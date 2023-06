Jorge Macri, actual funcionario porteño, evitó marcar una preferencia por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich: “Después del 13 de agosto voy a trabajar con quien le toque ganar para que esta Ciudad sea el faro de la Argentina que queremos”, aseguró el precandidato a jefe de Gobierno porteño en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

Esta consagración tuya como candidato único del PRO, ¿limó asperezas entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta?

Toda forma de acuerdo acerca posiciones. El hecho de que se hayan podido poner de acuerdo Larreta, Mauricio, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, respecto de mi candidatura en la Ciudad, y tener esa voluntad de de unir las partes, siempre es una forma de acercar posturas.

Así que estoy contento porque se resolvió bien y me tocó a mí, pero además, porque ayuda a establecer un clima de trabajo y una forma distinta dentro de nuestro espacio.

¿Tardó Larreta en aceptar que vos seas el candidato? ¿Hay un triunfo implícito de Patricia Bullrich?

Cada uno puede hacer su lectura. Yo hago también mi raconto con mucha honestidad intelectual. El que primero me trae a la Ciudad es Horacio. Él me suma sabiendo que yo tenía la voluntad de ser candidato, sin una garantía, pero pudiendo prepararme para eso.

¿Esto fue inmediatamente después de las elecciones de medio término, luego de que Horacio Rodríguez Larreta logre que ganen los candidatos que impuso tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires?

Es después de eso. En noviembre, después de las elecciones, él me invita a formar parte del equipo. Lo hablé con Mauricio, con Patricia, con María Eugenia y me sumé al equipo de la Ciudad.

Yo le plantee de entrada que, si venía a la Ciudad, era con ganas de poder ser candidato y competir.

Ese era el momento de mayor poder de Horacio Rodríguez Larreta, había ganado tanto en la Provincia como en la Ciudad con los candidatos que él quería, y nadie imaginaba que, casi dos años después, Patricia Bullrich iba a ser alguien que pudiera competirle de igual a igual.

Puedo inferir que él tenía la expectativa de que vos fueras el candidato pero, al mismo tiempo, que Macri apoyase su candidatura, ¿Es plausible esta interpretación?

En la vida y en la política todo es posible, pero yo lo leo de otra manera. Yo leo los hechos y las realidades. Me invita, soy claro con él, le digo que quiero prepararme y lo expreso en el gabinete. Todo el mundo se enteró en marzo del año pasado, de hecho, la llamé a Soledad Acuña y le dije que esperaba que no le haya molestado por ser fundadora de este espacio.

Unos meses después, Patricia, que no tenía candidato en la Ciudad en ese momento, me dice "tenés que ser vos". Al tiempo, Mauricio se sumó a esa idea. Ese fue el devenir de los hechos. El resto son especulaciones, no digo que no sean válidas. Para mí, lo valioso es que, después de todo ese camino, tenemos candidato único.

Voy a acompañar a ambos precandidatos a presidente del PRO, porque si soy candidato de unidad, tengo que apoyar a ambos. Después del 13 de agosto voy a trabajar con quien le toque ganar para que esta Ciudad sea el faro de la Argentina que queremos.

Tampoco nos tenemos que olvidar que hay un 11 de diciembre que va a requerir mucha unidad, mucha solidez, porque el país va a enfrentar momentos muy difíciles. Y esta Ciudad, seguramente, va a seguir siendo el escenario de la tensión y la contienda. Yo estoy preparado para ese momento y creo que puedo hacerlo bien.

El objetivo de disminuir los cortes de calle

¿Cómo planeás ordenar la protesta social?

Hay un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio y es que tenemos que sacarles la terciarización y los planes a los líderes sociales, porque esa es una herramienta extorsiva. Le vamos a quitar el poder a los líderes sociales.

Si yo puedo decidir, como persona, quién cobra y quién no, tengo un poder sobre esa persona que necesita, que no viene una marcha convencida o en libertad, viene obligado por miedo a perder algo. Nosotros, en la Ciudad, no tercerizamos las altas y bajas, son decisiones de gobierno, no de un referente social.

Segundo, tenemos que garantizar que los niños no estén en las marchas, cosa que también hacemos en la ciudad, porque para sostener una ayuda social, los chicos tienen que estar en la escuela y tienen que tener asistencia como cualquier otro niño. Los niños no pueden ser usados en una marcha como un escudo.

Los chicos tienen derecho a estar en casa jugando o en la escuela estudiando, según el horario o el día. Son derechos consagrados y reconocidos internacionalmente.

¿Cómo lograrías que eso se cumpla?

El cambio central es que hoy los planes nacionales exigen que el chico esté matriculado, nada más. El plan de ciudadanía porteña exige que cumpla con la asistencia a la escuela. Es una decisión que tomamos el año pasado y así logramos que 5000 chicos que estaban faltando dos días por semana, hoy tengan niveles de asistencia altísimos.

¿Creés que de esta manera la madre va a tener un argumento para decirle al jefe del movimiento social que no puede ir porque si no pierde el plan?

Va a tener dos argumentos. No lo va a perder, porque nadie se lo puede sacar, porque ya no va a depender de la organización social. Además, va a tener el incentivo de que su hijo está en la escuela. Una idea es quitarle poder al líder social.

La otra, es darle un incentivo a la madre de que su niño está en la escuela, no en otro lado. Eso ya va a generar una menor cantidad de gente marchando y que no haya niños ahí. Después, hay que hacer cumplir la ley. No se pueden cortar las calles y eso hay que discutirlo con la Justicia.

