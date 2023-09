"¿Se asombran por ser Palermo? Esto es Argentina (una sola) donde asesinan diariamente en cualquier parte de este país", se lee en uno de los carteles en la heladería del barrio porteño donde se desvaneció Mariano Barbieri (42) a raíz de una puñalada en el pecho. Este jueves por la noche, el comercio se encontraba vacío y a oscuras. Sin embargo, 24 horas atrás, estaba abierto y se convertía en el lugar donde, según testigos, el ingeniero pedía ayuda y rogaba por su vida, afirmando: "No me quiero morir".

"Me apuñalaron para robarme el celular", contó Barbieri a las personas que se encontraban en el local ubicado en Avenida Del Libertador y Lafinur. Tras comprobar su estado y ver que el hombre se desplomó en el piso, los presentes llamaron al 911. Al llegar los oficiales, agentes de la comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se encontraron con la víctima, quien utilizó sus últimas fuerzas para contar que unos minutos atrás le habían clavado un cuchillo para robarle el celular. Esta secuencia ocurrió alrededor de las 22:45.

Palermo: apuñalaron a un ingeniero para robarle el celular, pidió ayuda en una heladería y murió

Diez minutos más tarde, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) recibió un llamado, explicó su titular Alberto Crescenti. "A los pocos minutos accedió la ambulancia con base en Ecoparque y se encontró con una persona con una herida en tórax, con sangre. Cuando empiezan a compensarlo, entra en paro. Lo empiezan a masajear, emitimos una alerta y se avisó al (Hospital) Fernández para que lo reciba", describió.

Y agregó: "Se lo siguió masajeando durante el traslado, después los médicos me explicaron que el puntazo entró en la aurícula, lo que le provocó una hemorragia en dos tiempos. El pericardio se llena de sangre, que es lo que pasó. Recibió un solo puntazo".

La víctima fue rápidamente trasladada al Hospital Fernández, pero falleció durante una operación de urgencia debido a la gravedad de la herida. "En el Fernández se trabajó muchísimo, casi una hora, pero lamentablemente fue una herida mortal, con muy pocas chances de salvarlo. Se hizo todo rapidísimo, en no más de 8 minutos", explicó Crescenti. Según el resultado preliminar de la autopsia, murió como consecuencia de que el atacante que lo apuñaló alcanzó su aurícula derecha.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36 a cargo del doctor Munilla La Casa, que abrió un expediente por el delito de homicidio en ocasión de robo. En el hecho se encuentra trabajando las Divisiones Homicidios, Perros, de Investigaciones Comunales 14 y la Policía Científica de la fuerza porteña.

"Cinco minutos" fatales y las características del lugar donde atacaron a Barbieri

Tan solo cinco minutos tomaron para que el ingeniero fuera apuñalado por un intento de robo, según declaraciones del jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro. Desde que Barbieri arribó a Plaza Sicilia hasta que se fue del lugar, con una herida en el pecho provocada por su asaltante, "no pasaron más de cinco minutos", explicó Fornaro.

Fuentes de la investigación aseguraron que una cámara de seguridad captó el ingreso de Barbieri al parque pasadas las 22:30 en el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur. Esa misma cámara registró la salida, cuando el ingeniero caminó hasta la heladería en la que pidió ayuda, se desplomó y finalmente murió.

Según los testigos, Mariano Barbieri (42) dijo en la heladería "no me quiero morir".

"Ingresó y salió por el mismo lugar, el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur", explicó un investigador policial, quien agregó que en esos "cuatro o cinco minutos en los que estuvo dentro del parque fue asaltado y apuñalado".

Sumado a esto, gracias al trabajo de un perro de la Policía de la Ciudad, se detectó que la víctima realizó al menos 300 metros para escapar del delincuente que lo hirió para intentar arrebatarle el celular. Según lo captado por el animal, el ingeniero volvió sobre sus pasos antes de dirigirse al local donde pidió ayuda.

Según el trabajo de los perros rastreadores, Barbieri realizó al menos 300 metros para escapar del delincuente. (Foto: Pablo Cuarterolo)

PERFIL se acercó al lugar de los hechos en un horario similar al que ocurrió el ataque para tratar de visualizar las condiciones en las que se desarrolló el episodio. Rodeado de edificios altos y lujosos, característicos de uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, una de las particularidades que más se destacan del espacio verde es la falta de luz a medida que uno se aleja de las avenidas que lo rodean (Del Libertador, Sarmiento, Berro Adolfo, Figueroa Alcorta y Casares).

En ese sentido, en el horario en que Barbieri fue apuñalado, varios puntos del enorme espacio verde se encuentran a oscuras, siendo imposible ver más allá de la escasa iluminación que proveen las pocas luces instaladas dentro del predio. Por ejemplo, la pequeña zona de arboledas donde un periodista encontró la presunta arma homicida está en total oscuridad a altas horas de la noche.

