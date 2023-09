El filósofo y escritor, Ricardo Forster, opinó sobre las formas que tiene Javier Milei para llevar a cabo su política y candidatura en sus discursos. “Ese tipo de discurso no tiene nada que ver con el acuerdo democrático que los argentinos y argentinas hemos sellado ya hace 40 años, al salir de la noche de la dictadura”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Qué le preocupa al judaísmo sobre que Javier Milei sea presidente?

Yo no lo pondría en términos del judaísmo, más bien la preocupación es de aquellos argentinos y argentinas de origen judío que sienten que Javier Milei representa la vulneración de la vida democrática, la introducción de un lenguaje de violencia inusitada, la utilización de simbologías y textos de la tradición judía, que no nos representa en absoluto.

Nos parece importante que nosotros, ciudadanos y ciudadanas de origen judío, no acompañamos, no estamos de acuerdo y rechazamos la utilización por parte de un candidato que representa una visión de ultraderecha autoritaria, no nos sentimos expresados por como Milei usa el judaísmo, que habría que recordar que tiene que ver con la idea de libertad y justicia social, y él dijo que la justicia social es una perversión.

Milei representa un altísimo riesgo para la democracia argentina. Hoy caracteriza al discurso de esas extremas derechas que vienen a vulnerar la sociedad de lo diverso, que entre otras cosas, anuncia que va a despojar algunas cosas fundamentales de la vida compartida, como es la salud y la educación pública.

Pone en evidencia un discurso de odio hacia el otro. En una entrevista dijo que los socialistas son “un excremento humano”, y ese tipo de discurso no tiene nada que ver con el acuerdo democrático que los argentinos y argentinas hemos sellado ya hace 40 años, al salir de la noche de la dictadura. A eso habría que agregarle la mirada negacionista de su vicepresidenta.

Alejandro Gomel (AG): ¿Por qué cree que Milei se “recuesta” en el judaísmo? Bolsonaro en Brasil lo hizo con el sector evangelista. ¿Tiene que ver con esto de enmascarar algún tipo de antisemitismo?

No sé, Bolsonaro también fue a Israel, que hoy está gobernado por un gobierno de extrema derecha. Una cosa es el gobierno de Israel y otra la vastedad de la tradición del judaísmo. Obviamente que está claro que la opción de Milei, Bolsonaro o Trump es la de ultraderecha. Recuerdo que hoy una gran parte de la ciudadanía israelí está saliendo a la calle en el intento de demostrar su desacuerdo con el intento de transformación de la Justicia en el país.

La “opción” de Milei es por lo que él considera un Estado guerrero en la metáfora del león, se siente representado en la visión de los débiles, y recordemos el genocidio perpetrado por los nazis.

Vaya uno a saber qué conflictos internos tiene Milei, que evidentemente son muchos, que lo han llevado a que vea en una determinada concepción del judaísmo algo que le sirva a él.

Claudio Mardones (CM): ¿Se han sentido inspirados a partir del planteo que hicieron los curas villeros para repudiar las agresiones de Milei contra el Papa Francisco?

Hubo varios pronunciamientos del mundo de la cultura, de escritores y escritoras, de determinados campos intelectuales, que incluso han llamado a un acuerdo de las fuerzas políticas democráticas para que, en el caso de un balotaje, no se vote a Milei. Hay una preocupación generalizada de bajos sectores de la sociedad.

Los curas villeros representan un punto clave de la Iglesia Católica argentina. Llama la atención el lenguaje de Milei al Papa Francisco, así como también me llaman la atención las situaciones horribles que naturaliza la Argentina, como el intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación o el insulto brutal de un candidato a la figura más ilustre de Argentina a nivel global, como lo es el Papa Francisco.

Me llama la atención que haya católicos votando a Milei. Entiendo que hay católicos fascistas, así como judíos que se identifican con la extrema derecha, y evangélicos progresistas y profundamente fraccionarios, que son los que apoyaron en gran medida a Bolsonaro o a Trump.

CM: ¿Ve que esa ofensiva discursiva contra el Papa está más concentrada en el mundo trumpista o puede generar dividendos en el pueblo argentino?

Hay un sector de la extrema derecha que repudian el derecho de las mujeres hacia el uso libre de su propio cuerpo, en el caso de Argentina, la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Están ligados a una visión muy masculina de la vida, por lo tanto, tienen una mirada muy conservadora en términos de valores.

Los "Bolsonaro", los "Milei", los "Trump", tienen una visión que se corresponde en muchos aspectos, más allá de sus tradiciones. Hay una visión de lo que se llama batalla cultural, en la cual hay que defender la estructura de la familia monogámica, del patriarcado, de impedir a las mujeres una decisión propia sobre su cuerpo.

Hay que leer estos proyectos de ultraderecha como una profunda reacción a las transformaciones culturales. Algunas extremas derechas son racistas o, como en el caso de Milei, se recuesta en una “radicalización” de la libertad para hacer con el cuerpo de uno lo que uno quiera y para hacer del mercado el fundamento de toda la existencia de los seres humanos.

NA: ¿Para usted la AMIA y la DAIA deberían intervenir?

No tengo ninguna expectativa con esas instituciones, hoy juegan un rol muy pobre y oscuro en relación a lo que es la amplia comunidad judía en argentina. Hace tiempo la DAIA es una organización de derecha que no representa derechos que se corresponden con el judaísmo. La AMIA tiene su propia lógica, trabaja más en el plano social, pero en general tampoco ha mostrado una ecuanimidad a la hora de sus pronunciamientos de orden político.

