María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, respaldó a Jorge Macri como candidato en CABA, pero no mostró su preferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “No hay soluciones mágicas, y lo digo, sobre todo, por la aparición de fenómenos electorales”, sentenció la diputada nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hacenos un análisis de cómo ves la situación entre los dos precandidatos a presidente del PRO y de cómo te gustaría que fuese la interna.

Creo que lo primero que hay que destacar, no sólo del PRO ,sino de Juntos, frente a las dificultades, es que no alcanza con un líder, sino que se necesitan muchos. La verdad es que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta son candidatos que se han formado, que se han preparado y que están listos para enfrentar el desafío de gobernar la Argentina.

En el caso de Horacio, se suma además la experiencia de ocho años como jefe de Gobierno de la Ciudad y el ser economista, en una Argentina cuyo principal desafío es resolver el fracaso de décadas, de un país que sufre con más del 100% de inflación y un 40% de pobreza.

Larreta: "Me hago cargo de lo que hago y no de lo que dice Bullrich"

Con lo cual, siento que están listos para el desafío. Y además están rodeados de personas con experiencia, que saben gestionar. Incluso, sumo también a líderes del radicalismo, gobernadores o personas que van a serlo en estas elecciones provinciales, que se definirán en los próximos meses.

Y también muchos años de hacer política y experiencia parlamentaria, como el caso de Elisa Carrió.

Siento que hemos construido un muy buen equipo de ocho años, más allá de a quien le toque estar donde sea, y eso creo que es esperanzador y necesario para el país que viene.

Rodríguez Larreta anuncia medidas de alivio económico y reducción de impuestos

Federico Salvai, Emmanuel Ferrario y Hernán Lacunza, son personas muy cercanas a vos, que hoy están en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Eso implica, aunque sea tácitamente, el apoyo a Larreta más que a Bullrich?

En el caso de Hernán, hace más de tres años que viene trabajando conmigo, y con Horacio, en un plan económico para la Argentina, que esté listo a partir del 10 de diciembre.

Después, Emmanuel es vicejefe de Gobierno porteño y fue electo legislador en 2021, más allá de lo que hizo conmigo en la Provincia.

Son todas personas valiosas, que han crecido, y creo que es una buena señal del PRO el crecimiento y que integren distintos lugares dentro del partido.

Horacio Rodríguez Larreta afirma que la relación con Patricia Bullrich “está muy bien”

Alejandro Gomel (AG): El 13 de agosto, ¿vas a poner la boleta de Larreta o la de Bullrich?

Voy a poner la boleta de Juntos por el Cambio, el voto es secreto. Eso no quiere decir que más adelante no manifieste alguna preferencia, pero hoy siento que son momentos donde, si queremos representar a los argentinos, lo que nos piden es unidad y que no nos peleemos.

Decidí, escuchando a los argentinos, no estar en ese lugar, sino en el de la unidad, la preocupación real por los problemas de los argentinos.

En un rato me voy a Tucumán, voy a estar recorriendo varias ciudades, y voy a seguir recorriendo el país, más allá de no ser candidata. Y seguiré escuchando a los argentinos y yendo a los sectores productivos para, en cada provincia, entender cuáles son los obstáculos que enfrentan y cómo resolverlos, si nos dan la oportunidad, a partir del 10 de diciembre.

Presentación de Canal E: en tono electoral, Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Agustín Rossi por el empleo

Siento que tenemos que representar esa demanda, no se reparte la discusión de candidaturas y de apoyos.

Mientras damos esas discusiones, ellos tienen que renovar un contrato de alquiler con 100% de aumento, o van a un supermercado y tienen que dejar productos en la góndola o en la caja porque no pueden pagar.

AG: ¿Considerás un error de Juntos esas internas a cielo abierto? ¿Le hicieron daño al bloque? Algunos dicen que a partir de ahí se generó el crecimiento de Milei, ¿compartís esto?

Creo, sin dudas, que las peleas y las discusiones están alejadas de lo que los argentinos necesitan. Acá no hago hincapié en nadie en particular, lo digo en general. El hartazgo y el enojo de la gente tienen una razón.

Lipovetzky: "Nuestro gobierno fue responsable de la Ley de Alquileres, no fui yo solo"

Por momentos, la política se convierte en un circo sin público, que solo es una función para sí misma. Y los argentinos están fuera de la carpa, con urgencias que no son la de los dirigentes. Desde mi lugar, hago todo lo posible por no ser parte de eso, y seguir recorriendo y trabajando.

La competencia siempre es buena, en la vida y la política, no es eso lo que nos hace daño, sino que no sea sana y con altura. Pero confío y creo que la confirmación de un candidato único del PRO en la Ciudad de Buenos Aires va en el buen sentido, como hicimos ayer, en el caso de Jorge Macri.

También con la definición de reglas para la Provincia, donde habrá dos candidatos a gobernadores, que son Diego Santilli y Néstor Grindetti.

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que Jorge Macri será el candidato porteño del PRO

Todo va en el sentido de ir ordenando lo que le proponemos a la gente y con qué reglas competiremos en los próximos meses.

Claudio Mardones (CM): ¿Que derivó en que usted no sea candidata? ¿Fue Mauricio quien se opuso a que usted jugara en la Ciudad? ¿Cómo se desarrolló esa negociación para llegar a Quirós relegado, Jorge Macri candidato a jefe de Gobierno del PRO y Vidal no vuelve a la Ciudad?

