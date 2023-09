Según informó el periodista Claudio Mardones, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), desde la embajada se comunicó que no se hacen comentarios de reuniones privadas, y al parecer, el libertario no llegó solo a la reunión con Stanley.

La presencia de Javier Milei se da en el marco de las reuniones que hace el representante diplomático estadounidense con casi todos los candidatos. De hecho, lo viene haciendo desde antes de las PASO. Con quien no logró concretar un encuentro, ya que lo rechazó, fue con la diputada y candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

La reunión entre el candidato y el diplomático no será la última, y no solo con Milei, sino que es posible que haya más candidatos en la medida de las definiciones del 22 de octubre.

Milei se reunió con Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos en el país

En este contexto surgen señales llamativas, como que mientras Milei acerca posiciones y se muestra cada vez más con la diplomacia norteamericana, desde esa política empiezan a surgir signos incómodos, como las críticas recibidas por parte de su ex empleador, Eduardo Eurnekian, y hubo una figura pieza de especulaciones, Guillermo Francos, quien suena como ministro del Interior.

La realidad es que fue inesperada la aparición de Francos en el radar de los republicanos.

Guillermo fue director en el BID durante este gobierno, impulsado por Gustavo Béliz. Allí convivió con una figura con la que no tuvo buena relación, Mauricio Claver-Carone, quien fue el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, cuando fue presidente, y luego fue el titular del BID.

Javier Milei acusó a la UCR de pactar con Sergio Massa y le respondió a Eurnekián

En la medida que el partido libertario desempolva su estrategia diplomática en Estados Unidos, con el apoyo de algunos amigos de Mauricio Macri, esencialmente Guillermo Martino, el ex HSBC, Claver-Carone habló con Andrés Fidanza y dijo que “si gana Milei le deseo mucho éxito, pero si él cree que Francos le va a traer credibilidad en los Estados Unidos, se equivoca enormemente. Yo lo vi de primera mano, Francos no concuerda con sus principios, de hecho, ha abogado por todo lo contrario”.

Uno de los colaboradores más cercanos del ex presidente y una de las voces más escuchadas por Trump, con respecto a la Argentina, por primera vez le baja el pulgar a una figura cercana a Milei.

Juez de Nueva York declaró a Trump y sus hijos responsable de "fraudes" financieros continuados

En el último cruce de Joe Biden y Alberto Fernández, el estadounidense preguntó qué pasaba con la nueva figura que impactaba en la Argentina, haciendo referencia al libertario, y Gabriela Cerruti le comunicó que es quien más apoyo recibe en el país por parte de Trump.

En ese contexto, la presencia de Milei no es una pieza secundaria, mucho menos para la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que siguen de cerca la evolución del voto de Milei en la Argentina.

MVB JL