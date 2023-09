Familiares y amigos despidieron a Mariano Barbieri y hubo una marcha en San Fernando

Familiares y amigos de Mariano Barbieri despidieron este viernes en San Fernando al ingeniero de 42 años asesinado durante el robo de su teléfono celular en el barrio porteño de Palermo, y posteriormente participaron de una marcha para pedir justicia ante el bárbaro asesinato que sacudió a la opinión pública este jueves.

Los restos de Barbieri fueron despedidos en una sala velatoria de la calle 3 de Febrero al 700, en esa localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires, y allí partió a las 22 una marcha por calles cercanas en reclamo de que la Justicia consiga finalmente condenar al salvaje asesino, que en el asalto a Barbieri lo hirió mortalmente de una puñalada en el corazón.

La marcha para pedir que se castigue al criminal había sido organizada por los vecinos del lugar, devastados por la tragedia que vive la familia Barbieri. El ingeniero era padre de un bebé de pocos meses y vivía en Beccar.

inseguridad que azota a los argentinos.

Antes del velatorio en San Fernando, la pareja de Barbieri, Melina Honley, había posteado en redes su impotencia al considerar que "por homicidio en ocasión de robo dan de 10 a 25 años. Luca tiene meses... Cuando él tenga 10 años el hijo de puta que nos arruinó la vida estaría libre de culpa y cargo".

"¿Quién me devuelve al amor de mi vida? ¿Quién le dará un papá a mi hijo? ¿Qué hago yo de acá a 25 años? ¿Qué hago yo en dos minutos cuando el llanto me vuelva a retorcer?", se preguntaba la mujer, desgarrada por otra tragedia que provoca la eterna

Tragedia en pleno Palermo

El crimen de Barbieri ocurrió en la noche del miércoles cuando caminaba por el interior de la Plaza Sicilia en Palermo. Después de ser atacado alcanzó a llegar a una heladería en Libertador y Lafinur donde pidió ayuda, pero murió mientras era trasladado al Hospital Fernández.

La Policía dejo trascender que habrían identificado al principal sospechoso del crimen y trabajan en ubicarlo, mientras los coletazos políticos del caso llevaron al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta pedirle la renuncia al ministro de Seguridad Eugenio Burzaco, protagonista de otro escándalo porque cuando ocurrió el crimen estaba en los Estados Unidos, en un viaje que se había informado como institucional y el funcionario fue filmado en un partido de tenis del US Open.

"No te pueden matar por un celular"

"No puede ser que alguien salga a caminar seis cuadras y te acuchillen por un celular", indicó Fernando Barbieri, hermano del ingeniero fallecido, en el comienzo del velatorio en San Fernando. "Hablé con él el jueves, era una excelente persona...", agregó. Desolado, contó que "mi tía me llamó a la madrugada y fue terrible, jamás pensé que me hablaba para decirme, ´A Mariano lo acuchillaron, está muerto´".

"No se sabe mucho, la Policía está con las cámaras de seguridad de la zona y declaraciones, pero no mucho más", dijo sobre lo que los familiares sabían de la investigación.



La sala velatoria permaneció abierta hasta las 21, y este sábado será el sepelio de Barbieri en el Cementerio de San Fernando. Mientras tanto, se espera que la policía de la Ciudad pueda dar con "el sospechoso de buzo rojo" del que hablaron y que mostraban las filmaciones dejando el lugar donde se cree que fue el robo mortal.

NA/HB