En primer lugar, dejame que disienta un poco con vos. Creo que Fernán Quirós no está relegado, su carrera política recién empieza y ha demostrado una gestión, un compromiso y, sobre todo ,una calidad humana que no nos podemos perder los años que vienen.

Estoy convencida de que está llamado a ocupar un lugar importante dentro de Juntos, y del PRO, en particular.

La carta de Quirós al bajar su candidatura: "Jorge Macri tiene una intención de voto muy consolidada"

En segundo lugar, creo en el hecho de que haya una persona candidata en la Ciudad, que tenga experiencia de gestión como Jorge (Macri), que ha sido un gran intendente y ha recorrido la Ciudad de Buenos Aires.

Yo siempre dije que quiero que la Ciudad la siga gobernando el equipo que trajo el metrobús a la Ciudad, que logró la mortalidad infantil más baja de la historia, que creó su propia policía cuando el Gobierno nacional no quería hacer el traspaso y fue una policía modelo en el país, y que hizo grandes transformaciones.

Estoy convencida de que, si sigue gobernado el PRO, y en este caso con el liderazgo de Jorge, eso va a ser posible, y eso es lo mejor para los vecinos. Más allá de a quién le toque liderar ese desafío.

Jorge Macri: "Hay que sacar a los niños de la marchas"

En tercer lugar, me volví a vivir a la Ciudad y es un honor representar a los porteños en el Congreso. Recorrí el país con la vocación de ser presidenta algún día y veremos cuando llegue ese día. Pero estoy dispuesta a acompañar a Jorge Macri en este desafío, para los próximos cuatro años.

Siempre dije que, tanto a nivel nacional como en la Ciudad, porque escuchaba a los argentinos pidiendo que no peleemos, que nos unamos y nos ocupemos de sus problemas, ninguna candidatura mía iba a ser para la división.

Yo no quería ser la tercera candidata del PRO a nivel nacional o en la Ciudad. Quería generar un equipo y que el PRO siga gobernando. La política me ha dado enormes oportunidades, y creo que no es una carrera de cargos.

María Eugenia Vidal respaldó el acuerdo de candidato único en Ciudad de Buenos Aires: "Es una buena decisión”

Los porteños saben que pueden contar conmigo, que voy a seguir recorriendo la Ciudad y que voy a ayudar a Jorge en todo lo que pueda.

CM: En ese contexto, ¿fue Mauricio Macri quien se opuso directamente a que sea usted quien sintetice la fórmula del PRO en lugar de Jorge Macri?

No, Mauricio dio su apoyo y su compromiso hace más de un año a Jorge, con la convicción de que era, y es, el mejor candidato. Yo siempre estuve comprometida a construir un candidato único del PRO, y esa era mi prioridad. Entonces, si esta fue la manera de saldar distintas posiciones y que hubiera un candidato único, yo estoy más que conforme.

Haceme una evaluación del clima de época electoral. ¿Qué ves de la sociedad?

Primero, diría que este año cumpliremos 40 años de democracia, que nos trajeron una estabilidad política democrática en la Argentina, donde hoy nadie imaginaría un gobierno militar o un golpe de Estado, pero no trajeron progreso económico ni bienestar.

Encuesta: Juntos por el Cambio ganaría las elecciones y el Frente de Todos quedaría tercero

Esa deuda no se saldó. Y con un kirchnerismo que está cumpliendo 20 años, está claro que ese no va a ser el camino, porque está agotado.

Ya no hay más nada que repartir, la Argentina está quebrada y lo mismo sucede en otras realidades. Entonces, se empieza a buscar otras propuestas. Me parece importante la reflexión antes del voto, y este año los argentinos tienen un enorme poder de hacer escuchar su voz en las urnas.

Al mismo tiempo, no me quiero olvidar de que en todo esto de que no hay progreso ni bienestar, pareciera que el único progreso lo tiene la clase dirigente. También hay un agotamiento de un sistema que se beneficia a sí mismo y no llega al ciudadano.

Una encuesta ubicó a JxC como fuerza ganadora y a Milei como candidato con más votos

Entonces, se empiezan a escuchar propuestas más disruptivas, de cambios más profundos y radicales, y a mí me parece válido eso dentro del debate democrático. Además, me parece muy sano que la Argentina empiece a transitar un camino de realismo y de entender que cuando el Estado te da algo, hay alguien que lo está pagando con sus impuestos y su esfuerzo. Y cuando no hay recursos lo pagamos todos con inflación en el supermercado.

Esa maduración hacia entender que no hay reparto de recursos que no existen, me parece que es una maduración de la sociedad y los argentinos de entender por dónde es el camino.

José Urtubey: "Lo que plantea Milei es absurdo"

Me parece muy relevante decir que no hay soluciones mágicas, y lo digo, sobre todo, no por Juntos, sino por la aparición de fenómenos electorales que parecen hacer creer que de un día para el otro todo se va a resolver, solo por tener un discurso antisistema o por tener una propuesta económica de una sola palabra.

Los países que salieron adelante y con los que nos podemos comparar, que están al lado nuestro, como Brasil, Perú, Paraguay o Chile, que tienen inflaciones de un dígito anual, no hicieron caminos mágicos, ni lograron el progreso con modelos de atajos.

MVB JL