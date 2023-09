El empresariado local activó un desordenado plan de contención de crisis en torno al ataque de la figura del Papa Francisco de parte del candidato libertario Javier Milei. La defensa que logró el Sumo Pontífice de parte del establishment no responde, exclusivamente, a la militancia católica de los hombres y mujeres de negocios, sino a la posibilidad de que se derrumbe un armado de diálogo social que habían ensayado con reuniones de distintos niveles en la Argentina, y que había dado muestra de su avance en un encuentro en el Vaticano que se realizó tres meses antes de las PASO junto al Sumo Pontífice.

Consultados por PERFIL, representantes del círculo rojo admitieron temor porque “el discurso del odio se generalice y provoque condiciones de inviabilidad en todos los aspectos”, en referencia a los negocios; pero, también, destacaron que existe un “temor por un desborde social que sea imposible de frenar ante la profundización de la inequidad”. Sucede que “el ajuste para ordenar las variables macroeconómicas será inevitable para cualquier candidato”, sostienen los empresarios, quienes avecinan un clima de inestabilidad social que “será necesario contener”.

Eurnekian: “Milei no está a la altura de juzgar al Papa”

Según pudo saber este medio, los llamados entre empresarios se multiplicaron durante la última semana, en donde el caso Papa Francisco ganó la agenda. Sucede que, a la incertidumbre electoral, por la viabilidad del programa económico libertario si Milei se consolida como el candidato presidencial más votado en las elecciones generales, se sumó la gobernabilidad. “No tiene gobernadores, no tiene intendentes, tendrá un Congreso dividido y encima no estará, ni siquiera, la Iglesia para contener un estallido social, si es que cumple, al menos, con la mitad de las promesas de campaña”, se alarmó el dueño de una empresa constructora.

¿Críticas “para la gilada” con intencionalidad política?

“Cuando se analiza el cuadro de situación electoral y a los votantes de Milei, que están integrados por muchos jóvenes, se puede ver que a la religión y a la figura del Papa les importa mucho menos de lo que me afecta a mí, o a la gente que me rodea. Ahí se reconocen que son expresiones demagógicas para poder ganar votos y seguir insultando. Es una aberración hasta dónde llegamos”, si indignó un integrante de la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para el abogado Andrés Prieto Fassano, quien integra el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), las declaraciones de Milei “son alarmantes”. “No creemos que los candidatos políticos deban hablar de Su Santidad, al margen de ser un referente, no sólo de la Iglesia católica, sino a nivel mundial”, le dijo a PERFIL. Ese grupo, integrado por representantes de los credos católicos, musulmán y judío, fue artífice del encuentro de los empresarios, políticos e integrantes de las tres religiones con el Papa Francisco en mayo pasado.

Sin danza de candidatos, reclaman ensayar la fórmula antigrieta valorada por el Papa

Aun con la preocupación por el impacto institucional, que generó respuestas contundentes, como la del dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, algunos integrantes del círculo rojo se lamentaron que “en la Argentina son muchos los espacios que intentaron hacer uso político de la figura del Papa”, aunque aclararon que “los agravios” son un punto límite. “No creo que sea un tema hoy ¿Te imaginas no trabajar con China y Rusia? Son temas que tira para la gilada”, sentenció otra fuente del establishment.

La desesperada búsqueda del diálogo social del círculo rojo

El empresariado local salió en defensa propia. Al menos, así lo admitieron algunos integrantes de cúpulas de cámaras sectoriales, quienes temen que se rompa el diálogo con los sindicatos y las organizaciones sociales, ante un aumento de la conflictividad que podría desatar el ajuste de las cuentas fiscales, de acuerdo a la velocidad en la que se imprima. Es por eso que algunas cámaras salieron públicamente a defender el esquema de consenso que reclama el Papa Francisco.

Por caso, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) aclaró que defiende “la libertad”, tanto en el ámbito económico, como, también, en materia de expresión o prensa. Pero alertó que “las lógicas y bienvenidas diferencias de opinión deberían manifestarse con respeto, sin caer en bajezas o improperios innecesarios”. “En este sentido, observamos con preocupación algunas declaraciones que han trascendido recientemente. Nos resultaron particularmente desagradables aquellas referidas al Papa Francisco. Es un jefe de Estado y el líder espiritual de millones de personas, y como tal merece especial consideración”, destacaron desde la entidad que preside Mario Grinman.

Debate presidencial | Milei deberá hablar sobre Derechos Humanos y protección del ambiente

El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, sostuvo que “el diálogo en una sociedad democrática es fundamental como herramienta para generar consensos, desde donde se generen desarrollo y crecimiento”. Y cargó contra el candidato de La Libertad Avanza, al señalar que “el estilo de Milei es, en algún punto, contradictorio, porque, por un lado, es libertario; pero, por el otro, tiene una postura muy restricta al que piensa distinto”. “Gane o no las elecciones, esperemos que iniciemos un proceso de convivencia democrática, de republicanismo, respetando las instituciones y al que piensa distinto. Me preocupa que, en vez de avanzar, retrocedamos en la forma de convivencia democrática, a épocas en donde el diálogo no era bien visto. Todo lo que atenta contra ese diálogo, conspira contra nuestro país”, sentenció, en diálogo con PERFIL.

CP