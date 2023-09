Guillermo Moreno: “Milei gana en primera vuelta”

Guillermo Moreno participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL y consideró que Milei podría ganar en octubre, pero que su presidencia quedará en intentos. "Él tiene la mejor voluntad, es un hombre que no va a ser empleado de nadie, no es corruptible, tengo grata relación con él, pero piensa mal. Y pensar mal lo va a llevar a actuar peor ", aseguró.

Además, el dirigente peronista también opinó sobre la candidatura de Massa. "Su audacia lo llevó a estar en la primera plana, a ser candidato, que es una audacia extrema. Uno le desea suerte, pero me parece que la suerte ya está echada", sostuvo Moreno en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué lugar ocupa Sergio Massa en esta coyuntura electoral?

—Sergio Massa es un muchacho muy audaz. La distancia entre la audacia y la irresponsabilidad es muy fina. Si le sale bien es un audaz, si le sale mal es un irresponsable. Es cierto que nadie quería agarrar Economía en un gobierno que fue dirigiéndose al fracaso, igual que Cristina. La diferencia es que Cristina pidió perdón. El sábado, en un acto pidió perdón por las acciones realizadas. Inició el sendero de la reparación. Si lo sigue transitando, la comunidad peronista finalmente dará su veredicto. En el caso de Massa, su audacia lo llevó a estar en la primera plana, en ser candidato, que es una audacia extrema. Uno le desea suerte, pero me parece que la suerte ya está echada.

—¿Qué significa cuando dice que “la suerte está echada’’ para el peronismo y para Milei?

—Me parece que cuanto antes sea presidente, mejor. Es como dijo Pichetto, las malas noticias hay que darlas rápido, nada de andar dando vueltas. Si la suerte está echada, cuanto antes empiece, antes termina también. Si su marco teórico no se ajusta a la realidad, también antes vamos a iniciar un gobierno posible, si el peronismo se organiza. Si el peronismo no se reorganiza, el gobierno posible será el de Macri.

—¿Usted cree en un triunfo de Milei en primera vuelta?

—Sí, me parece que no está muy lejos del 40% y los veo muy parejos a Patricia Bullrich y a Massa, alrededor del 30%. Todavía quedan Juan Schiaretti, la izquierda y los blancos, que se llevan un 10%. No veo una gran diferencia entre Massa y Bullrich, no es que uno va a tener 35% y la otra 15%, deben oscilar entre los 25 y 24 puntos. Entonces, hay una diferencia del 10% con respecto a Milei, que le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Esta elección hay que empezar a verla desde abajo para arriba. ¿Hay 10 puntos entre los blancos, la izquierda, y Schiaretti? No, hay 8. Queda un 92% para repartir, 40% para Milei y un 52% que se reparten entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Por eso los veo muy parejos.

—¿Qué pasaría con el peronismo si gana Milei?

—Dejarlo gobernar, desde ya. El peronismo va a entrar en un proceso de reorganización del movimiento, y entre todos los partidos que representamos y adherimos a su doctrina, haremos una confederación de partidos para hacer una herramienta electoral. Eso nos va a llevar entre 4 a 5 meses y es el tiempo que necesita Milei para convencerse, a pesar de que él esté enamorado de su teoría, de que la realidad no se va a adecuar a la revolución anarcocapitalista que él plantea. Él tiene la mejor voluntad, es un hombre que no va a ser empleado de nadie, no es corruptible, tengo grata relación con él, pero piensa mal. Y pensar mal lo va a llevar a actuar peor. Esa revolución va a quedar en el marco de lo que intentó. Se va a deprimir y la Argentina institucionalmente va a tener que resolver ese problema.

—¿Cuál sería su postura si Milei, siendo presidente, lo convocara a participar en su gobierno?

—Tendría que rechazar la oferta ya que él representa al Ejército Rojo y yo al Ejército Blanco. Porque el peronismo simboliza la contrarrevolución y no puedo aceptar una convocatoria de un revolucionario que va en contra de mi ideología. Por otra parte, yo respeto su postura, pero si viene por mi fe y por la justicia social, no habría espacio para el debate. Si bien su doctrina anarcocapitalista es interesante, solo puedo oponerme a ella con la extraordinaria doctrina peronista. No tenemos nada que ver con ponerle palos en la rueda ni piedras en el camino. Es cuestión de esperar. Pero tiene muchísimas posibilidades de ser presidente en primera vuelta.

