Guillermo Francos, ex director ejecutivo de Argentina del BID, sostuvo que acompañará a Javier Milei desde el lugar que sea necesario. Además, lo comparó con Domingo Cavallo. “Hay que empezar un camino de reconstrucción y lo vamos a hacer”, aseguró Francos en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué te impulsó a dejar un cargo seguro en el BID para venir a ayudar a Javier Milei?

La realidad es que conozco a Javier desde hace muchos años. Cuando volví a trabajar en el grupo Eurnekian, él estaba trabajando ahí, en el año 2012.

Lo comencé a tratar y vi que era una persona con una inteligencia poco común, explicaba con muchas claridad las ideas de la libertad económica, y cuestionaba la crisis a la que había llegado la Argentina, esta crisis casi terminal en la que nos encontramos después de tantos años de populismo, estatismo, demagogia, todo lo que hemos visto pasar estas décadas.

En un momento determinado, yo armé una fundación llamada Acordar, con la idea de juntar técnicos independientes para ayudar, en aquel momento, a Daniel Scioli, que era un candidato a presidente del justicialismo pero estaba casi afuera del PJ que se conocía, que era el de Cristina Kirchner.

Entonces, fue para pensar una Argentina diferente y de una coalición política, la de él, que era muy importante en su momento, y ahí convoqué a Javier Milei para integrar la fundación, juntar equipos independientes, hacer propuestas técnicas, etc.

En esa época comenzamos a trabajar fuertemente en conjunto y él hizo aportes muy valiosos desde su visión económica, de modo que cuando terminó ese tema, porque el peronismo, un movimiento de una dinámica tan fuerte, dejó nuestro intento de colaborar de lado, nos dedicamos a seguir analizado los temas de la Argentina.

Yo lo alenté a Javier a que expusiera sus ideas públicamente y tuvo mucho éxito en eso, por su personalidad tan disruptiva, por ser una persona capaz de discutir con cualquiera y plantearle los problemas con total crudeza, me parece que tuvo esa repercusión e impacto en la sociedad argentina.

Después de varios años, él me convocó a mí. Me dijo “yo voy a ser presidente y quiero que usted integre mi equipo”, yo le dije que por supuesto, que si era presidente lo acompañaba desde el lugar que sea, y que si él es presidente, la Argentina ha comprendido un mensaje distinto, que es el mensaje de la libertad, y pasó eso.

Es cierto como vos decías, la verdad que era muy cómodo para mí estar en Washington trabajando en el BID, es un lindo trabajo y muy tranquilo, así que trabajé ahí todo ese periodo, y lo hice con mucho esfuerzo, tratando de ayudar a que la Argentina reciba uno de los pedidos más exitosos de la Argentina con el BID, por todo el financiamiento que obtuvimos.

Decidí venir porque Javier Milei me lo pidió, entonces dejé el Banco. Hablé con el actual ministro de Economía y quedamos en que volvía para esta fecha y estoy trabajando para ayudarlo a Javier a ser presidente del país.

¿Te trata de usted?

Sí, no sé por qué. Será porque soy más viejo, y me ve como alguien que ha tenido una trayectoria un poco más larga.

¿Vos lo tuteás?

Sí, porque se dio así.

En uno de los reportajes que le hice, él contó que lo llevaste al psicólogo...

No, no lo llevé. Yo lo quiero mucho a Javier, es mi amigo.

Serías como una figura paternal o de hermano mayor...

Exactamente. Él un día me contó las dificultades que tenía en la relación con sus padres, en general, y me lo contó con angustia y dolor.

Yo le dije que esos temas se resuelven con profesionales, que yo podía ayudarlo como amigo, pero que debía consultar con un profesional para que le saque la angustia. Fue, lo hizo y mejoró muchísimo su relación, volvió a juntarse con su padre y le fue muy bien me parece. Él lo ha dicho públicamente, es cierto.

¿Qué crees que hizo a Milei, una persona no muy afecta a los acuerdos, elegirte a vos, que tenés este perfil más de buscar acuerdos?

La inteligencia de Javier Milei es comparable con la de Domingo Cavallo, que es otra de las personas muy inteligentes con las que yo he tratado. Y cuando una persona es inteligente se ubica con rapidez en los temas.

