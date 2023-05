JxC en ebullición por la “letra chica” de las PASO

Aunque falta poco menos de un mes para el cierre de listas, Juntos por el Cambio pondrá en juego nuevamente una discusión clave camino a las primarias del 13 de agosto: las condiciones de competencia entre los precandidatos a presidente, la organización de las listas a legisladores y el piso que se impondrá a nivel nacional para esa disputa.

El tema se pondrá en debate en estos días cuando los presidentes de los partidos de JxC se reúnan. En ese cónclave, sin fecha aún, Gerardo Morales (UCR), Federico Angelini (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) empezarán a discutir el tema.

Una de las cuestiones será el piso de esa PASO presidencial. En principio, en el PRO piensan que un mínimo deseable debería estar entre un 25% y un 30%, un número que tendrán que debatir con la UCR y la CC. Si el radicalismo, por caso, unifica una sola precandidatura o va en fórmulas cruzadas podría aceptar. El espacio de Elisa Carrió aún no fijó postura sobre el tema. ¿Por qué este tema es crucial? Porque aquel precandidato presidencial, con sus listas, que no llegue al piso no podrá siquiera colocar un legislador.

La segunda discusión es por las listas. Por ahora Patricia Bullrich viene insistiendo en que cada boleta presidencial lleve sus senadores, diputados y demás categorías.

Hubo un intento de Pichetto para ser candidato a senador nacional de la Provincia por consenso, pero impulsado por Horacio Rodríguez Larreta. Aún no avanzó, Y es probable que no avance. El auditor no llegó a un acuerdo con Bullrich y ahora, con Diego Santilli como apoyo, pulula por el larretismo, sin que el jefe de Gobierno esté totalmente convencido. Este diario intentó comunicarse con Pichetto pero, al cierre de esta edición, como en otras ocasiones, nunca respondió. De hecho, en el chat de los cuatro presidentes de los partidos suele ser el último en responder. La tecnología no es su aliada.

Como sea, la idea de llevar boletas parlamentarias comunes entre Larreta y Bullrich hoy está lejos. Eso sí: un grupo de radicales bonaerenses intentarán llevarle esa propuesta a Facundo Manes en concordancia con el bullrichismo. Es decir, que el neurocientífico compita como presidente, pero acordar las boletas de legisladores.

Paralelamente en lo formal JxC tiene que armar la Junta Electoral y definir, como se dijo, la estrategia en las boletas debajo de las presidenciales. ¿Y el piso de las candidaturas a gobernador bonaerense y legisladores provinciales? A discusión por estos días.

Con todo, la firma de las alianzas es el 14 de junio y el cierre de listas con los nombres diez días después.

El otro tema para JxC será la plataforma común. El acuerdo programático está prácticamente listo tras el trabajo de las cuatro fundaciones, pero aún no fue firmado.

Además, de los presidentes de los partidos es la incorporación definitiva de Avanza Libertad con José Luis Espert. Hasta ahora el economista estuvo con Carrió en La Biela. Esta semana estará con el PRO y también con los radicales para sellar su incorporación. Espert, como precandidato presidencial podría requerir un piso menor al 30% en las PASO, Otra discusión.

Estos ejes se podrían cruzar en la Convención Radical del 12 de junio. Hoy el partido tiene a Morales y a Manes como precandidatos. No está claro si alguno terminará en una fórmula mixta. Pero sí que ambas figuras radicales quieren empoderar al partido y destacan la fuerza territorial que tiene hoy la agrupación. Aseguran que es la más grande dentro de JxC y que buscarán hacer valer ese poder.

En cuanto al PRO, Bullrich estuvo en Merlo con el precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, quien logró que Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre se queden en el espacio. Allí la precandidata habló de bajar la edad de imputabilidad en delitos.

Por su lado, Larreta en Córdoba fue a apoyar a Luis Juez – con amnistía política de Macri finalmente–, y a Rodrigo de Loredo, candidatos a gobernador e intendente de la capital. El precandidato presidencial dijo que “el ajuste lo está haciendo el kirchnerismo” y esbozó una serie de propuestas vinculadas a su plan de exportaciones, la derogación de las retenciones al campo y adelantó que Agricultura otra vez será ministerio. Quizá de estos temas habló, a solas, con Florencio Randazzo hace poco más de quince días.

Por su parte, “Lilita” tendrá una campaña corta y se concentrará en Santa Fe, donde la CC no forma parte del “frente de frentes” que se armó allí. Allí lleva al empresario rosarino Eduardo Maradona, producto de su enfrentamiento con un sector del socialismo santafesino.

Al límite del cierre de listas tiene previsto anunciar su vice y espera poder renovar la mayor cantidad de bancas posibles en Diputados: pone siete en juego y en la CC creen que cinco podrían estar garantizadas. Lo único: en un esquema de enfrentamiento Larreta versus Bullrich, solo quedará del lado del jefe de Gobierno. Aunque “Lilita” quiere intentar boletas de unidad debajo de las presidenciales en todos los lugares que se pueda. Por lo pronto Carrió tendrá como precandidato a gobernador bonaerense a Santilli.