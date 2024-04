Celia Liliana Melamed, médica veterinaria, médium que trabajó para Javier Milei se dio cuenta que había dejado un poco balbuceando con su explicación a Ernesto Tenembaum y entonces pareció agarrarle un poco de pudor y resolvió ayudarlo: "Mirá, entiendo que a mucha gente esto le parece rarísimo. Y la verdad, si yo estuviera del otro lado, y esto no me hubiera pasado, también me parecería raro".

El tema de los perros de Milei, los vivos y el supuestamente fallecido Conan, recobró potencia en estas horas con las idas y vueltas de los periodistas con el vocero Manuel Adorni en las conferencias de prensa matutinas. Hasta el diario español El País publicó el tema con el título: "El misterio de los perros de Milei: Argentina duda si son cuatro o cinco".

Un poco incómodo con el rubro, el periodista de Radio con Vos hizo un esfuerzo por ajustar la pregunta para la "veterinaria energética", como también se conoce a Melamed.

— Cuando el animal fallece, ¿también vos tenés la posibilidad de comunicarte de alguna manera con el animal y transmitirle a quien fue su dueño, amo, no sé como de dice, técnicamente qué es lo que pasa con su alma, o con algo de eso?

La respuesta fue positiva:

— En muchas oportunidades sí se puede hacer eso.

— A ver, ¿y cómo es?

— Mirá, yo trabajo con la foto del animal y conecto con lo que me transmite la foto. Yo lo que digo es que sintonizo con la energía, si querés decirle así, o con el alma de ese animal. Y me va mostrando. Lo primero que muestra, es qué pasó cuando falleció, como vivió él su fallecimiento. Lo que aprendí es que para nosotros, los seres humanos, parecería que la muerte es un final, y el alma no lo ve como un final... ´"mirá, yo estoy vivo, todavía puedo comunicarme", entonces no se ve como una situación de finales...".

La respuesta de Manuel Adorni sobre el número de perros de Javier Milei: "Es meterse con su familia"

La médica veterinaria, que se dedica desde hace varios años a comunicarse con perros, gatos, caballos y aves, le había dado unas horas antes una entrevista al youtuber Migue Pardo, donde profundizó en los detalles sobre la relación de Milei con su perro muerto.

El bstón de MIlei con los perros tallados.

Le preguntaron si el perro clonado a partir de la información genética era una reencarnación de Conan. La médium recordó una charla con el Presidente en los tiempos en que trabajaba para él: "Todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó que había uno de los perros que conocía la casa: dónde estaba la comida, la cama, conocía los lugares".

"¿Qué te puedo decir? ¿Es o no es Conan? No es importante. Lo más importante es: vos, como el humano a cargo, ¿qué sentís? Lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Podés sentir que es ése, podés sentir que no, que son otras almas, otros animales… La verdad es que es un detalle".

La nota en el diario El País

Una nota publicada en el diario español El País se mete en el tema de los perros de MIlei y plantea que en Argentina "de lo que nadie está seguro es de cuántos mastines ingleses tiene".

Cita las respuestas del portavoz Adorni a los periodistas y concluye que "sólo han logrado agrandar una duda que sus detractores alimentan para cuestionar la salud mental del presidente".

El artículo explica que las preguntas "se hacen eco de un debate instalado en la sociedad argentina ya desde la campaña electoral" y menciona que en su biografía sobre el líder libertario, El Loco, el periodista de Noticias Juan Luis González cuenta que Conan murió en 2017.