Él sabe que si es presidente y resulta electo, necesitará tener conversaciones con el resto del arco político para llevar adelante sus propuestas. Yo creo que hay un doble juego, él sabe que yo también soy una persona de buscar acuerdo y que busca tratar de convencer, y a lo mejor tengo más habilidad para eso, entonces creo que me convoca particularmente por eso.

Ahora, cuando vos hablás del arco político argentino, yo soy optimista, en el sentido de que veo en la política muchos jóvenes con la cabeza más abierta, gobernadores y legisladores que han sido electos, son una nueva generacion de politicos en la Argentina que vienen sin los prejuicios que arrastramos de tantas décadas en la Argentina y, particularmente, del periodo democrático también.

Entonces, existe la posibilidad de poder conversar y analizar la Argentina hacia adelante en conjunto.

También es cierto que, todo el arco político, si Milei gana la elección, entienden por qué gana, no es que se va a sentar frente a una persona que le plantea un discurso que ellos no conocen. Se van a sentar frente a alguien al que la gente votó por esos discursos y esas posiciones, y a partir de ahí se empieza a construir.

Estoy convencido que esto es factible y que la Argentina no merece estar en esta postración en la que se encuentra, que es responsabilidad de todos los argentinos y la dirigencia, pero como país tenemos tanto para aportar a nuestro pueblo y al mundo.

Seguro sentís lo mismo que yo, cuando viajo por el exterior, en Washington, veo tantos argentinos brillantes trabajando ahí, porque encontraron una posibilidad que Argentina no les daba, y decís ¿cómo puede ser que hayamos exportado tanta calidad humana, y no seamos capaces de construir un camino en la Argentina para todos ellos?.

Yo soy un optimista nato por el país, siempre pienso que vamos a salir, y voy a tratar de construir y ayudar a que salgamos.

¿A qué atribuís estos cortocircuitos de Milei con Eurnekian?

Son dos personalidades fuertes. Vos lo conocés muy bien Eduardo, le tengo mucho cariño, lo quiero mucho, he trabajado muchos años y he viajado muchas veces con él, y tiene una personalidad difícil y encantadora, es un tipo muy culto, y creo que ha hecho un comentario que se le fue un poco de las manos.

No creo que haya tenido la intención de decir lo que dijo, cuando señaló que “Milei tiene que calmarse un poco porque estamos cansados de los dictadores”, y Javier, que también tiene su temperamento y su personalidad fuerte, no aceptó el comentario y lo cuestionó. Me parece que hay que dejarlo ahí.

En el fondo creo que ambos se tienen aprecio y respeto, y que están molestos por el cruce, pero son personas que tienen esa personalidad.

¿Es como un "padre" también? Freud decía que el enojo es parte del amor, que lo contrario al amor es la indiferencia. ¿Hay una relación de afecto mutuo en el cual les duele a uno y a otro la crítica de cada uno?

Yo creo que sí, totalmente. Creo que a Javier le afectó mucho que Eduardo hiciera ese comentario porque le pareció inmerecido, y creo que Eduardo también se ha arrepentido de decir lo que dijo, porque lo conozco. Quizá tiene un exabrupto porque hace o dice algo sin pensarlo demasiado.

Hay que entender que una persona que ha transitado tantos caminos, tantos gobiernos y tanta cosa, está un poco más allá de todo, entonces creo que suelta un comentario sin medir las consecuencias que eso puede tener en un momento político tan tenso de la campaña electoral, pero no creo que haya querido decir lo que se interpretó.

La Academia Nacional de Periodismo está produciendo comunicados advirtiendo un discurso violento de Javier Milei. ¿Te preocupa y aconsejás a Milei respecto de la necesidad de que su discurso no transmita beligerancia?

Vos seguramente también vas a compartir conmigo, que sos un observador de la realidad.

No creo que haya habido un dirigente político en la Argentina que haya recibido tantos ataques en tantos aspectos como los recibió Javier Milei: "que la hermana, los perros, los padres", todo era una cuestión de buscar por donde atacarlo, cuestionarlo y herirlo, porque la realidad es que nadie entendía por qué Javier había conectado tanto con la gente. Entonces, la única forma de frenarlo era atacándolo.

Le han dicho de todo, le han hecho operaciones, yo lo he visto desde afuera y me parecía tremendo. Muchas veces lo llamé a Javier para decirle “qué tremendo lo que te están haciendo. Vos, tranquilo y sereno”.

