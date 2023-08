El ex representante argentino en el Fondo Monetario Internacional, Héctor Torres, aseveró que "Milei despierta una gran inquietud e intriga". La devaluación que realizó el Gobierno esta semana, cómo es visto el referente libertario en el extranjero, y cómo queda Argentina en el escenario internacional, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Esta devaluación del 21%, producida inmediatamente después de las elecciones, ¿era algo que le había reclamado el Fondo Monetario al Gobierno, es decir, que habían acordado hacer después de las elecciones? ¿O es algo que se decidió después del resultado?

Cuando Sergio Massa asumió, el Fondo pidió lo mismo que muchos economistas en Argentina, que era iniciar un plan de estabilización y la devaluación era uno de sus elementos. Es decir, fue pedido hace un año, eso me consta. Supongo que siguió con preocupación el hecho de que el Banco Central se quede sin reservas y que el Gobierno anunciara oficiosamente de que iba a pedir dinero de libre disponibilidad para intervenir el mercado de cambios.

Evidentemente, esto generó una situación de tensión que se reflejó en una demora de 10 semanas para llegar a un acuerdo respecto a la quinta revisión del primer trimestre.

Entonces, a su juicio, ¿esta devaluación fue acordada con el Fondo?

Seguramente era parte de las medidas que el Fondo había dicho que tenía que tomar para alinear el tipo de cambio. Lo que me consta es que hacía un año que el Fondo Monetario había pedido un plan de estabilización y esto era parte de ello.

Entiendo que usted dice que una devaluación sin un plan detrás es lo mismo que nada, porque se corre a la inflación...

En general, sí. También es cierto que hay cuestiones que son inevitables. Si no hace la devaluación, la hace el mercado cuando estamos sin reservas.

Más que la devaluación, lo que más preocupa es lo que dice el Gobierno respecto a la devaluación, el tipo de cambio, ya que comprometerse a mantenerlo es comprometerse a defenderlo. Cuando uno mira con qué se puede defender, encuentra que reservas y confianza no hay, y lo único que sí hay son encajes bancarios. Con lo cual, me parece que es una invitación a los especuladores y, a su vez, es una sugerencia de que estamos listos para usar encajes. Nada de eso me gusta y me parece que agrava totalmente la situación.

Hoy, en retrospectiva, ¿fue un error hacer esta devaluación?

Fue algo que se debió hacer hace mucho tiempo, de eso no tengo dudas. Las cosas que no se hacen en su momento, luego se vuelven inevitables.

Hay dos temas que influyen. Uno es el resultado electoral, ya que es una sorpresa y el candidato Javier Milei despierta inquietud, una gran intriga por lo que propone y la forma en que lo hace.

Y más que eso, está el debilitamiento del candidato oficial, Massa, que también sugiere que pueda haber un Gobierno que se esté desarmando. Es decir, las dos cosas, más una devaluación, sin un plan de estabilización, más un anuncio del Banco Central que no puede mantener ni defender, todo eso eso genera que la sensación de que "aquí hay algo muy grave que está pasando".

El pensamiento del FMI sobre el candidato de La Libertad Avanza

Me gustaría conocer su impresión, con su conocimiento de la cultura del Fondo Monetario, de cómo puede ser vista una persona con las características de Milei por los funcionarios de carrera del Fondo y la cultura que el organismo financiero tiene.

Despierta una gran curiosidad. Es un economista bien formado y, como tal, tiene que ser respetado, más allá de que sus ideas no sean necesariamente las del interlocutor. Pero lo que genera inquietud es su retórica, el hecho de que esté tan alterado.

Un político en campaña puede estar alterado, pero cuando gana las elecciones uno espera de un jefe de Estado alguien aplacado, balanceado, prudente, alguien que tenga la capacidad no de enfervorizar al auditorio sino de articular intereses contradictorios que toda sociedad tiene y que es bueno que tenga, por otra parte. Me parece que eso no lo muestra Milei hasta este momento.

Alejandro Gomel (AG): Sobre esto último quiero volver porque es interesante esto de ver un posible presidente alterado. ¿Vale la comparación con Jair Bolsonaro, en este caso?

Puede ser, sí. Dos cosas quiero señalar. La primera es que un jefe de Estado de un país democrático, en el cual hay una sociedad compleja, con intereses diferentes que necesita articular, tiene que tener esa capacidad de ver que en realidad todos los sectores políticos de la sociedad son necesarios.