¿Te parece correcta la modalidad de Jujuy de cobrarles multas a las personas?

Claro, esas son leyes que se pueden aplicar a nivel Ciudad. En los próximos días vamos a presentar una serie de propuestas respecto del orden. Hay mecanismos para lograr mayor orden y después hay que tener la decisión de hacer cumplir la ley, porque un derecho no puede estar encima de otro

Es cierto, hay derecho a manifestarse, pero no tiene que ser siempre en desmedro del que tiene que circular. Además, el que tiene un local ahí, una empresa, una universidad, una escuela, el que vive, queda preso y rehén de esa gente. Tenemos que discutir esto con la gente y tomar la decisión de liberar la calle. No podemos naturalizar vivir en un país desordenado, es muy difícil que haya progreso si todo el mundo hace lo que quiere.

¿Por qué no lo logró hacer la gestión de Mauricio Macri?

Cuando uno ve el nivel de desorden que hay en el país, la cantidad de marchas que el propio kirchnerismo hace contra el kirchnerismo, comparado con los años de Mauricio Macri, donde el gobierno nacional, la Provincia y la Ciudad ordenaban, la situación es muy distinta.

No fue perfecto, pero creo que hemos aprendido. Tenemos otra fortaleza legislativa para imponer leyes y mecanismos distintos. Yo estoy convencido que va a ser diferente lo que viene porque si no, estamos fritos.

Alejandro Gomel (AG): Apelo a a un hombre siempre frontal y que nunca esquiva las preguntas. ¿El 13 de agosto, qué boleta va a poner en la urna?

No lo voy a decir. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. No importa cómo me lo pregunten, si voy a representar y a trabajar para ambos candidatos a presidente, porque ambos me apoyaron a mí, no voy a decir a quién voto.

Claudio Mardones (CM): Ya presentó su renuncia como intendente de Vicente López, falta que el Concejo Deliberante se le acepte, pero también es ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Piensa tomarse licencia para la campaña?

Por ahora no veo una incompatibilidad, estoy pudiendo llevar ambos roles de manera natural. Los demás candidatos también tienen roles. Es habitual que quienes somos candidatos ocupemos un cargo previo, le pasa a senadores, diputados, ministros, etc. Hoy no siento que eso me plantee una limitación a cumplir bien la tarea de ministro.

CM: Hace dos años usted le concedió una entrevista al periodista Maximiliano Montenegro. Era otra la situación de Juntos por el Cambio y usted, además de intendente, estaba al frente del PRO de la provincia de Buenos Aires.

En un momento del diálogo, usted le pregunta "¿cómo le sonaría que yo, siendo intendente de Vicente López, les dijera que quiero ser candidato en la ciudad? No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, a esta altura me parece un capricho de querer cruzar candidatos" ¿Teme que este giro sea utilizado por sus críticos y por sus adversarios para restarle legitimidad a su candidatura?

Lo estás usando vos y está muy bien. Es algo que dije y que para mí tiene una diferencia bastante relevante. Hace más de un año y medio que vine a sumarme a este equipo. No es un cruce electoral, es una decisión de venir a integrarme a un equipo y de prepararme para una tarea.

Lo hice, me preparé, traje mi experiencia de Vicente López, me transformé en ministro, profundicé mis conocimientos respecto de la gestión que estamos llevando adelante en la ciudad. Por lo tanto, no fue un cruce electoral. Es una decisión de venir a aportar a un equipo que después termina en la buena noticia de que puedo ser candidato. Esa es una diferencia relevante.

Por otro lado, yo viví 41 años en esta Ciudad. La conozco profundamente y la gestión que tuve en Vicente López, que está pegado a la Ciudad, me obligó siempre a interactuar con la gestión de la ciudad de Buenos Aires. El primer Metrobús que se hizo en la provincia de Buenos Aires, se hizo en Vicente López, cuando todavía no éramos gobierno nacional.

Mauricio era jefe de Gobierno, María Eugenia era vicejefa, Horacio era el jefe de Gabinete y yo era intendente. Mi interacción con la ciudad de Buenos Aires tiene mucho tiempo. Pero está muy bien, cada uno argumentará lo que tenga para argumentar. Yo sé lo que tengo para aportar a esta Ciudad.

El acompañamiento familiar

Andrea Bisso (AB): Sabemos bien que María Belén Ludueña, tu esposa, te banca en todas y que tiene un rol social muy comprometido. Si llegaras a ganar, ¿tendría un rol dentro de la política de la Ciudad?

Ella es muy importante en mi vida, al igual que mis hijos. Se sumó y logró transformar mi casa de nuevo en un hogar. Estoy dando una nota acá y veo a mi hijo más chico que está en clase virtual. Belén ha tenido un efecto maravilloso en mi vida.

Ella tiene un compromiso muy grande, que acompaña en este sueño que tengo de gobernar la ciudad de Buenos Aires, pero tiene su propia carrera. Le apasionan los medios. Ahora, puntualmente, no está en la televisión, pero está trabajando en otras plataformas, conduce eventos, está siempre activa, visita emprendedoras.

Le interesa mucho el eje de las mujeres que llevan adelante su vida con autonomía. La veo con ganas de proyectar y de seguir en su carrera, la pasión suya, son los medios y me la imagino creciendo en eso y siendo muy exitosa en ese camino.

¿Y siendo mamá?

Es una posibilidad, sin ninguna duda. Veremos en qué momento se da.

