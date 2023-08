El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirma que hay un intento en plantear que esta elección de Javier Milei expresa una hegemonía sociológica de sus ideas. “Sacó el 30% sobre el 70% que pudo participar, esto implica que es el 20% sobre la totalidad de los argentinos habilitados para votar y no me parece que eso alcance”, afirmó el compañero de fórmula de Sergio Massa en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cuál es tu análisis del resultado de Javier Milei en las PASO?

El origen de las PASO es para que cada fuerza política pueda elegir cuál es su candidato. Al ser una elección obligatoria y con una participación alta, genera análisis políticos. En esta oportunidad, lo que genera es una lectura del primer lugar alcanzado por Javier Milei. La PASO fue muy ajustada, los tres espacios políticos quedaron con apenas tres puntos de diferencia (entre 30 y 27), lo que implica una elección de tres tercios, tal como lo había pronosticado en su momento Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, veo que hay un intento en plantear que esta elección de Javier Milei expresa una hegemonía sociológica de sus ideas. No creo que sea así. Sacó el 30% sobre el 70% que pudo participar, esto implica que es el 20% sobre la totalidad de los argentinos habilitados para votar y no me parece que eso alcance para generar una hegemonía de ideas en la sociedad argentina o para concluir que la mayoría de los argentinos piensen que Milei exprese sus ideas.

No se trata ni del 54% de Cristina (con casi el 80% de participación,) ni aquel 62% de Perón en 1973. Yo nunca lo he subestimado a Milei, pero ahora no quiero sobredimensionarlo.

Javier Milei se propone disolver la sociedad argentina tal como la conocíamos. Ayer le pregunté a algunos periodistas y dirigentes desde cuándo creían que estaba vigente la Ley 1420, que es la que garantiza la educación pública, gratuita y obligatoria. Algunos respondieron por Néstor Kirchner, otros por Perón y otros por Yrigoyen. Lo cierto es que la ley la promulgó Julio Argentino Roca en 1884, es decir que Argentina tiene educación primaria pública, gratuita y obligatoria desde 1884. No es una ley kirchnerista.

Si se presenta un candidato después de 150 años a decir que va a modificar todo, creo que me quedo corto con el calificativo de que es un peligro para la democracia, es un peligro para la Argentina. Intenta construir un país subvirtiendo los valores tradicionales. También hay que decir que esa ley de Roca recoge toda la experiencia Argentina y el impulso de las escuelas nacionales normales a lo largo de todo el país.

Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza acumularon el 60% de los votos. ¿No creés que hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha?

Entiendo el análisis, hay que tener en cuenta que el voto para Juntos por el Cambio no es homogéneo y no creo que esté tan cerca de las ideas de derecha que expresa Milei. Por otro lado, tampoco creo que las ideas de Milei sean sostenidas por sus propios votantes.

Con todo respeto, creo que hay mucho descarte en el voto a Milei. Es la idea de que "estuvo Macri y no resolvió los problemas, Estuvieron ustedes y seguimos con los mismos problemas. Entonces pruebo con algo nuevo". Me parece que alguien que obtiene dos votos de cada diez, no puede pararse ante la sociedad diciendo que la mayoría de los argentinos lo han elegido como líder. Creo que es un sobredimensionamiento de lo que sucedió el domingo, algo que suele pasar.

También hay que recordar que en los primeros cómputos parecía que sacaba 35%, después terminó en 30 y pareció una elección más pareja.

¿Notás un reposicionamiento de Macri, haciendo de vértice en un trípode en el que están Juntos por el Cambio y Milei, para poder unir sus votos?

Macri se ubica en ese lugar, eso está claro. También es cierto que Milei le da ese lugar. No sé si eso significa que en un balotaje, si es que le toca competir a alguna de las dos fuerzas contra nosotros, van a unificar la cantidad de votos.

Creo que hay una disputa sobre la figura de Macri entre las dos fuerzas políticas. He visto palabras muy descalificantes de Milei sobre Patricia Bullrich, por ejemplo, "me copia a mí, es mi cuarta marca, volvió a ser montonera", y no lo vi a Macri que la defienda.