Algunas zonas de Plaza Sicilia no cuentan con iluminación, como la zona donde se halló el cuchillo. (Foto: Pablo Cuarterolo)

"Si a alguno se le va la pelota en la oscuridad, va corriendo a buscarla e intenta volver rápido con el grupo por el miedo que da que esté tan oscuro", contó a PERFIL un joven que practica fútbol en el espacio verde hace años junto a otros compañeros, pero en un rincón cercano a Avenida Del Libertador debido a que esa área se encuentra un poco más iluminada.

Por si eso fuera poco, pareciera que el parque se "convierte en otro mundo" después de las 22. En ese sentido, el joven explicó que hasta las 21 es normal encontrarse con numerosos individuos merodeando en los alrededores, aunque la mayoría se mantiene alejado de las zonas oscuras de Plaza Sicilia. "A las 21 hay gente que sale a correr, hay muchos grupos que hacen alguna actividad física, como fútbol o yoga. Algunos en Plaza Alemania inclusive. Ya después se convierte en otra cosa y no hay nadie", describió.

Cerca de donde se encontró el cuchillo, había restos de otros elementos, como un colchón. (Foto: Pablo Cuarterolo)

Según trabajadores de la zona que hablaron con este medio, en un horario similar en el que Barbieri se encontraba en la calle (cerca de las 23), es común ver algunas personas paseando a sus mascotas o saliendo a correr. Sin embargo, para esa altura la mayoría de las personas que hacen deporte de manera grupal ya abandonaron el predio, por lo que disminuyen de manera considerable los individuos en el lugar.

Asimismo, si bien está rodeado de avenidas transitadas, también decrece la cantidad de vehículos que transitan por las calles lindantes, a lo que se suma una disminución en la frecuencia del transporte público. Ambos factores menguan aún más la presencia de sujetos en el lugar a altas horas de la noche.

El lugar donde se halló el cuchillo todavía cuenta con la cinta policial. (Foto: Pablo Cuarterolo)

Por el momento, todavía se encuentra la cinta policial rodeando la oscura zona donde se descubrió el cuchillo, aunque no se mantiene con la misma firmeza que durante el día. Además, diversos objetos se hallaban tirados en el piso: vasos descartables, restos de tela, pintalabios e incluso un colchón, aunque más alejado que el resto.

En la puerta de la heladería donde se acercó Barbieri colocaron carteles y flores en su honor. (Foto: Pablo Cuarterolo)

Esta noche, en la heladería se apreciaba la misma oscuridad que en Plaza Sicilia, aunque por razones distintas: el establecimiento se encontraba cerrado. Un ramo de flores y dos carteles en la puerta pidiendo justicia por Mariano parecían ser los únicos indicios de lo ocurrido la noche anterior debido a que el establecimiento, como era de esperarse, se encontraba impoluto y ordenado. "Justicia por Mariano", decía uno de los letreros, mientras que el otro agregaba la leyenda "y todas las víctimas de este país".

Las quejas de quienes frecuentan la zona: inseguridad y poca presencia policial

Según indicaron a PERFIL diversos individuos que frecuentan la zona, la inseguridad aumentó de manera considerable durante el último tiempo. "Es común que pasen hechos de inseguridad acá. La policía ya nos había alertado de que tengamos cuidado y que nos fijemos quiénes vienen porque dicen que la mayoría de los que pasa cartoneando ven si encuentran la oportunidad de agarrar y robar", contó a este medio Jacqueline, trabajadora de un estacionamiento a unos metros del local donde ingresó Barbieri.

"Hace aproximadamente dos semanas le pregunté a una agente cómo estaba la zona porque habían agarrado a un motochorro que estaba robando acá en la esquina, el otro se fugó. Yo me empecé a alertar a partir de eso. Esta inseguridad empezó a verse hace unas dos, tres semanas. Anteriormente el barrio era tranquilo y no había tanto episodio, pero sí se empezó a ver mucho también gente que anda cartoneando", continuó.

Crimen de Mariano Barbieri: la autopsia ratificó los dichos de Crescenti, el cuchillo alcanzó su aurícula derecha

Respecto a la presencia policial, la joven aclaró que "hay un policía para todo el barrio". En ese sentido, especificó que las fuerzas de seguridad se encuentran más presentes cerca de la zona de la heladería que en la plaza donde ocurrieron los hechos. "Para ese lado no hay casi personal policial. Roban acá en el parque y salen disparados para cualquier lado", agregó. El joven futbolista opinó lo mismo, indicando que "no hay un solo policía" en Plaza Sicilia.

