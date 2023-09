Este sábado pondrá la cara en Tucumán en el relanzamiento de Sergio Massa como candidato presidencial del peronismo. Pero hasta hoy, a casi un mes de la derrota oficialista en las PASO, Máximo Kirchner era imposible de encontrar, incluso para los dirigentes de Unión por la Patria.

El diputado y dirigente más importante de La Cámpora junto a Wado de Pedro (corrido de la campaña por Malena Galmarini) no habla, tiene pocas actividades. Ante la consulta de PERFIL, hasta los propios candidatos oficialistas respondieron preguntándose lo mismo: ¿Qué está haciendo Máximo? ¿Dónde está? ¿Por qué no da señales para la nueva campaña?



Su último discurso importante fue un mes antes de las PASO, cuando le pidió a Cristina Kirchner que esté presente en las recorridas: "Que nos dé una mano la compañera, la necesitamos", dijo el 1 de julio. En las primarias quedaron terceros, afuera de un eventual balotaje y con el peor desempeño del peronismo en democracia. Desde entonces el camporista se llamó al silencio.

Reaparecerá Máximo Kirchner: asistirá al relanzamiento de campaña de Massa en Tucumán

¿Se borró? "No. Está haciendo daño", disparó un dirigente bonaerense cuando este medio insistió por su paradero. Desde el 19 de julio tiene una nueva cuenta de Instagram que le armaron desde su entorno, llamada @ahorakirchner. "Kirchner como respuesta a todo", señala el perfil. Su última imagen fue esta semana con Hernán Doval, titular de la Confederación de Trabajadores Municipales.



"Que buena pregunta", fueron las tres palabras que utilizó otro candidato de primera línea de UP ante la consulta periodística. El pasado 4 de septiembre fue la peronista Patricia Vaca Narvaja quien se animó a romper el silencio y en Twitter se preguntó: "¿Alguien sabe donde está Máximo Kirchner?".

En la Cámara de Diputados no lo ven hace un tiempo, inclusive se ausentó de la comisión que trató su proyecto para blindar de una eventual privatización a Aerolíneas Argentinas. Un legislador del PJ en Buenos Aires fue más allá: "No contesta los mensajes. Se mantiene con una mesa chica. Pero el problema es que lo que vos no ordenas lo ordenan otros. La campaña, así, es un quilombo. Cada uno toma la decisión que mejor le parece mientras los rivales están yendo a mil por hora".

Acto en Tucumán

Este sábado 9 de septiembre, Máximo volverá a mostrarse en público. Viaja hoy a Tucumán junto al ministro y candidato y cenará con el mandatario de esa provincia, Juan Manzur. Mañana está previsto un acto de relanzamiento con Unión por la Patria casi a pleno para darle apoyo a un Massa que pareció estar solo en la disputa electoral desde el resultado del 12 de agosto.

En el norte, el peronismo históricamente conseguía el primer lugar. Sin embargo, en agosto fue la excepción y Javier Milei se quedó con ese puesto. Cuando faltan solo 44 días para las elecciones, Massa llegará con su compañero de fórmula Agustín Rossi.

Estarán primeros Gildo Insfrán, de Formosa; Raúl Jalil, de Catamarca; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz, de Salta, y Sergio Uñac, de San Juan. Si bien no fue oficializado, podría viajar el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y del sindicalismo estarán Héctor Daer y Pablo Moyano, más Fernado “Chino” Navarro, como referente del Movimiento Evita.