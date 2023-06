Jorge Macri presentó su renuncia como intendente de Vicente López

Este jueves 1 de junio, el Concejo Deliberante de Vicente López aceptó durante su sesión la renuncia formal al cargo el intendente Jorge Macri, ya que será precandidato del PRO a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Macri estaba de licencia desde diciembre de 2021 cuando se sumó como ministro de Gobierno al equipo de Horacio Rodríguez Larreta.

El legislativo municipal votó por unanimidad (23 votos) el pedido de renuncia de Jorge Macri al Ejecutivo de Vicente López.

Luego de ser aprobada su renuncia asumió formalmente el cargo la intendenta Soledad Martínez, que ya venía en ese puesto como reemplazo de Macri.

Jorge Macri.

Por otro lado, Jorge Macri descartó la posibilidad de pedir licencia en el gabinete porteño para encarar la campaña electoral. “Por ahora no veo una incompatibilidad, estoy pudiendo llevar ambos roles de manera natural. Los demás candidatos también tienen roles. Es habitual que quienes somos candidatos ocupemos un cargo previo, le pasa a senadores, diputados, ministros, etc. Hoy no siento que eso me plantee una limitación a cumplir bien la tarea de ministro”, afirmó en diálogo con Modo Fontevecchia.

Las primeras promesas de Jorge Macri: "Le vamos a quitar el poder a los líderes sociales"

El actual funcionario porteño dialogó esta mañana con Modo Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (101.9) y anticipó que tiene como objetivo modificar la política de planes sociales: “Tenemos que sacarles la terciarización y los planes a los líderes sociales, porque esa es una herramienta extorsiva. Le vamos a quitar el poder a los líderes sociales”.

Además agregó que pretende que no haya niños en las marchas. “Los chicos tienen que estar en la escuela y tienen que tener asistencia como cualquier otro niño. Los niños no pueden ser usados en una marcha como un escudo”, subrayó.

Por último, respecto a las manifestaciones aseguró que habrá mayor regulación: “Tenemos que discutir esto con la gente y tomar la decisión de liberar la calle. No podemos naturalizar vivir en un país desordenado, es muy difícil que haya progreso si todo el mundo hace lo que quiere”.

Respecto a los cuestionamientos que recibe por haber sido intendente de Vicente López y ahora postularse para un cargo similar en CABA argumentó que hace más de un año y medio que trabaja para los porteños. “No es un cruce electoral, es una decisión de venir a integrarme a un equipo y de prepararme para una tarea”, señaló.

“Lo hice, me preparé, traje mi experiencia de Vicente López, me transformé en ministro, profundicé mis conocimientos respecto de la gestión que estamos llevando adelante en la ciudad”, explicó y agregó: “Por otro lado, yo viví 41 años en esta Ciudad. La conozco profundamente y la gestión que tuve en Vicente López, que está pegado a la Ciudad, me obligó siempre a interactuar con la gestión de la ciudad de Buenos Aires”.

RB CP