Un periodista en medio de un móvil televisivo encontró el cuchillo que podría ser el que utilizó el delincuente que apuñaló y mató a Mariano Barbieri en la noche de este miércoles 30 de agosto. El arma fue hallada en el Parque Tres de Febrero de Palermo y, al informarle a un jefe de la Policía, el periodista recibió una respuesta llamativa.

"Estábamos tratando de mostrarles el parque y decidimos empezar a caminar a ver si encontrábamos alguna cámara que nos mostrara lo que había sucedido. Primero dimos con un short de baño, después continuamos caminando y encontramos este cuchillo", contó en vivo el periodista Diego Lewen, de C5N, que encontró el arma, manchada con lo que parecía ser sangre, y dio aviso a la policía cerca de las 8 de la mañana.

Tras el hallazgo la policía se acercó al lugar y el comisario a cargo de la investigación se puso en contacto con los testigos que habían encontrado el cuchillo. En paralelo, los agentes cercaron el lugar con conos y cintas para resguardar la zona.

Cuando le consultaron al jefe de la Policía si no habían chequeado la zona, contestó: "Es una plaza que es muy grande, en la oscuridad no se ve, no hay luz". "Se rastrilló y no había luz, imposible, es un parque muy extenso", le explicó al periodista que encontró el cuchillo.

Mientras, personal de la División Investigaciones de la Comuna 14 secuestró cámaras de seguridad de la zona donde fue atacado Barbieri para luego analizarlas y lograr dar con el asesino.

"Necesitamos saber el lugar exacto donde ocurrió la agresión. Tenemos una distancia entre el llamado telefónico de un testigo al lugar de la asistencia que solicita el damnificado de 120 metros. Lo que estamos tratando de conocer con las cámaras es el lugar exacto de la agresión y la dirección de fuga del agresor. Lo que tenemos individualizado como posible punto de fuga del autor sería Berro y Casares", detalló el Jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Angel Fornaro, en diálogo con TN.

Cómo fue el ataque al ingeniero en Palermo

Durante la noche de este miércoles 30 de agosto, Mariano Barbieri, un ingeniero civil de 42 años entró apuñalado a una heladería en el barrio de Palermo. Cuando trataba de pedir ayuda, se desplomó. Había sido víctima de un robo en la calle y fue trasladado en grave estado al Hospital Fernández, donde murió poco después.

"Me apuñalaron para robarme el celular", alcanzó a advertirles a los empleados y clientes del local, en avenida Del Libertador y Lafinur. Los presentes fueron testigos de cómo el hombre se desvanecía en el piso y rápidamente llamaron al 911.

Con sus últimas fuerzas, el ingeniero llegó a contar que minutos antes le habían clavado un cuchillo para robarle el celular. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad del interior del local, que grabó cómo el ingeniero ingresó a la heladería con la remera levantada, señalándose el pecho en busca de auxilio. Según los clientes y empleados del lugar, aún podía hablar y les mencionó sus redes sociales para que intentaran ubicar a sus familiares.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36 a cargo del doctor Munilla La Casa, que abrió un expediente por el delito de homicidio en ocasión de robo. En el hecho se encuentra trabajando la División investigaciones de la Comuna 14 la División Homicidios.

El atacante por el momento está prófugo. No se sabe todavía si actuó solo o estaba acompañado en el momento de la agresión mortal el ingeniero.

