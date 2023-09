La vicegobernadora electa de Mendoza, Hebe Casado, aseveró que "Omar De Marchi debería jubilarse de la candidatura". El triunfo en Mendoza, la insistencia del ex presidente del PRO mendocino y el fenómeno Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Entiendo que usted juega al fútbol. ¿Se rompió los ligamentos jugando un partido con Alfredo Cornejo en estos días?

Hay parte de verdad en lo que dice. Jugamos de vez en cuando. El viernes tuvimos un partido con la juventud de Cambia Mendoza en San Rafael y en un mal movimiento me rompí el ligamento cruzado anterior, por lo que terminé la campaña lesionada físicamente.

¿Estaba jugando con gente de la mitad de su edad? Para ponerlo en términos concretos, ya que es algo que muchas veces hacemos y cometemos ese error.

Eso uno no tiene que hacerlo, pero son cosas que pasan.

¿Cómo salieron las PASO presidenciales en Mendoza?

Me acuerdo de un filósofo francés que planteaba la valoración subjetiva del tiempo, de que todos creemos que tenemos 10 o 15 años menos de lo que realmente tenemos. Es como la edad autopercibida que nunca coincide con la del calendario.

Pero yendo al tema de las elecciones en Mendoza, abrimos el programa con “Delirio de grandeza”, de Rosalía. ¿Por qué tuvo un "delirio místico" Omar De Marchi?

Porque siempre sintió, y lo manifestó, que es el indicado para ser gobernador o iluminado para ser gobernador de Mendoza, por eso es que lleva tres o cuatro veces presentándose como candidato y parece que la ciudadanía no piensa exactamente lo mismo.

De todos modos, se autoconvence de diferentes formas, pagando encuestas que dan a favor, diciendo que es la mejor opción para Mendoza, uniéndose con tal de llegar a su objetivo, y la ciudadanía le viene siendo esquiva. Después de la cuarta vez de presentarse como candidato, De Marchi debería jubilarse de la candidatura.

Cuénteme cómo tomaron el triunfo con Cornejo, qué expectativa tenía, cuál es la situación que ve. Uno siempre se imagina algo, pero una vez producido se resignifica todo. ¿Qué le cambió del domingo a hoy?

Estoy cayendo en el lugar. De igual forma, era algo que esperábamos.

Cambia Mendoza hizo buena gestión y eso lo reconoció la sociedad. Por lo cual, lo que nos están dando es una oportunidad de seguir construyendo sobre lo construido, seguir poniendo a Mendoza en boca de la Argentina respecto a la institucionalidad, lo que se hace en salud, educación, y continuar creciendo a partir de eso que ya se construyó durante estos años.

Somos una provincia que, a pesar del ninguneo nacional de los últimos cuatro años, en los que estuvimos relegados en coparticipación y en obras de infraestructuras que debían ser hechas por el Gobierno Nacional (como por ejemplo, las rutas nacionales que están totalmente abandonadas en la provincia), pudimos subsistir más allá del Gobierno Nacional.

Eso habla de buena gestión, en donde el gasto político está recortado, se es muy minucioso a la hora de administrar los recursos y eso la gente lo valoró y nos dio una oportunidad y un cheque para cuatro años más de seguir gestionando.

Similitudes entre De Marchi y Milei

Mencionaba el tema del "delirio de grandeza" de De Marchi. ¿Hay delirio de grandeza en Javier Milei? ¿Hay algún punto de contacto entre De Marchi y Milei?

El único punto de contacto que es De Marchi quiso usar la imagen de Milei para sacar algún voto. Omar De Marchi, primero estuvo con Patricia Bullrich, luego con Horacio Rodríguez Larreta, coqueteó con Milei, su compañero de fórmula se sacó fotos con Sergio Massa.

A De Marchi cualquier taxi lo llevaba bien, estuvo con todos los candidatos. En el rejunte que hizo para llegar a estas elecciones, era notoria la digresión ideológica que había: de kirchnerismo a libertario, y así a cualquier cosa.

Es el único punto de contacto que puedo encontrar. De Marchi hace 30 años que vive de la política, es la casta pura. O sea, se contradice con el discurso de Javier.

Diferencias entre elecciones nacionales y provinciales

Recién mencionaba el poco contacto entre uno y otro. Ayúdenos a entender. Milei, en Mendoza, fue el segundo mejor resultado. El mejor fue Salta y el segundo Mendoza, con más de 44 puntos del total de los votos.

Al mismo tiempo, él dice de que no es que gana Juntos por el Cambio en las distintas provincias, concretamente refiriéndose a Mendoza, porque menciona que cambian el nombre y que no dicen JxC sino Frente Cambia Mendoza.

¿A qué atribuye que en las PASO, en Mendoza, JxC salió en una posición mucho más abajo y en la que se eligen las autoridades provinciales termina ganando? ¿Cuál es esa diferencia entre lo local y lo nacional?

