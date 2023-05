Tucumán suspendió las elecciones y San Juan votará en todos los cargos menos gobernador

Tras la inesperada decisión de la Corte Suprema, Tucumán decidió acatar el fallo y suspender las elecciones por completo, mientras que San Juan definió que sí habrá elecciones este domingo 14 de mayo, pero no a gobernador: solo se elegirán las categorías de intendentes, diputados y concejales.

En conferencia de prensa, el Tribunal Electoral de San Juan decidió que se mantendrán las elecciones de los municipios y para renovar el parlamento local tras una jornada de incertidumbre sobre si se llevarían a cabo o no las elecciones del resto de las categorías previstas para el domingo.

El máximo tribunal del país suspendió los comicios a gobernador y vice tras hacer lugar a una medida cautelar que impugnó la candidatura del mandatario local, Sergio Uñac, quien cumplió dos mandatos como gobernador de San Juan y ahora busca el tercero, aunque previamente, entre 2011 y 2015, había sido vicegobernador, por lo que el candidato a gobernador de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, presentó la impugnación alegando de que sería un cuarto mandato y no un tercero.

Suspensión de elecciones en San Juan y Tucumán: los motivos de la decisión de la Corte

El tribunal, conformado por los jueces de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivarez Yapur y Adriana García Nieto, y el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, indicó que el fallo del máximo tribunal "ordena suspender la convocatoria a gobernador y vicegobernador de San Juan".

Y afirmaron que "este tribunal electoral no goza de atributos para extender el alcance de dicha resolución y menos aún para paralizar la totalidad del proceso electoral, es decir, comprendiendo a categorías distintas a las señaladas a la Corte".

"Corresponde que este tribunal realice un puntual e íntegro tratamiento del fallo en cuestión, que no deja por su claridad margen interpretativo distinto al que se hace", subrayaron.

En ese sentido, indicaron que "la decisión de la Corte obliga a este tribunal a tomar medidas operativas que permitan el desarrollo del acto comicial en las cuatro categorías restantes".

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Considerando que "las agrupaciones ya han confeccionado las boletas de sufragio y que muchas de ellas han distribuido las mismas entre sus potenciales votantes, y ante el exiguo tiempo que queda hasta el 14 de mayo, se decide considerar válido las boletas de sufragio que contengan las cinco secciones", detallaron y ampliaron que "las categorías de gobernador y vicegobernador quedarán excluidas del acto comicial".

En tanto, Olivarez Yapur manifestó que "el Tribunal no analiza el fondo de la cuestión ni la decisión tomada por la Suprema Corte" y que "simplemente acata lo dispuesto por el máximo tribunal de la República".

Finalmente, la jueza García Nieto afirmó que "los votos oficializados son todos válidos aunque tengan la categoría de gobernador y vice" y aclaró que "el escrutinio se va a llevar adelante tal como estaba previsto y solamente no se contarán los votos en la categoría de gobernador y vice".

Aclaró que "no será necesario que las agrupaciones o los votantes corten la boleta" y que "si un ciudadano echa en la urna el voto incluyendo esa categoría, eso no lo volverá nulo y simplemente no se contarán los votos de gobernador y vice".

Osvaldo Jaldo: "Vamos a acatar el fallo de la Corte Suprema"

El candidato a gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El vicegobernador de Tucumán y candidato a gobernador por el Frente de Todos, Osvaldo Jaldo, dijo que el gobierno provincial va a "acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" que suspende las elecciones que se iban a celebrar este domingo.

"Como hombre de la democracia y respetuoso de la división de poderes, vamos a acatar el fallo de la Corte", declaró Jaldo al diario tucumano 'La Gaceta', luego de mantener una reunión con su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manzur, quien fue electo vicegobernador en 2007 y 2011 y luego, en 2015 y 2019, fue electo gobernador, por lo que, según el pedido de impugnación, sería su quinto mandato.

El máximo tribunal de la Nación resolvió "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia de Tucumán del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo".

"Entendemos que este fallo es inoportuno, porque faltan cuatro días para la elección. No lo compartimos para nada pero sí lo respetamos y acatamos", señaló Jaldo.

Wado de Pedro afirmó que "no hay democracia con esta Corte": "Proscribieron a Cristina y quieren proscribir el voto"

Y agregó: "Somos muy respetuosos de la Justicia, no sólo cuando (sus decisiones) nos favorecen, sino cuando son en contra nuestra. De la misma manera, nos vamos a allanar a las decisiones que adopte la Junta Electoral Provincial".

El candidato del FdT vinculó asimismo la decisión de la Corte Suprema con las perspectivas electorales en Tucumán, ya que en su opinión los candidatos de la coalición opositora Juntos por el Cambio "están perdiendo por una gran diferencia en la provincia".

"No hay dudas que este es el accionar de Juntos por el Cambio, de (Roberto) Sánchez y de (Germán) Alfaro, porque están perdiendo por una gran diferencia en la provincia. Ya nos judicializaron en 2015, en 2019 y también en 2023. No nos llama la atención, porque se convirtieron en un partido judicial", remarcó Jaldo.

Y en un mensaje a sus competidores políticos, desafió: "Que sepan que en la fecha que sea la elección el PJ y Jaldo les van a ganar".

Juan Manzur.

En paralelo, se conoció también que la Junta Electoral Provincial (JEP) resolvió suspender las elecciones en todas sus categorías, ya que el fallo de la Corte Suprema de Justicia solo lo hizo para gobernador y vicegobernador.

Los miembros de la Junta Electoral tucumana Daniel Leiva, Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila pospondrán los comicios hasta tanto haya una sentencia firme en la causa que se cuestiona la postulación a vicegobernador de Juan Manzur.

El fallo firmado por los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda responde a la medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, que encabeza el actual intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro.

ED