Por su parte, un diarero que trabaja en la esquina donde se encuentra en la heladería indicó a PERFIL que "se ve policía" en la zona, pero que los vecinos "dicen que ayer no hubo" agentes. "Se ve con frecuencia la policía, más cuando hay elecciones", remarcó.

Sobre esta temática, alrededor de la hora que PERFIL estuvo recorriendo la zona, se visualizaron al menos diez patrulleros que transitaron por las calles que rodean el predio. Incluso uno de ellos se encontraba estacionado dentro de Plaza Sicilia con sus luces encendidas, a lo que se sumó un cuatriciclo de la Policía.

Una queja de los que frecuentan la zona es la poca presencia policial. (Foto: Pablo Cuarterolo)

Por otro lado, al igual que la joven, el diariero comentó que la inseguridad es una problemática frecuente en el barrio. "Los fines de semana se ven chicos que venden productos y van en banditas, marcando a las personas y viendo el descuido", manifestó. "Hay bandas de chicos que ven cosas y van tanteando. Cuando pueden se roban cosas, alguna riñonera", agregó. Además, explicó que "después de las 20, la zona se vacía. No queda nadie salvo el que va a comprar helado o tomar café".

En sintonía con sus declaraciones, el joven futbolista mencionó que hay muchos robos piraña en el parque. "El primero que llega espera enfrente porque hay un poco más de movimiento. Cuando llega otro se cruza y viene para acá", ejemplificó, aunque aclaró que ni él ni sus compañeros sufrieron de algún robo a pesar de estar "regalados" por dejar las bicicletas solas mientras entrenan. Por su parte, una trabajadora de un establecimiento gastronómico cerca del lugar de los hechos comentó que no se trata de la primera vez que hay asaltos en la zona.

Sumado a esto, todos coincidieron en que era inédito que ocurriera un episodio con tal violencia, al punto de provocar un desenlace fatal. "Desde el año 50 tenemos este puesto de diarios: primero mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Nunca vi una situación así. Esto es algo muy terrible", explicó el diariero. "Siempre hubo robo piraña, pero nunca algo de esta magnitud", agregó el futbolista.

La Policía tiene a un sospechoso: "No sería una persona en situación de calle"

Un día después del hecho, la Policía ya tiene a un sospechoso en la mira a raíz de las grabaciones de las cámaras de la zona y de la declaración de un testigo que llamó al 911. Dicha comunicación permitió avanzar en la identificación del presunto asesino gracias que describió la ropa que llevaba y la dirección en la que habría escapado.

"Tenemos un llamado al 911 que relata que sería uno solo el agresor, pero ahora tenemos que tener certeza de dónde ocurrió la agresión, porque entre el lugar en el que el hombre pidió ayuda y el que el testigo señala como punto del ataque, hay más de 150 metros", destacó Fornaro. Sobre el testimonio, indicó que "la persona que llamó dijo que la agresión ocurrió en Berro y Casares, atrás del Jardín Japonés".

La supuesta arma homicida fue hallada por un periodista mientras cubría el hecho.

Al ser consultado respecto si el testigo dio detalles sobre cómo es el delincuente, Fornaro señaló que "lo describió, pero por una cuestión de sumario no puedo dar detalles, pero sí, lo describió y también contó como se desplazaba". Según la agencia Noticias Argentinas, horas después de las consideraciones de Fornaro, el testigo fue ubicado y habría ampliado esa declaración ante los investigadores.

En cuanto a las cámaras de seguridad, se ve salir del parque a un supuesto sospechoso momentos después del ataque a Barbieri. Dicho avistamiento se condice con el testimonio de la persona que denunció el hecho al 911 a las 22:45. "Tenemos una cámara donde se ve a una persona saliendo del lugar. Se está analizando eso y el posible recorrido que realizó esa persona", indicó una fuente policial según la agencia Télam.

Quién era Mariano Barbieri, el ingeniero que fue asesinado por un celular en Palermo

Por su parte, Fornaro explicó que se cuenta "en virtud de las imágenes del radio de lo que comprende alrededor de la plaza (Sicilia), un sentido de fuga. Y se cuenta con testimonios de testigos. No del hecho, pero sí de circunstancias parecidas”.

"Tengo a alguien que se retira del lugar cuando ocurre el suceso. Tenemos a una persona que sale del lugar y que no se ofrece como testigo, entiendo que es una persona que cuando se retira del parque se dirige a su domicilio, no creo que sea (una persona) en situación de calle. No tengo el domicilio. Tengo una sola persona", indicó el jefe policial.

Sin embargo, de acuerdo al material que ya analizó la Fiscalía, aún no habrían aparecido imágenes precisas del momento en que Barbieri es asaltado y apuñalado, tal cual como alcanzó a contarles a quienes lo asistieron en la heladería antes de perder el sentido.

