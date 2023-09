Carlos Rodríguez, jefe de asesores económicos del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, planteó sus diferencias con parte del equipo que lleva adelante los proyectos para dolarizar la economía argentina en caso de asumir en el Gobierno en diciembre. “Yo creo que no se puede hacer en este momento”, aseguró Rodríguez.

En un contrapunto con Emilio Ocampo, principal impulsor de la iniciativa, el economista sostuvo que la idea que plantea “en el pizarrón está perfecto”, aunque aclaró que es "discutible" y “para más adelante".

“La dolarización yo creo que no se puede hacer en este momento, en eso coincido con varios economistas de La Libertad Avanza. Milei habla a través de Ocampo, que es su encargado de dolarizar, de conseguir más dólares a través de deuda”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

El plan de Ocampo, dijo, “habla de comprar las Leliq nada más, que el Banco Central tiene 40 mil millones de deuda del Tesoro que se pondría en un fideicomiso”, y se distanció de ese proyecto: “Es discutible el plan de Ocampo, en el pizarrón está perfecto, el tema es si políticamente el Congreso lo va a votar y sI en la práctica esos activos el mercado va a considerar que valen algo. Yo no estoy de acuerdo”.

En ese punto, consultado sobre las diferencias de criterios que hay al interior del equipo económico de asesores, Rodríguez aclaró que Javier Milei “apoya” a Ocampo y remarcó: “Yo soy un asesor. Tengo libertad de pensamiento, no estoy en la línea ejecutora. Es bueno que haya gente que piense diferente”.

La dolarización, consideró, es “para más adelante”. “En 2022, cuando no estaba Milei todavía, ya decía que dolarizar no se puede. Yo llamo dolarizar a dejar que los dólares circulen, no a rescatar los pesos. A liberar todos los cepos”, analizó.

“Los economistas no tendrían que entrar en campañas electorales, son profesionales que tienen que decir la verdad”, dijo Carlos Rodríguez sobre su visión de Carlos Melconian, quien en los últimos días emergió como principal referente de la candidata Patricia Bullrich en materia económica.

“Imaginate un médico que te empieza a mentir. No se hace eso”, agregó Rodríguez, quien cuestionó que el economista “se mete en la campaña electoral”.