Javier tiene una personalidad muy apasionada para plantear los temas, sobre todo de los temas económicos y de la forma que el Estado argentino ha asfixiado la economía, y es un apasionado del crecimiento económico, de lo que hay que hacer, entonces tal vez lo plantea con mucho fervor, y cuando lo cuestionan responde apasionadamente.

Ahora, de ahí a que sea autoritario, no lo veo, porque yo me he sentado con él a conversar y es capaz de reflexionar y entender, después toma posiciones y son con convencimiento, pero eso no quiere decir que no sea capaz de escuchar o entender, y mucho menos tener reacciones autoritarias, no veo que sea su personalidad.

Él se ha sometido a las reglas de las instituciones y la política para hacer su carrera, y ha sido muy claro como nadie en decir que iba a respetar a las instituciones y, particularmente, al Poder Judicial, que en su gobierno va a ser totalmente independiente, él no intervendrá, no hablará con los jueces ni con nadie.

Ahora, salió el presidente de la Corte a hacer un comentario sobre la inconstitucionalidad de la dolarización, y Milei le contestó, pero en el sentido de decirles que ellos son el Poder Judicial y que si creen que es inconstitucional, que lo declaren.

Que cuando él proponga una ley la declaren como inconstitucional, pero que él como gobierno tratará de presentar una ley que reúna todas las condiciones de constitucionalidad que correspondan.

En ese sentido, estuvo perfecto, pero nosotros al principio hicimos una síntesis sobre sus dichos, y me parece auspicioso que lo ayude alguien como vos, que tiene en su ADN el diálogo y la vocación de acordar, pero, evidentemente, él representa, desde el punto de vista de su oralidad, lo opuesto.

Al buscarte a vos es consciente de que necesita un equilibrio en ese sentido y que está mal.

Vos citaste los epítetos que ha usado para responder determinadas agresiones o pensamientos contrarios, y lo citaste en una terminología referida al Papa Francisco.

Yo a Francisco lo conozco como nadie, porque fui alumno suyo en el colegio El Salvador, todavía no era sacerdote ordenado. Seguí toda su carrera, fue el provincial de los jesuitas más joven de la historia y yo estudiaba en la universidad.

No tengo dudas de que es una persona extraordinaria, un tipo con una enorme sensibilidad, que vivió como declamó toda su vida y que tiene una marcada inclinación por acercar la Iglesia a los más necesitados, los más pobres y los que más sufren.

También, creo que el Papa Francisco es un personaje político, juega políticamente y sostiene posiciones políticas, particularmente en la Argentina. Me acuerdo perfectamente que después de haber criticado al kirchnerismo y viceversa, él la recibió a Cristina con todos los honores, y después fue el presidente Macri y él lo recibió con cara de compungido.

En el caso particular de Javier, hizo un comentario en una entrevista con Sylvestre, casi descalificador. A mí me molestó mucho, que lo quiero y siento gran admiración por él, cuando dijo “desconfía de los que no tiene historia política detrás, porque así apareció Adolfito”, referido a Milei pero sin nombrarlo. ¿Cómo querés que no reaccione?

Puede reaccionar y decir que cree que es injusto o está equivocado, o hacer una síntesis de la cantidad de personas que no tenían trayectoria política y fueron grandes líderes, pero decirle “el maligno en la Tierra” es otra cuestión. Una cosa es reaccionar y otra el modo, el qué y cómo se lo lleva adelante.

Son personalidades.

Sí, pero hay personalidades que no pueden ser no egosintónicas con la tarea que tiene que cumplir. Sin duda, que te haya elegido a vos me hace pensar que él es consciente y que, esperemos, trate de corregirlo.

Otra persona que tenía esa característica fuerte que vos mismo mencionaste, fue Cavallo. Vos fundaste con él el Partido Acción por la República, ¿qué punto de contacto encontrás entre Cavallo y Milei en la incontinencia?

Son dos personalidades fuertes, sin duda.

El otro día alguien me hizo una pregunta al respecto, y yo le dije que a Sarmiento también le decían "el loco" y cambió la educación en la Argentina, y fue la base para crear un gran país. Y me preguntaban si comparaba a Milei con Sarmiento, y no, pero digo que a veces la visión que tiene la sociedad, de un líder transformador, llama la atención y esa impronta conmueve.

