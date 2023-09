La esposa de Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado en Palermo, posteó un mensaje cuestionando la posible pena que le correspondería al asesino del padre de su hijo. “Homicidio en ocasión de robo de 10 a 25 años???? ¡Luca: 2 meses! Cuando Luca tenga 10 años, el hijo de puta que nos arruinó la vida estaría libre de culpa y cargo...”, escribió la joven cuyo usuario es @mel_delfi.

“Homicidio en ocasión de robo de 10 a 25 años???? ¡Luca: 2 meses! Cuando Luca tenga 10 años, el hijo de puta que nos arruinó la vida estaría libre de culpa y cargo.... quién me devuelve al amor de mi vida!? ¿Quién le dará un papá a mi hijo? Qué hago yo de acá a 25 años, qué hago yo en dos minutos cuando el llanto me vuelva a retorcer!?”, fue el mensaje lleno de dolor que descargó en sus redes sociales la esposa de Mariano Barbieri.

A este mensaje le contestaron numerosos usuarios para apoyarla: “Dios mío, tengo el corazón destruido. Te doy todas las fuerzas del mundo para vos y tu bebé”. “Justicia por Mariano, mucha fuerza Mel!! Fuerza por ese bebito hermoso que te necesita entera”, fue otro de los comentarios que recibió.

El mismo jueves 31 de agosto, tras conocerse lo ocurrido, la mamá de Luca había escrito: “Muchísimas gracias a los amigos y conocidos de Mariano que le han hecho llegar a Luca todo su amor. ¡Todo ayuda! Nunca creí q podían ser tan generosas personas q yo ni siquiera conozco, pero que MI MARIAN apreciaba mucho!!!!”.

“Todas las noches él se dormía con el celu escuchando a los libertarios y yo me ponía celosa, le decía dame bolaaaaaa!!!!!! ¡Ciertamente, estaba armando una red de contención para mí y nuestro hijo! ¡Fue un hombre increíble y por cierto muy libre! Demasiado libre anoche, no tenía maldad tanto no tenía maldad q creyó q podía caminar libremente por Palermo y me lo arrebataron, mi corazón está destruido en Miles, pero nuestro Lugar es la fuerza, mi motor y ustedes, sus padrinos virtuales. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!”, agregó la pareja de Barbieri.

Mariano Barbieri y su pareja habían sido padres de un nene a principio de junio. En sus redes sociales habían publicado numerosas fotos que reflejaban el tierno proceso del embarazo que vivieron juntos.

El hombre de 42 años fue asesinado el miércoles por la noche, cuando un delincuente lo apuñaló en el pecho tras robarle el celular. El hombre llegó a cruzar la Avenida del Libertador e ingresó a una heladería para pedir ayuda a los clientes.

Quién era Mariano Barbieri, el ingeniero que fue asesinado por un celular en Palermo

Mariano Barbieri, un ingeniero civil de 42 años, vivía en Béccar, provincia de Buenos Aires, era padre de un bebé de un poco más de dos meses y en el último tiempo se había mostrado afín con las propuestas e ideas libertarias representadas por el economista y candidato a presidente Javier Milei.

El ingeniero civil egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2011 y, según su perfil de Linkedin, se desempeñó como independiente y también trabajó en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), donde presentó su primer plano hace unos 11 años.

Quién es Gustavo Coria, el reemplazante de Eugenio Burzaco en el Ministerio de Seguridad porteño

En este sentido, La Nación precisó que su última tarea en el Ejecutivo porteño fue hace unos seis años, mientras que en la actualidad Barbieri trabajaba con su propia empresa, Ideas, donde se encargaba de planear desarrollos estructurales sustentables en asociación con arquitectos.

Barbieri también era jugador de handball en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines y, en términos políticos, era afín a las ideas liberales. De hecho, había fiscalizado para Milei en las últimas elecciones PASO y en 2023 le había dado su apoyo a José Luis Espert.

"Cuidando los votos libertarios", sostuvo el pasado 13 de agosto. En el último tiempo se había vuelto crítico de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en CABA y había afirmado que prefería que Patricia Bullrich ganara la interna de Juntos por el Cambio.

"No me quiero morir", habrían sido las últimas palabras que les dijo a quienes se acercaron a ayudarlo.

RB/fl