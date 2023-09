“Javier Milei quiere desmantelar el Estado”, afirmó Hernán Madera

Más allá de las grandes repercusiones que tuvieron las propuestas de Javier Milei a lo largo de su campaña, una que suele ser muy criticada a nivel político es la desmantelación del Estado y todo lo que tenga que ver con la privatización. Con la finalidad de desarrollar este análisis, este medio le consultó al analista político, Hernán Madera.

“Se está rompiendo Juntos por el Cambio o se termina de romper el día que no entre en el balotaje”, comentó Hernán Madera, que después agregó: “Dudo mucho que el PRO y Macri se resistan a los cargos que le va a ofrecer Javier Milei, el cual tiene que ocupar al menos 3.500 cargos en el organigrama nacional”.

La visión de los gobernadores como líderes intermedios

Posteriormente, Madera planteó que, “hay una constelación de situaciones en las que los gobernadores tienen mejores gestiones que el Gobierno Nacional”. En relación a este tema, argumentó: “La gente mira más a su gobernador, porque lo bueno que tiene Argentina como país federal es que vos tenes un líder intermedio, alguien a quien mirar si no tenes ganas de mirar a Alberto y ese líder intermedio es el gobernador”.

Las propuestas de Javier Milei no llegan al conurbano bonaerense

“Si Carolina Píparo no quiere salir tercera y ser uno de los patitos feos de un Milei victorioso, tiene que hacer otro tipo de promesas más parecidas a la política de Axel Kicillof”, sostuvo el analista político. A su vez, remarcó que, “ella no está ascendiendo al segundo lugar, sino que Grindetti está quedando en esa posición y eso sucede porque las propuestas de Javier Milei en el conurbano bonaerense, no tienen la repercusión que tienen a nivel nacional”.

El Estado, el principal repartidor de negocios en Argentina

Por otro lado, el entrevistado señaló que, “el que reparte negocios en Argentina es el Estado, por eso, a nivel profundo y más subterráneo, es que tenemos un Javier Milei ascendente”. Luego, se preguntó: “Quién se quiere quedar afuera de todo lo que el Estado tiene para dar y repartir, nadie, entonces vos te vas acomodando y no queres quedar tan mal con Milei porque probablemente sea el próximo presidente”.

A modo de cierre, Madera manifestó que, “el sistema va a ser puesto a prueba como nunca en 40 años”. Sobre la misma línea, concluyó: “La gran pregunta es hasta donde va a poder llegar en su desmantelamiento del Estado, porque Javier Milei quiere desmantelar el Estado. Es el político más ideologizado e intelectual de los que tuvimos en estos 40 años”.