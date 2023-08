La vocera presidencial está hablando a estas horas, dando la primer conferencia primera conferencia en la que se escucha la voz oficial luego de las PASO, según informó Alejandro Gomel para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Es la primera conferencia que se realiza en Casa de Gobierno después de las elecciones.

“Les decimos que estamos trabajando cada día, en cada momento, para mejorar la situación”, afirmó la vocera, y agregó: "Tenemos un montón de críticas y autocríticas, como se dice comúnmente, sobre lo que hacemos todos los días”.

Además, Cerruti intentó dialogar con el fuerte voto castigo del domingo 13: “Seguramente muchos sentirán que hay algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren, y a ellos les pedimos particularmente perdón por no haber logrado llegar a ese lugar de sus vidas donde sienten que no se sienten representados por las políticas de este gobierno”, resaltó.

Massa adelantó que habrá suma fija para los trabajadores, otro bono para jubilados y suba de la AUH

“También entendemos que hay otra cantidad de gente que eligió la interna de Juntos por el Cambio, y que allí decidió quién va a ser su candidata en octubre, y que decidieron que, por alguna razón, quieren volver a partir de diciembre al gobierno que gobernó hasta Argentina entre el 2015 y el 2019. Como todos ustedes saben, nosotros creemos que parte central de lo que está sucediendo hoy en la Argentina y que todavía no podemos terminar de resolver tiene que ver con las políticas que se llevaron adelante entre el 2015 y el 2019”, afirmó la vocera presidencial.

Javier Milei y su demanda a periodistas: acordó con Pablo Duggan, que le pedirá perdón en público

Esas eran las palabras de Gabriela Cerruti, brindando la primer conferencia de prensa desde las PASO, y desnudando un poco la estrategia comunicacional que va a tener ahora la campaña de Sergio Massa, hablándole al votante, pidiéndole disculpas por lo que pasó en estos años.

¿Va a ser parte de la estrategia es decir no hemos podido cumplir con todo lo que prometimos pero pedimos otra vez el voto de confianza porque lo que viene del otro lado es peor?, esa es un poco la síntesis del mensaje que brindó la vocera presidencial.

FM JL