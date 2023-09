El ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es una de las áreas más delicadas y que agrupa mayor poder (y dinero) en el Ejecutivo porteño. Por eso, ante cada cambio, se desata una ola de internas y especulaciones. Y nadie quiere quedar afuera.



Eugenio Burzaco duró seis meses. Tras el crimen del ingeniero en Palermo y la viralización de su imagen mirando el US Open casi en paralelo, no hubo más remedio que echarlo. En su lugar asumió Gustavo Coria, un viejo conocido por la administración porteña, ya que había sido jefe de gabinete de Diego Santilli cuando ocupó ese lugar en reemplazo de Martín Ocampo (cercano a Daniel Angelici).

El flamante ministro fue avalado por Jorge Macri, quien aún no ganó la elección pero ya administra el poder como si el trámite estuviera resuelto. ¿Seguirá Coria luego del 10 de diciembre? Nadie se anima a dar nada por sentado. "Avalado pero no elegido", advirtieron.

Eugenio Burzaco.

La salida de Burzaco generó otros cambios. Repentinamente la Secretaria de Seguridad, Elizabeth Caamaño, tuvo que dejar su lugar. Sin padrinazgo político, se hizo cargo de la crisis por el crimen de Mariano Barbieri. Es un cargo de muchísimo poder dentro del área y siempre inmerso en operaciones. Allí tiene todo listo para desembarcar Genoveva Ferrero. Fue anunciada en ese puesto por Horacio Rodríguez Larreta, aunque al cierre de esta nota el nombramiento aún no había sido oficial.

La disputa por estas horas es cuanto poder de firma darle a la flamante funcionaria. Ferrero no es una recién llegada. Estuvo en la administración de todo el traspaso de la Policía de la Ciudad a partir de 2016. Muy cercana al jefe de gobierno porteño y con aceitados contactos con Daniel "Tano" Angelici, actualmente administra la caja del Consejo de la Magistratura.

Quién es Gustavo Coria, el reemplazante de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad porteño

Al organigrama se le sumará otra cara conocida. Y que supo tener poder en la era de Marcelo D'Alessandro, echado luego del escándalo por los viajes a Lago Escondido con jueces y fiscales y por los chats con empresarios. Sin embargo, nunca dejó de tener contacto con las autoridades del sector. Es por eso que sorprendió -o no tanto- que circulara el nombre de Enzo Cassia, quien está próximo a desembarcar en la Policía.

Cassia fue jefe de gabinete de D'Alessandro y uno de sus hombres más cercanos. "Qué orgulloso estoy de vos. Sos una persona fenomenal, como líder político y como amigo también. Acá me quedo al lado tuyo para que sigamos trabajando juntos en la que nos toque. Porque si de algo estoy seguro, es de que la campana todavía no ha sonado. No para nosotros", escribió es sus redes sociales cuando lo echaron a su jefe.

Cinco ministros en cinco años

Desde 2018, cuando echaron a Ocampo tras el escándalo por la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, los cambios se sucedieron constantemente. Santilli dejó la Policía en 2021 para la campaña. D'Alessandro (¿carpeteado por sectores de la Policía Federal?) duró dos años y Burzaco solo seis meses.

Diferentes crisis hicieron que haya cinco ministros distintos en solo cinco años. Ahora deberán convivir sectores que pelean por tener el control total. Como si se tratara de vidas paralelas, Gabriel Oscar Berard y Oscar Enrique Cejas se mantienen como jefe y subjefe de la Policía desde entonces. No todos pagan el mismo precio.

RI/ff