Sudamérica, junto con Catamarca. Lo mismo pasa con el calzado o con las obras que permitieron ampliar la superficie productiva.

Si nosotros no tenemos la garantía ni la previsibilidad de darle continuidad a ese desarrollo, no tiene sentido seguir. Eso no quiere decir que me voy a ir a mi casa. Simplemente que me correría del lugar de ser el verdugo de mi gente para ponerme al frente de un proceso de resistencia ante una forma de ver a la República Argentina desde una visión muy sesgada, caracterizada por un desequilibrio emocional muy fuerte.

Milei es un hombre que plantea un esquema agresivo, que en su discurso transmite bronca, rencor y odio. Va a ser muy difícil para todos.

La visión de Menem desde La Rioja

No se si usted notó que Milei, además de elogiar constantemente a Carlos Menem , se está dejando las patillas.

¿Por qué cree que justo en una provincia como la suya, que formó a Carlos Menem, probablemente uno de los riojanos más importantes de la historia, se produce este resultado de 36% para Javier Milei? ¿Cree que tiene que ver con que haya algún punto de contacto entre Menem y Milei?

No te sabría responder certeramente.

Acá Menem siempre fue muy querido. Políticamente hablando, hay un Menem, el que fue gobernador de La Rioja durante tres periodos, y otro Menem, cuando fue presidente. Aquí en La Rioja tuvo una política muy fuerte de incorporación y reivindicación de los sectores vulnerables al sistema.

Menem era muy querido, venía a los barrios, se sentaba a tomar mate en las casas con los vecinos, a hablar, a explicar. En la campaña a presidente levantó banderas fundamentales que todos compartíamos, por eso los argentinos lo votaron: salariazo y revolución productiva.

Aunque le reconoce logros, Quintela criticó la incorporación del pensamiento liberal en la economía que introdujeron Menem y Cavallo.

Después vino la convertibilidad, se equilibró, fue algo importante en el primer periodo, pero después, se derechizó tanto que terminaron vendiendo empresas del Estado, endeudándose, para mantener esa convertibilidad.

Las cosas positivas de Carlos las reivindico totalmente y las cosas con las que no estoy de acuerdo, las critico, como la incorporación del pensamiento liberal en la conducción de la economía, la venta de las empresas del estado, la pérdida del patrimonio nacional, etc. Independientemente de que había que tener una política de reordenamiento de las empresas del Estado.

El peronismo "no vio venir" la elección de Milei

No creo que lo de Milei tenga que ver con algo específico de La Rioja, creo que es un problema transversal, ganó en 16 provincias, especialmente en las provincias del Norte. En Santiago del Estero, donde el peronismo siempre tuvo un porcentaje importantísimo de votos, ahora sacó menos, y a Milei le fue muy bien. Lo mismo ocurre en Formosa, Chaco, en todo el norte argentino.

Yo lo que planteo es que si gana, no va a haber condiciones para que pueda gobernar, y para quitarle los pocos derechos que hemos podido dar, no voy a colaborar. No voy a ser el verdugo de nuestra propia gente.

Milei dice que quiere anular el sistema de coparticipación. Después vendrá el juicio político, las denuncias penales, las denuncias ante la Corte. Se verá el daño que haga y la conmoción social que se produzca. Eso es lo que yo preveo, me puedo equivocar.

Claudio Mardones (CM): Repasando los números de su provincia, sin dejar de señalar que el 36,4% de Milei sorprendió, también ocurrió que Juan Schiaretti quedó en el cuarto lugar, sacando casi 7 puntos, un porcentaje para nada desdeñable.

Usted planteó en su momento que el peronismo tenía que buscar la forma de reconstruir los lazos con Schiaretti. ¿Qué expectativas tiene sobre el rol de Schiaretti?

Lo de Patricia Bullrich es una torpeza e irrespetuosidad. Nosotros tenemos que trabajar por nuestra propuesta, en nuestra provincia va a ganar Massa .

La verdad es que nos sorprendió el resultado de Milei, no lo vimos venir. Nuestro adversario circunstancial hasta ese momento era Juntos por el Cambio, no era Milei.

Milei medía bien, 13 o 14 puntos, eso nos decían las encuestas. Estábamos cómodos. Nos sorprendió y también nos dejamos estar, obviamente. Pero ahora no, ahora hay un ejército militante que está trabajando para convencer de nuestra propuesta, que creo que lo que nos conviene para el presente y el futuro de la familia riojanas.

Creo que la advertencia ya ha sido tenido en cuenta para aquellos que votaron de determinada manera. El mensaje se entendió, es una sociedad que está enojada, que tiene bronca, que también fue inducida fuertemente al rencor y al odio por algunos medios de comunicación.

Estamos tratando de entrar en los corazones de nuestra familia para tratar de defender y garantizar que vayan las urnas con un criterio razonable a depositar su sufragio.

CM: Usted dice “ no la vimos venir ”. En ese contexto y por fuera de las encuestas, ¿cuáles considera que han sido los errores para no ver venir que Milei podía tener esos guarismos?

No te sabría decir, porque creo que a todos nos sorprendió. A ustedes mismos los tiene que haber sorprendido que saque esos votos un hombre que no tiene estructura, que no tiene militancia, que no tiene propuestas.

Eso sorprende en el esquema tradicional que tenemos, del militante que va puerta por puerta hablando con la gente llevando las propuestas para ganar el voto. Un fenómeno transversal, no tengo los elementos para hacer el análisis nacional de por qué pasó lo que pasó.

En el sistema tradicional de la relación que tenemos con otra gente no lo vimos venir. Y el contacto con los jóvenes, no lo tuvimos, por razones lógicas, generacionales. Hoy tengo más contacto con ellos. Hemos tomado medidas para que los jóvenes se sientan contenidos.

Este señor vino solo dos veces a La Rioja, no estuvo más de 10 minutos en la Provincia, no generó nunca una propuesta que se pueda decir que fue atractiva para la sociedad, ni conoce la realidad de nuestra provincia.

Es un hombre que no tiene consistencia emocional. Es muy difícil que un presidente, alguien que está al frente de un país, pueda hacerlo sin tener un programa coherente ni equilibrio emocional. Se necesita un hombre razonable y racional con el que se pueda dialogar.