—En esa reorganización del peronismo, ¿qué lugar ocuparía el kirchnerismo duro que ahora es parte del gobierno?

—No sé qué es el kirchnerismo y menos que es el kirchnerismo duro. Yo rescato que Cristina pidió perdón e inició el camino de la reparación, pero no sé qué es el kirchnerismo duro. ¿Es el que eligió a Alberto, un social demócrata? ¿el que eligió a Massa? ¿el que permitió que Kicillof devaluara? Te vuelvo a decir, no sé qué es el kirchnerismo porque Kirchner decía: ”me dicen kirchnerista cuando me quieren bajar el precio’’. No sé a qué se refieren cuando hablan del kirchnerismo duro. ¿Kicilloff que quiere usar la boina blanca? ¿Santoro que defiende a los radicales? Me parece que hay que discutir las categorías.

—El pedido de perdón de Cristina Fernández, ¿puede interpretarse como una disculpa por el mal resultado del gobierno?

—Sí y declaró: “les dijimos que le íbamos a llenar la heladera y se la vaciamos más”. El gobierno que le saca la comida de la boca al pueblo es gorila, el que tiene un precio de la comida que hace imposible que el pueblo coma. Empezó el proceso de reparación, vamos a ver qué dice la comunidad peronista, pero en principio estuvo muy bien que pidiera perdón. Para un católico el proceso de perdonar comienza con el pedido de perdón, después el daño generado es de una envergadura tal porque estas hambreando al pueblo, hay un ciclo que tenés que cumplir. Si yo te piso a vos sin darme cuenta, te pido perdón y no pasa nada, porque el proceso es instantáneo. La acción fue involuntaria, vos te das cuenta. Pero si viene alguien que te lastima a propósito...

—Haciendo un racconto histórico desde Ítalo Luder hasta hoy, ¿es Massa el peor candidato del peronismo desde el ‘83?

—No sería él en términos personales. El peor fue Alberto Fernández, no hay ninguna duda, aunque haya ganado. Para el peronismo las elecciones son un medio, no un fin. El objetivo de una elección es tener el gobierno para hacer las cosas que permitan la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria. Que todos los días el pueblo sea un poquito más feliz y la Patria un poquito más grande. Ahora está en una situación extrema que él mismo generó. Llegar a ser candidato a presidente con ciento y pico de inflación, reservas negativas, balanza comercial negativa, la pobreza rondando el 60% y tener la voluntad de hacer campaña, me parece que hay que reconocérselo. Pero como dije antes, me parece que la suerte ya está echada.

—¿Cree que se está dando la peor elección del peronismo?

—En el año ’85 el peronismo hizo una elección muy difícil. Ganó Alfonsín en el ’83 y en el ’85, de a un tercio se renovaban los diputados y de a un tercio los senadores. Ahí hubo una elección que fue muy pobre y Alfonsín decidió largar su Tercer Movimiento Histórico, que terminó con su gobierno. Lo lanzó y terminó. Ésta va a ser una elección muy difícil. No sé si la peor, en algunas provincias está siendo la peor. Vamos a ver qué acontece. Yo no recuerdo una elección presidencial de veintipico de puntos.

—¿Cuál es su interpretación de los resultados de las PASO y del porcentaje que usted obtuvo?

—Javier Milei me sacó la mayoría de los votos y también recibió el voto bronca. Sin embargo, estoy satisfecho con el resultado ya que logramos ser la sexta fuerza política, con un partido nuevo y obtuvimos alrededor de 200.000 votos. Aunque el análisis político no cambia, es importante destacar que el peronismo estuvo presente en estas elecciones. Recientemente, recibí una plaqueta en un sindicato por mi participación en las PASO. Asimismo, conseguimos 7.700 votos en Mendoza y 2% en Tierra del Fuego, lo que demuestra nuestro compromiso con la política.

—Le agradecemos su participación en este ciclo de entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le brindamos la oportunidad de cerrar con un comentario final.

—Yo no tengo dudas de que Javier Milei es una persona honesta y que representa una revolución con su doctrina anarcocapitalista. No obstante, como peronista, creo en nuestra ideología y en la justicia social. En definitiva, me gustaría decirles que el peronismo es como el tango, siempre los está esperando. Es decir, quizás aún no estén en la edad para escucharlo, pero los espera, ya que los mejores días fueron los peronistas.

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL