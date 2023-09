Larreta echó al ministro de Seguridad tras el asesinato del ingeniero y endurece su política

Jueves por la mañana. “Creo que tengo que volver”. De un lado del teléfono estaba Eugenio Burzaco, el hasta ayer a la mañana, ministro de Seguridad porteño, quien se había ido a Estados Unidos con una agenda vinculada al área, pero terminó disfrutando del US Open de tenis también. Del otro lado del teléfono, con anginas, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, le dio el “OK”. Siquiera necesitó pedírselo. Eran las horas previas a que Horacio Rodríguez Larreta tomara la decisión de echarlo a cinco meses de asumir luego del asesinato, con un cuchillazo, del ingeniero Mariano Barbieri, de solo 42 años, en pleno corazón de Palermo.

A raíz de esto Burzaco dejó su lugar a Gustavo Coria, uno de los colaboradores más estrechos de Diego Santilli –incluso fue su jefe de Gabinete durante tres años en el ministerio–, quien tiene un perfil más duro, lo cual implicará un cambio en la política de seguridad.

En este marco, se prevén fuertes cambios en esa materia. Por ejemplo: hoy Coria se reunirá con la cúpula de la Policía de la Ciudad con tres premisas. La primera: que salgan todos los efectivos “a la calle” con intensos patrullajes, y terminar de esta manera con los retenes. En segundo lugar: planteará que estarán todos a prueba hasta que se comiencen a ver resultados. En tercer lugar: habrá más operativos y control en “zonas calientes”.

A esto se le suma que Coria pretende incrementar el trabajo policíaco en moto, más que en patrulleros, como elemento disuasivo, pero también para darle mayor efectividad en caso de tener que intervenir.

El flamante ministro ya estuvo hablando con Larreta de estos temas. En ese marco, sumó una pieza fundamental: una megasecretaría que concentrará la administración, la seguridad y la Justicia en manos de la abogada Genoveva Ferrero, quien se de-sempeñaba como vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteño, pero trabaja con la Policía de la Ciudad desde hace más de 15 años. Muy cercana a Larreta aunque con aceitados vínculos entre jueces, fiscales y en los aliados de la UCR y la Coalición Cívica, Ferrero tendrá un cargo ejecutivo clave.

El crimen de Barbieri conmocionó y fue el epicentro de la agenda. En ese marco, Burzaco ya venía siendo objeto de críticas internas, en particular por el alza en los índices de la mayoría de los delitos en sus cinco meses a cargo de Seguridad. Es más: a comienzos de semana, antes del asesinato del ingeniero, se lo pudo ver en un video alentando cómodamente al tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo. “Vamos Juanma”, le gritaba. No hubo fotos oficiales de los encuentros con el FBI. Ni de las otras reuniones. Hubo quienes en el Gobierno porteño creen que inventó una excusa para visitar a su hermano Alejandro, enjuiciado por el FIFAGate, y aprovechó para disfrutar del buen tenis. Eso sí: el mismo día que se conoció el video en el US Open desde su cuenta de Twitter dio a conocer un video dando cuenta de un balance de gestión con imágenes de la lucha contra la inseguridad.

Pero no solo eso: desde que llegó en reemplazo de Marcelo D’Alessandro –quien fue mencionado infinitas veces en el círculo de ministros, dirigentes y legisladores en estas horas–, luego de la filtración de chats truchos (según dictaminó la Justicia), tuvo una serie de inconvenientes al interior de la cartera de Seguridad.

Al mes de asumir, la directora Legal y Técnica, quien le cuidaba la firma, renunció por motivos que aún llevan a suspicacias en el ministerio. Mariana Vello, a quien la había llevado Santilli, tuvo que volver a su cargo tras haberse despedido de todos los empleados.

En las últimas semanas, además, Burzaco pensaba en echar a dos de los subsecretarios más importantes del área: el de Investigación Criminal, Aníbal Falivene, y el de Seguridad Ciudadana, Maxilimiliano Piñeiro. A todo esto, el último atisbo para intentar quedarse en su cargo fue proponer un descabezamiento de la cúpula de la Policía de la Ciudad. Nadie lo escuchó.

Ayer el jefe de Gobierno anunció la salida. “Eugenio viajó a los EE.UU. en viaje oficial programado hace tiempo, y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales de su área, como el FBI, Policía de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros”.

Y agregó: “Puedo comprender los motivos personales de algunas de sus actividades durante el viaje, pero el contexto actual requiere el 100% de nuestro trabajo y foco puesto a disposición de la responsabilidad que nuestra función pública demanda. Fue Eugenio el que tomó la decisión de anticipar su regreso a Buenos Aires”.

El reemplazante: “halcón” y asesor de Santilli

Cuando Diego Santilli asumió el Ministerio de Seguridad en 2018, tras el fatídico Boca-River con ataque al micro xeneize, se llevó a varios colaboradores de su confianza. Pero, sin dudas, uno de los más importantes fue Gustavo Javier Coria, quien fuera su jefe de Gabinete los tres años que ocupó esa silla.

Coria tenía una tarea compleja: era la sombra en la gestión del “Colorado” y quien interactuaba con todos los niveles de la gestión. Eso lo llevó a conocer los engranajes de la Policía de la Ciudad.

Entre otras cuestiones, la Ciudad implementó el Mapa del delito y se incorporó el reconocimiento facial de prófugos. Según informaron en el Gobierno, durante la gestión, “se presentó el servicio de videollamada para el 911, se incrementó el número de cámaras y se instaló el Centro de Monitoreo Urbano en el barrio de Chacarita”.

Hoy con 54 años, su perfil “halcón” fue una de sus características. En Seguridad enumeran que se cerraron más de sesenta búnkeres de droga.

Egresado del Liceo Militar General Paz en 1986, se recibió de Licenciado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. También estudió en la Escuela de Defensa Nacional.