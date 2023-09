Trastorno Explosivo Intermitente

"Javier Milei tiene impregnado en su discurso insultos y agresiones que ya se volvieron una marca registrada de su construcción política: 'zurdo de mierda, comunista empobrecedor, ensobrado, sucia, rata, delincuentes, terrorista montonera pone bombas, parásito', son algunos de los insultos que ha proferido a trabajadores del Banco Central, economistas, dirigentes políticos, periodistas, dirigentes sociales, el Papa Francisco y un largo etcétera, comentó Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El insulto de Milei aparece de esta manera como un rasgo, como un elemento a la hora de hacer política. Un candidato visceral que insulta, que descalifica, que llena de adjetivos desagradables a sus interlocutores.

Psicología Javier Milei: el extraño mundo del liberal

Fue construyendo su imagen en la televisión. Alguna vez, él mismo que “los padres de la criatura”, refiriéndose a sí mismo, son Alejandro Fantino y Mauro Viale. A partir del 2016, ellos le dieron la plataforma para que el candidato de La Libertad Avanza fuese conocido.

Sin embargo, algo de su impronta cautivó a una parte cada vez mayor de la audiencia, ya que Milei “daba rating” afirmó Fantino, y una vez que llegó a la televisión no se fue más. Luego, los recortes de los videos inundaron las redes sociales y sus insultos y ataques se viralizaron sintonizando con el enojo y la frustración social.

Patricia Bullrich dijo que Javier Milei "cambió su bandera": "Ahora es viva la casta"

Javier Milei contra todos

Haciendo un breve repaso de sus actitudes ofensivas, se destacan cuando en una conferencia en Salta agredió a una periodista diciéndole “burra”.“Yo no soy totalitario, vos sos la totalitaria que opinás de cosas que no sabés un carajo”. Desde ese momento, el candidato no volvió a pisar esa provincia.

También en diversas ocasiones se lo ha escuchado afirmar que “somos superiores en lo moral y en lo estético, zurdo hijos de puta”. A su vez, el actual diputado calificó en 2019 de “pedazo de mogólico, imbécil, tarado” al economista liberal Roberto Cachanosky, al rechazar su postura sobre la batalla cultural. Esos improperios le valieron el repudio de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).

Cardenal Fernández puso en duda la visita de Francisco a la Argentina por insultos de Milei

Posteriormente, en un programa de radio que tenía Milei en la emisora Conexión Abierta, sostuvo, mediante gritos desaforados: “Las pelotas voy a pedir Estado, metételo en el orto, zurdo hijo de puta”.

Finalmente, atacó a la entidad católica mediante insultos del estilo de “ese imbécil que está en Roma”. “El Papa es el representante del maligno en la Tierra, impulsa el comunismo”, expresó el aspirante a la Casa Rosada.

Por supuesto, también le faltó el respeto a muchos colegas y competidores políticos en diversos eventos de campaña: “Larreta, como el zurdo liberal que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sos un sorete, pelado asqueroso de mierda”, fueron algunos de los epítetos que lanzó.

A su vez, en una entrevista concedida al periodista Luis Novaresio, criticó el papel del Estado con un ejemplo llamativo y desafortunado. “Es un pedófilo en un jardín de infantes que encima tiene a los nenes encadenados y bañados en vaselina”.

Gestión de interés o lobby: Milei, Eurnekian y Barrionuevo

¿Qué es el Trastorno Explosivo Intermitente?

El Trastorno Explosivo Intermitente, para el DSM 5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, es un problema de salud mental caracterizado por episodios recurrentes de comportamiento agresivo y violento.

Los arrebatos de este padecimiento suelen ocurrir en pocos segundos o minutos, con episodios agresivos de enojo desproporcionado, en los que puede haber amenazas, gritos o agresiones hacia personas o animales. Para quien lo sufre, puede aparejar conflictos interpersonales que afectan sus relaciones sociales.

La dura infancia de Javier Milei: malos tratos, insultos, bullying y enemistad con sus padres

Este trastorno se inicia entre la infancia y la adolescencia y por lo general, tiene una prevalencia mayor entre los hombres que entre las mujeres. Los estudios indican que no tiene una causa común, sino que postulan un origen multifactorial.

Además, tiende a tener mayor prevalencia en niños que han crecido en entornos familiares donde el comportamiento hostil y explosivo estaba normalizado, y donde hubo abuso físico o verbal. El tratamiento de este padecimiento implica la administración de medicamentos y psicoterapia para controlar los impulsos agresivos.

Adolfo Pérez Esquivel: “A Milei hay que ayudarlo con un psiquiatra”

Javier Milei dijo hace dos semanas que “desde que me metí en política, hace dos o tres años, no insulté más”. Es cierto que cuando se escuchan los spots de campaña del libertario es difícil reconocerlo por su tono mucho más moderado.

Salvando las distancias, inmediatamente después de visualizar todos los improperios lanzados por Milei, aparece la imagen de un personaje que reaccionaba de forma excesivamente agresiva ante las malas noticias: Adolf Hitler.

Un ministro brasileño advirtió que una victoria de Milei pondría en riesgo al Mercosur

En la emblemática escena de la película “La caída” se lo ve al líder nazi insultando fervientemente a sus generales, tratándolos de “cobardes, traidores, escoria y fracasados”.

AO JL