Hay otro escenario que planteo y es que Argentina tiene una cultura democrática que incluye la educación pública, el respeto de la diversidad, con el deseo de la presencia del Estado donde se necesita, que está orgullosa de tener estudiantes que puedan recibirse en la universidad sin poner un peso y todo eso es mucho más importante que cualquier espacio político.

Por eso, trazaría una raya entre aquellos que defendemos la democracia y aquellos que están dispuestos de prescindir de la democracia para llevar adelante sus ideas.

Algo así como fue la alianza anti-Le Pen en Francia...

Claro, es un buen ejemplo. El domingo a la noche, Sergio Massa esbozó algo similar. Dijo que nosotros vamos a proponer un gobierno de unidad nacional, en la cuál la coalición de gobierno sea más amplia que la coalición electoral. Yo agregaría que vamos a ser un gobierno entre todos aquellos que piensan en el sistema democrático como forma piramidal de convivir en sociedad.

Durante 150 años sostuvimos esta ley de educación pública, gratuita y obligatoria, una ley de avanzada, porque algunos países llegaron 80 años después. Me parece que vale la pena hacer un esfuerzo para reflexionar sobre esta situación.

Por otro lado, cuando advertimos que Milei puede sacar los derechos a las vacaciones pagas, el aguinaldo y la indemnización, muchos nos contestan que ya no tienen esos derechos y que sería lo mismo. Yo sé que los monotributistas no tienen los mismos derechos que los trabajadores registrados. Desde que fui candidato a senador en el año 2021 tengo un proyecto para poder pagarle aguinaldo a los monotributistas.

Más allá de eso, estamos hablando de una situación en la que se va a tener que pagar por mandar a los hijos a la escuela, ni hablar a la universidad. También se tendrá que pagar por atenderse en un hospital y, si tenés una patología por encima de lo normal, seguramente ese voucher que inventen no te va a alcanzar. Si elimina todo tipo de subsidios, el transporte público valdrá $500. Por lo tanto, hay una gran cantidad de derechos que nosotros tenemos incorporados a la sociedad argentina y que se van a perder.

Alejandro Gomel (AG): La victoria de Javier Milei fue muy amplia en muchas provincias, ¿esperan un compromiso mayor por parte de los gobernadores en octubre?

No es ilógico que en algunas elecciones aparezcan intendentes con mayor cantidad de votos que la fórmula presidencial. Creo que de acá a las elecciones de octubre vamos a mejorar nuestra performance, vamos a ajustar las cosas que tengamos que ajustar, vamos a seguir activando nuestra militancia y vamos a tener una mejora en la recolección de votos de la fórmula.

Estoy agradecido a todos los compañeros candidatos, tanto a los intendentes como a los gobernadores de todas las provincias argentinas. En una situación como la que tenemos, se pusieron la campaña al hombro y en muchas provincias hicimos muy buenas elecciones. Estoy convencido de que si no hubiese existido esa cohesión del justicialismo, se nos habría hecho mucho más difícil.

¿Sería conveniente que Cristina Kirchner esté más presente de cara a las elecciones de octubre?

Ella elige el lugar que quiere tener en cada una de las circunstancias. Eso es lo que pasa con las figuras políticas tan determinantes. Si está mucho, se cree que quiere hegemonizar la fórmula, y si no está, es porque no le está brindando suficiente apoyo a Massa. La verdad es que no sé qué actitud tomará Cristina en la campaña, yo creo que sus participaciones políticas siempre nos han ayudado.

Claudio Mardones (CM): ¿Cuál es su lectura de lo que sucede en la provincia de Santa Fe, donde Milei fue el más votado y Unión por la Patria sacó menos votos que el promedio general?

El peronismo de Santa Fe se ha movilizado mucho después de las PASO provinciales. Está claro que en la región centro, a excepción de la provincia de Entre Ríos, no hicimos una buena elección y nos está costando bastante.

Tenemos un muy buen candidato a gobernador, Marcelo Lewandoswski, que expresa la idiosincrasia de los santafesinos y está haciendo un enorme esfuerzo recorriendo la provincia. También tenemos un muy buen candidato en Rosario que nos puede impulsar.

En una situación no deseada, en la cual no llegan al balotaje, ¿votarías en blanco o a alguno de los dos candidatos?

Objetivamente, diría que Unión por la Patria tiene asegurado su lugar en el balotaje y que no voy a tener que enfrentarme a ese dilema.

