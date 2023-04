El exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió que una dolarización pondría el tipo de cambio en $3.000 y criticó al diputado Javier Milei por vender un “slogan televisivo”.

“Esos regímenes son muy atractivos para entrar porque te solucionan un problema. Por ejemplo, la convertibilidad es un primo hermano de la dolarización. Son muy atractivos para entrar porque te puede bajar la inflación rápido y muy difícil de salir: mirá lo que pasa en Ecuador hoy que no sabe cómo salir del cepo cambiario, porque tiene un problema monetario”, consideró el economista al que escuchan María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

El debate sobre la posibilidad de dolarizar la economía argentina reapareció esta semana luego de que Milei ratificara ese plan de gobierno frente a algunos de los empresarios más importantes del país en el hotel Llao Llao de Bariloche. Otra precandidata, Patricia Bullrich, dijo este jueves que no llevaría adelante una política de ese tipo, desmarcándose una vez más del congresista de La Libertad Avanza.

Para Lacunza, este plan implicaría dolarizar la masa de pesos que hay en circulación, con lo cual se modificaría el tipo de cambio. “Para dolarizar sería algo parecido a 3.000 pesos por dólar. Entonces, ni siquiera es atractivo”, sostuvo.

Respecto al valor del dólar, este jueves el blue llegó a tocar los $440 en el mercado paralelo y se estacionó en $432. A esto se suma la escasez en las arcas del Banco Central y la sequía, fenómeno que generó pérdidas de ventas en USD 20.000 para el sector agroexportador de acuerdo a las bolsas de comercio.

“Creo que no es el camino, creo que es una solución mágica, muy peligrosa”, continuó Lacunza. “Esas tentaciones, porque aparte, en en el debate público apela al imaginario colectivo de la convertibilidad. (La gente piensa) ‘Remite a eso. La única década de estabilidad que tuvimos en los últimos 50 años, por no decir más, fue la década de los 90 y qué hicimos y convertibilidad, entonces hagamos lo mismo’ y es una simplificación”, criticó en diálogo con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en CNN.

Para el ex titular del Ministerio de Economía en el gobierno de Vidal, las condiciones iniciales de una posible dolarización y la convertibilidad implementada en el menemismo son diferentes. “Para tener la convertibilidad pasaste por dos hiperinflación. Entonces, siempre que te licuaron todos los pesos que estaban circulando. Ahora, si la idea de pasar por una hiper para llegar a la dolarización, puede ser sí, pero entonces si te ajuste por las malas, porque la hiper deja la pobreza”, analizó.

Por otro lado, Lacunza aseguró que el atraso cambiario entre el dólar oficial, el paralelo y los financieros también genera pobreza. “Ahí se incuba el problema. Entonces, si después vas al médico y le decís tengo una gastritis y te da un medicamento y te produce un efecto colateral, perfecto, pero el problema es que vos tenías una infección previa”, ejemplificó.

Luego criticó a Milei por realizar promesas que no va a cumplir. “Ir a la tele y decir voy a dolarizar y si no dolarizo estalla todo... o voy a ir al Congreso y a hacer un ajuste de 13 puntos del gasto público y si no me lo aprueba el Congreso voy a hacer un referéndum, todo eso no pasa después. No pasa que hace un referéndum y va a ir la gente a decirle que quiero ajuste. No pasa, imaginemos esa anarquía, ese caos”, inquirió.

Para el economista, la propuesta obedece a una estrategia televisiva que no puede aplicarse en la economía real. “No confundamos los set de televisión. Digo, es más fácil estar acá hablando y decir, ‘mirá que analítico que soy’ y después están en el tablero de control del Ministerio de Economía o de la presidencia de la Nación donde todo es mucho más complejo y tenés que que tener en cuenta las consecuencias de tus actos”, dijo.

Finalmente, Lacunza desestimó que la eliminación del Banco Central anunciada por Milei sea viable y detalló que de 190 países, hay cuatro que no lo tienen. “No va a pasar, no lo va a hacer, así que, de nuevo, es un eslogan televisivo”, cuestionó.

“De todos los pecados capitales, que puede cometer un gobernante, el más grave es la imprudencia. De todos los pecados, es la imprudencia, porque vos no puede ir a ver qué pasa. Si vos vas en un avión y el piloto empieza a los volantazos te querés bajar ante una tormenta. No puede probar a ver si tiene aterrizo así qué pasa. La imprudencia no es admisible”, concluyó.

