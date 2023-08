Sergio Massa le respondió a Milei sobre su propuesta de dolarización

Sergio Massa cuestionó la propuesta de dolarización de Javier Milei y comparó su proyecto con los planes que dieron origen a la crisis del 2001. En A dos voces, en TN, el candidato a presidente de Unión por la Patria también equiparó las ideas del libertario y de Patricia Bullrich en materia de educación, salud y jubilaciones y cuestionó sus tendencias a reducir la presencia pública en esas áreas.

Para Masa, sus adversarios para las elecciones generales de octubre no son tan diferentes. "Son dos candidatos que expresan el mismo electorado y tienen las mismas ideas .Hay uno que ganó y otro que perdió y que sacó la mitad, porque Milei sacó 30 y Bullrich 15", sostuvo.

El ministro de Economía, además, aseguró que conversó con Cristina Fernández de Kirchner luego de las PASO y dijo que la vicepresidenta le transmitió "tranquilidad y satisfacción" porque los resultados dejaron "al Gobierno en competencia".

Massa se refirió a los puntos centrales en los que su propuesta se diferencia de la de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. Habló de la dolarización, de la salud, de la educación y de las jubilaciones.

Sergio Massa sobre la dolarización

En el mismo programa, unos minutos antes, Milei había explicado por qué sostiene que el camino económico de la Argentina es ir a una dolarización. Massa lo había estado escuchando y, cuando le tocó su turno, lo cuestionó.

"Cuando recién hacía la cuenta de la dolarización, Milei no explicó cómo netea en su cuenta de dolarización los 45 mil millones de dólares de deuda que dejó Macri en la Argentina y que son un condicionante porque convivimos con el síndico. Además de la dificultad del acuerdo original, tenemos una renegociación en el medio y un ministro que se fue o que huyó de un día para el otro y que generó una crisis que hizo que yo dejara de ser presidente de la Cámara de Diputados y me pusiera al frente en medio de la tormenta"; sostuvo.

Un tramo más adelante, Massa volvió sobre las propuestas económicas del candidato de La Libertad Avanza y dio sus argumentos "para que lo entienda el ciudadano común". "Milei dijo que si él es presidente va a haber un Plan Bonex. Cuando describe cómo trata a los pasivos del Banco Central y cómo trata a las Leliqs, lo que está diciendo es 'voy a manotear el dinero de los ahorristas'. Ellos están acostumbrados a hacerlo porque fue el origen de la crisis del 2001. Entonces, tiene lógica porque la mirada es si cierra el Excel", subrayó.

Massa cuestionó el proyecto de Milei sobre las jubilaciones

Milei, que asistió a TN con su compañera de fórmula, Víctora Villarruel, respondió sobre si pensaba eliminar el sostenimiento a la Iglesia Católica. El libertario mostró rechazo a la idea porque dijo que requería que se hiciera una reforma constitucional.

Massa retomó esa idea y lo cuestionó: "Dijo: 'Le voy a sacar a los jubilados el programa de medicamentos y la fórmula de movildiad, pero después dijo: 'No se la voy a tocar a la Iglesia ni a los jueces. En realidad, en el fondo, lo que estamos viendo es a candidatos que vienen, usan los recortes de los programas para hacer redes con frases fáciles que viralizan. Para aquel que está en la parada del colectivo preocupado por su día a día, esas consignas fáciles suenan como solución mágica a sus problemas", se quejó.

Recortes en servicios públicos: por qué Massa cuestiona las ideas de la oposición sobre salud y educación

El candidato de Unión por la Patria equiparó en varias oportunidades los planes de Milei y Bullrich, sobre todo en materia de recorte en los servicios públicos.

Massa hizo una referencia a los paros docentes, un tema que atravesó la campaña: "No es que como para muchas veces la educación pública no me sirve para nada. ¿Por eso la vamos a hacer paga?, ¿no es mejor que le exigamos a los docentes que cumplan los 180 días de clases", aseguró.

"¿Qué significa el arancelamiento univesitario para cada familia? 3 millones de pesos por año a plata de hoy. Cada papá que nos está viendo y que tiene un hijo en la universidad pública tiene que saber que le va a costar 3 millones de pesos por año", aseguró.

También se refirió a la posibilidad de implementar seguros de salud en el marco del debate sobre la cobertura de las obras sociales y dijo que esos programas significan, en la práctica, que los ciudadanos "van a tener que pagar" la atención, incluso en aquellos "casos especiales que terminan con cautelares en la Justicia".