Es lo mismo que pasó con Cavallo y con Milei, para mí son personas de una enorme capacidad, de mucha enjundia en lo que proponen, de mucha claridad, que avanzan y no soportan que les pongan trabas en lo que ellos consideran que debe ser una avance en la Argentina, y eso lo defienden con mucho vehemencia. Entonces, yo no sé si el término correcto es “se le sale la cadena”, pero a veces la vehemencia se expresa muy fuertemente.

Yo lo presenté a Javier con Cavallo, y a Domingo Cavallo lo impresionó su capacidad, más allá de si está de acuerdo o no con las propuestas. Pero que los dos tienen un entendimiento sobre lo que se ha significado el populismo en la Argentina, el atraso que ha generado, el tamaño del Estado y su impacto en la economía, la necesidad de regular y permitir al sector privado que se desarrolle y crezca, en eso no hay duda, ambos coinciden.

He tenido la suerte de trabajar al lado de dos personalidades de envergadura, y supongo y espero que Javier triunfe en las elecciones y pueda iniciar un camino de reconstrucción de la Argentina para llevar a lo que planteaba en sus bases Alberdi.

¿Cuál es tu visión de la importancia del Estado? ¿Hay diferencia con la que tiene Milei?

Creo que uno no tiene porqué coincidir en todo, y podemos tener diferencias. Yo reconozco los liderazgos y la elección popular.

Creo que los argentinos hemos sido capaces de destruir al Estado como tal, porque el Estado tiene que dar educación, salud y seguridad, y no brinda nada de eso, entonces uno dice ¿éste es el estado que queremos?

Cuando escucho “van a afectar tus derechos”, digo ¿de qué derechos hablamos? ¿Cuál es el derecho de la gente que hoy tiene hambre, que no puede atenderse en un hospital, que no puede recibir una educación acorde a los tiempos?

¿Cuál es el derecho que está afectando la propuesta de Javier Milei? Al contrario, él quiere un Estado que no afecte y no impida el desarrollo de la creatividad privada en la Argentina, y eso expresa que liberar esas fuerzas es lo que genera crecimiento, riqueza y distribución.

Podemos discutir horas de cómo podemos hacer para mejorar la calidad del Estado, yo veo que todo se ha venido degradando en la Argentina, año tras año, entonces tengo la esperanza de que seamos capaces de frenar esa degradación y empezar a construir una argentina diferente.

Javier plantea, como propuesta, los vouchers, y lo importante de eso es decir que el Estado no está solucionando estos problemas, busquemos cómo hacer para solucionar los problemas en serio. Después, es un camino largo, nadie puede pretender que la Argentina se solucione de hoy para mañana, ni del 10 de diciembre al día 11.

Hay que empezar un camino de reconstrucción y lo vamos a hacer, con convicción y con la seguridad puesta fundamentalmente en la libertad. Dejemos que los argentinos sean libres y que puedan desarrollarse en libertad, esa es la propuesta de Milei.

Fernando Meaños (FM): Estuvo hasta hace poco en Washington, en el centro del poder político y económico a nivel global, ¿cómo se imagina a un eventual "Milei presidente" relacionándose en esos ámbitos?

En primer lugar, tiene dos partes la pregunta. La primera es el alineamiento, y en eso Milei ha sido muy claro, dónde se alineará en el mundo, y él dijo Occidente, y que se va a alinear con Estados Unidos e Israel, lo cual es una definición importante.

Ahora, en cuanto a las formas, un poco lo que decía al principio, estamos hablando de una persona inteligente, no hablamos de una persona que no comprende cómo se relacionan los pueblos y las Naciones. No tengo duda de que su relacionamiento va a ser impecable, como lo es normalmente.

No lo pintemos a Javier como algo que no es, él puede tener respuestas duras o fuertes, pero cuando saluda y habla con una persona, lo hace con absoluta normalidad como cualquiera. Si va a tener que encontrarse con un presidente lo va a hacer, y con quien no quiere encontrarse no lo hará. No veo una dificultad en eso.

A mí me parece impresionante lo que ha sido la irrupción de Milei, no solo en la Argentina sino en el mundo, es espectacular. Que la entrevista de Tucker Carlson la hayan visto 400 millones de personas, me parece una cosa increíble. A mí en Estados Unidos y Washington me venían a preguntar quién y cómo es Javier Milei.

Él se ha convertido, por su pensamiento y la expresión de sus ideas, en un personaje mundial, internacional. No creo que eso genere problemas, al contrario, en el relacionamiento de la Argentina con el mundo.