Es algo así como que los conservadores y los progresistas tienen un rol a cumplir en la sociedad democrática. Para ejemplificarlo, es como decir "la inercia y el impulso se complementan". La inercia serían los conservadores y el impulso, los progresistas. Si nosotros tratamos de dar un paso sin inercia (sin el control de los conservadores) nos vamos de bruces y, a su vez, si lo único que existe es la inercia, no vamos a ningún lado.

Un presidente tiene que tener capacidad de articular eso y transformarlo en un movimiento controlado. Para eso hace falta que esté bien balanceado, dé confianza, que sepa dónde quiere ir y no necesariamente tiene que ser progresista o conservador, porque puede ser una de las dos cosas, pero debe poseer capacidad de mostrar una prudencia y tranquilidad, no enfervorizar.

La segunda cuestión que quiero señalar, y que me llamó enormemente la atención, es que en el Financial Times hace días que Argentina ocupa espacio y hoy hay dos artículos: uno mío y otro de un corresponsal, que está en primer plana, vinculado con Milei.

Mi artículo me lo pidieron urgentemente, tuve que redactarlo rápidamente y me sorprende que haya tanto espacio en la prensa internacional y en un medio como ese, que es muy conservador, sobre Argentina. En general, no hay tanto espacio dedicado a nosotros, es decir, Milei despierta una gran inquietud e intriga, no sé si una expectativa o no, pero lo miran como preguntándose qué tipo de presidente será, si acaso llega.

Argentina en la escena internacional

AG: Logró que pongan los ojos sobre Argentina, es una novedad ya, no sé si positiva...

No nos engañemos, somos un país relevante, que estuvo en decadencia por muchos años, pero no somos irrelevantes internacionalmente. Lo que pasa es que somos un país que se transformó en idiosincrático y particular. Ni siquiera contagiamos a los vecinos. Pero es un país aún de peso internacional y, por otra parte, estamos en el G-20.

La comparación entre Milei y Donald Trump

Quisiera aprovechar su conocimiento de la cultura de América del Norte, tanto la de Estados Unidos como la de Canadá, y la controversia que generó la emergencia de Donald Trump en Estados Unidos, para ver si puede encontrar algún punto de contacto y si el interés, por ejemplo, del Financial Times, también estar en relación con que haya algún punto de contacto o le resuene en Norteamérica la aparición de Milei con lo que significó Trump.

No quiero caer en la arrogancia de compararnos con Estados Unidos, somos importantes pero no llegamos a ese nivel. Lo de Milei se ve como un retorno al populismo conservador, y digo retorno porque la fuerza política que uno ve que crece, desgraciadamente en el mundo, es una especie de añoranza por un paso medio mítico.

El caso de Trump era claro y su cabeza estaba en la época de Ronald Reagan. Lo vemos también en el brexit con toda claridad, era la añoranza por el Imperio. Retomando lo de Milei, me llama la atención y noto que habla reiteradamente de que Argentina era el país más rico del mundo, y no sé si era el más rico (como él dice) pero, en todo caso, se estaba entre los más ricos en nivel de ingresos per cápita a fines del siglo XIX, y quiere que volvamos a ser una potencia. O sea, hay cierta nostalgia política.

En el mundo, a nivel internacional en general, la nostalgia empieza a jugar un rol importante. Uno puede estar analizando por horas por qué la nostalgia juega así, pero el ultraliberalismo, en el caso de Milei, llama mucho la atención.

¿Positiva o negativamente llama la atención?

Es difícil. Una cuestión es creer en el mercado y que éste tiene que jugar un papel importante, y otra cosa es hacer una especie de apología del mercado. Creo que lo de la apología del mercado siembra inquietud porque el mercado funciona cuando el Estado es eficiente y lo puede regular. De lo contrario, el mercado solo no funcionaría.

A su vez, lo de la dolarización genera una gran inquietud, porque dolarizar un país que no tiene dólares es algo extravagante, por así decirlo, que ellos explican y tienen algunos motivos que no me convencen. Pero no niego la racionalidad de lo que están explicando. Tienen un gran supuesto "positivo" de las cosas que se pueden conseguir mandando bonos en Estados Unidos, que los venderá y habrá una demanda. Eso es casi metafísico.

Finalmente, todo dogmatismo tiene un componente religioso también. Es decir, tanta asertividad requiere siempre algo que trasciende lo físico...

Sí, es cierto. Como también lo es que el ser humano necesita autoengañarse para llegar a hacer proezas. Mucho autoengaño también lleva al precipicio.

