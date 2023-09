Jorge Macri: "Algunos se divierten diciendo que soy 'Blackri' porque soy el primo más oscurito"

El candidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió esta mañana al "peso" de portar el apellido Macri en el escenario actual y compartió un curioso apodo que le otorgaron debido a la tez de su piel: "Blackri".

"Algunos se divierten diciendo que soy 'Blackri' porque soy el primo más oscurito", manifestó el funcionario en declaraciones radiales a Urbana Play. No obstante, aclaró que no es se trata de un sobrenombre negativo: "Está todo bien, me divierto un rato".

Jorge Macri: "El país no se conduce solo, está bueno que Patricia Bullrich muestre sus equipos"

Sumado a esto, aseguró que está "orgulloso" del apellido que lleva y que la gente sabe quién es, más allá de la relación que puedan realizar con su primo, el expresidente Mauricio Macri. "Creo que tengo atributos propios más allá del apellido que cada uno de nosotros porta", afirmó.

En ese sentido, remarcó que "ya llevo veinte años haciendo mi aporte en la vereda en frente del kirchnerismo", dentro de los cuales contó diez años de gestión ejecutiva en Vicente López y dos en la Ciudad de Buenos Aires. "Todos somos portadores de apellidos que tienen su historia. El mío de mucha impronta, pero lo llevo bien, no es un problema para mí", subrayó.

Respecto a sus antecedentes en la política, el candidato consideró que "es una gran ventaja venir desde Vicente López y tener gestión previa". "Me parece que el porteño valora mucho la gestión. Hace 16 años que elige gente con experiencia de gestión. Se puede ver lo que hice y mucha gente de la Ciudad lo conoce y lo valora", sostuvo.

Un gesto de unidad: "Trabajamos juntos con el equipo de Martín Lousteau"

Además de hablar sobre la portación del apellido Macri, el candidato aclaró que no tiene una relación conflictiva con Martín Lousteau, quien fue su rival en la interna porteña de Juntos por el Cambio. "En la Ciudad hubo una competencia muy intensa, llena de propuestas tan interesantes que batimos el récord de votos para Juntos por el Cambio. Nunca antes nos había votado el 56% de los porteños", detalló.

"Discutíamos temas, no nos peleábamos. Y en esa vuelta de propuestas, algunas fueron muy interesantes", añadió, a la par que destacó una de las propuestas de campaña del senador radical: el pase cultural para adultos. "Esta fue una propuesta de campaña de Martín Lousteau y para mí las buenas ideas son de todos, y lo que tenemos la responsabilidad de gestionar, tenemos que aprender rápido de las buenas ideas, incorporarlas y tratar de llevarlas adelante", aseguró.

Además, se refirió al trabajo en conjunto que realizan desde JxC en la Ciudad, informando que mantiene reuniones semanales con el equipo de quien fue su rival en la interna. "Con el equipo de Martín Lousteau venimos trabajando juntos en varios proyectos como el Código Urbanístico y la Ley de Salud Mental. Nos reunimos todas las semanas para avanzar en diferentes temáticas", manifestó.

MB / Gi