Por un lado, que Cambia Mendoza siempre se llamó así desde el 2015, nunca lo modificó. Se debía a que los partidos que integraban el Frente Cambia Mendoza eran diferentes a los que integraban JxC. En definitiva, sería la misma coalición.

No así el Frente de Todos, que en las diferentes elecciones llevó nombres diferentes: FdT, Unión por la Patria, Frente Elegí. El FdT en Mendoza se fue ocultando detrás de distintos nombres.

Cada elección en Mendoza fue totalmente diferente. Tuvimos algunas intendencias que desdoblaron y en las que ganaron gobiernos peronistas. En las elecciones desdobladas de la provincia que ganó Cambia Mendoza y en las PASO nacionales ganó Milei.

La ciudadanía ve cada elección como una cosa diferente y marca con su voto la discrepancia que puede tener con las diferentes realidades. Valora bien las gestiones provinciales y eso se vio en la elección de este domingo. Hay un gran enojo frente a la realidad nacional.

Lo mismo que está contando sucede en Córdoba. Los peronistas pueden ganar las intendencias, Milei gana las PASO, y JxC puede ganar en determinados lugares. En el caso de Córdoba, las intendencias y el peronismo local, la gobernación.

Para darle un sentido a esto, uno dice "la sociedad es más crítica o inteligente y puede diferenciar la calidad de un gobernador, un intendente y un presidente de manera distinta".

Puede ser que la proximidad territorial permite que las redes sociales entren menos, que un intendente puede tener contacto cuerpo a cuerpo con sus vecino y que siempre el contacto personal es mucho más fuerte que el contacto indirecto a través de redes sociales.

Mientras que a nivel presidencial el país es muy grande, hay mucha gente que la única alternativa que tiene es llegar a través de los medios de comunicación, y las redes sociales hicieron una enorme diferencia.

¿Puede estar allí la explicación de por qué a nivel territorial Milei pierde y a nivel nacional gana?

Trastorno Explosivo Intermitente

Es probable. Uno vota la cercanía, al que conoce y vio gestionar. Pero a nivel nacional es imposible llegar a cada punto del país y mostrar lo que uno puede hacer, gestionar o decir.

Un gran logro comunicacional de Milei fueron las redes. Fueron su caballito de campaña y los que lo llevaron obtuvieron los resultados que tuvo en todo el país. También está del otro lado un hartazgo de la sociedad en general, un enojo frente a la clase política, que se había logrado canalizar en alguna forma.

Milei cambió drásticamente su discurso después de las PASO, ya su discurso del Teorema de Baglini cambió mucho. Las modificaciones que haría el primer día van a ser a 40 o 50 años, y ya la motosierra es un cuchillo o serrucho desafilado.

Entonces, también está lo que se promete en el "inflador" de la campaña y luego lo que realmente se puede hacer, cómo se logran esos consensos y qué apoyo uno puede llegar a tener para llevar a cabo esos proyectos por ahí demasiado megalomaníacos.

La polémica por el discurso negacionista

Alejandro Gomel (AG): Le quería consultar y darle la chance de explicar lo que expresó a través de Twitter en la pandemia, donde cuando se hablaba de números en ese contexto, escribió "estos sí son 30.000 (hablando de muertos por la pandemia), no como los otros 30.000 (comparándolo con lo que pasó en la dictadura)".

¿Fue un desliz? A veces uno escribe rápido y no piensa lo que escribe. ¿Quiere aclarar esto? Queríamos darle la oportunidad de saber sí efectivamente pone en duda lo que pasó en la dictadura o un fue un desliz que uno, a veces, comete cuando escribe rápido en Twitter.

Los 30.000 lo tenemos todos internalizado y es un número que a todos nos golpea y llama a replantearnos cosas. Lo usé como eso, como una alarma de algo que estaba pasando muy rápido y que el Gobierno Nacional no estaba tomando las medidas que correspondían respecto a eso. Entonces, era una señal de alarma. O sea, "van 30.000", es un número que fue grave, sucedió durante la dictadura y nos marca hasta ahora que pasaron 40 años.

Ahora está pasando lo mismo y no estamos haciendo nada. Fue como un llamamiento de atención para tomar medidas reales y no el desastre que estaban realizando de encerrar a los sanos, no vacunar a los que tenían que vacunar, lo de los "vacunatorios vip", conseguir vacunas truchas.

Eran tantas cosas las que estaban pasando y que veía como médica que necesitaba llamar la atención de alguna forma. Justo coincidía ese número, pero no es de negacionista ni mucho menos.

AG: Por eso es bueno aclararlo, ya que se están escuchando muchos discursos negacionistas a esta hora y había un punto de alarma, sobre todo, en la parte que usted dice "no como los otros 30.000". Sobre eso, se desdice de aquello que escribió en ese momento...

Si. Vemos los números exactos, la CONADEP nos dice que no fueron 30.000. Pero queda en el recordatorio de la gente general esos 30.000, es lo que tenemos que remarcar, lo que no tiene que volver a pasar en Argentina ni con una dictadura ni por un mal manejo de la pandemia.

