Daniel Scioli, ex gobernador bonaerense, destacó la importancia de que el próximo gobierno priorice las relaciones bilaterales con Brasil: "Hay que tener muy claro lo que significa la relación con Brasil para el trabajo argentino, más allá de cualquier ideología política", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Estás presentando un libro el próximo 9 de octubre en el Teatro Avenida?

Sí, estará como invitado especial Sergio Massa y empresarios que han sido fundamentales en esta reconstrucción de las relaciones bilaterales con Brasil. El libro refleja el desafío de haber remontado una situación en la que el comercio estaba desplomado y tuvimos que llevar adelante un trabajo de inserción de nuestras economías regionales en la economía brasileña.

Hay datos concretos de aumentos de ventas de productos lácteos, peras, manzanas, vitivinicultura. Hay un rol central de la embajada, muchas veces me preguntaron: "¿Cómo lo lograste?" Este libro explica el "cómo".

Brasil recortó su tasa de interés por segundo mes consecutivo

En la primera etapa tuve que trabajar con un gobierno de las características de Bolsonaro. Ahora, con Lula se proyecta otra mirada. Me preguntan mucho cuál es el futuro de la relación con Brasil, y creo que debería incluirse en el debate que los candidatos hablen de las relaciones internacionales. Me preocupó cuando cuestionaron el ingreso a los Brics, la relación con Brasil y calificaron a Lula como comunista.

¿Cómo sienten en Brasil la preocupación de un posible presidente libertario en Argentina?

Ayer lo expresó con toda claridad el ministro de Economía, Fernando Haddad, y alertó que hasta puede suceder que ni siquiera sobreviva el Mercosur. Dijo que podemos tener un resultado "exótico" en Argentina, una palabra poco habitual para cuestiones de contienda electoral.

Lula se reunió con Biden y alertó que la democracia está en peligro, porque la negación de la política hizo que sectores de extrema derecha ocupen espacios en todo el mundo. Esto ya pasó en Brasil, está pasando en Argentina y en muchos países.

Massa lo critica, Lula lo contrata: Guzmán viajó a Brasil para sumarse al equipo económico de Haddad

Ayer me vinieron a ver representantes de distintos estados porque muchas empresas que han invertido en Brasil y en Argentina con proyecciones de mediano y largo plazo tienen mucha incertidumbre. Muchas empresas brasileñas temen por el próximo gobierno si gana Javier Milei.

Algo similar ocurrió antes, cuando Bolsonaro decía que la Argentina era comunista e iba a romper el Mercosur. Hemos trabajado arduamente para que no se rompa.

El sorpresivo repunte de la economía brasileña podría tener un efecto en Argentina

Te tocó ver cómo en Brasil acusaban al gobierno argentino de comunista y ahora el principal candidato a presidente argentino acusa al gobierno brasilero de comunista. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?

Hay que dar ejemplos concretos. Brasil volvió a ser el primer socio comercial de Argentina, algo que significa mucho para las economías regionales. El otro día estuvimos en Mar del Plata y visité una gran inversión de congelados orientados al mercado brasilero.

Hay que tener muy claro lo que significa esta relación para el trabajo argentino, más allá de cualquier ideología política. Hay que fortalecer el Mercosur y ampliar a otros países. El ingreso a los Brics fue muy importante y tendremos múltiples beneficios a partir de enero del año que viene. Esto se ha cuestionado por parte de algunas fuerzas que están compitiendo contra Massa.

Brasil mejoró sus expectativas económicas y mantuvo las previsiones inflacionarias

También tenemos que tener una visión muy profunda en el campo de la energía, ya terminamos el primer tramo del gasoducto, vamos camino a terminar el segundo. Brasil es protagonista porque nos proveemos de ellos y están comprometidos a financiar parte de esta obra que nos va a dar superávit comercial en materia energética y un círculo virtuoso para poder volcar cada vez más dólares en nuestra industria que necesita insumos.

La semana próxima es la feria más grande de vinos, un producto que ha aumentado el 80% de las exportaciones con respecto al 2019. Esto no es casualidad, es producto de importantes acuerdos con supermercados y presentaciones de vinos a distintos especialistas. El sector representa muchísimo para provincias como Mendoza, Salta, San Juan y hasta la Patagonia.

Lo mismo sucede con la cerveza que es un producto muy importante para la cultura de Brasil y se elabora con malta argentina.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló pruebas contra Lula Da Silva y lo declaró “error histórico”

Lo mismo sucede con la industria automotriz y de los productos lácteos, cuya diversidad de producción se incrementa permanentemente. Esto es lo que tenemos que cuidar y quiero hacer referencia a este vínculo clave para la Argentina y que ha sobrevivido a distintas alternativas y ciclos democráticos en ambos países.

Tenemos que dar señales muy claras para respetar estos acuerdos y las voluntades populares de cada país. Lula representa a la geopolítica mundial, el año que viene Brasil va a ser sede del G20. Cuando uno ve la arquitectura electoral de Lula y los acuerdos que ha hecho con distintos sectores, no hay nada más lejano que calificarlo como un presidente comunista.

Seguiremos poniendo el pecho y hablando con todos los sectores para llevar tranquilidad, previsibilidad y confianza.

Una encuesta en PBA relega a Javier Milei al segundo lugar, sube a Massa y muestra una migración de votos de Bullrich

Las elecciones en Argentina

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué le pareció el debate de los candidatos a vicepresidente?

Interesante y vibrante. Cuando estuvo el bloque libre se superpusieron muchas definiciones y cada uno mantuvo a su electorado.

¿Cree que sirven estos debates o cada candidato sólo puede reafirmar a sus votantes?

Creo que sirven, todavía faltan los dos debates presidenciales. No sé si los organizadores lo tendrán previsto, pero habría que incorporar un bloque de política internacional porque no es un tema menor que se cuestione a Brasil, al Mercosur y al ingreso de Argentina a los Brics. Si estamos juntos, Brasil y Argentina somos potencia en alimentos, industria y energía.

Agustín Rossi a Victoria Villarruel: "Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia"

¿Le darías algún consejo a Massa para los debates que vienen?

Ya hemos hablado, lo acompañé en algunos de sus viajes y en reuniones en Brasil. Él tiene mucha experiencia y claridad que se ven reflejadas en las decisiones que va tomando. Es importante que explique de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde estamos.

Argentina tiene todas las condiciones para avanzar hacia un desarrollo con inclusión social. Hay dificultad por la coyuntura, pero tiene una visión muy clara del futuro.

Estas semanas son claves, porque mucha gente decide su voto cerca de la elección. A diferencia del 2015, cuando con la palabra "cambio" se ocultaron las cosas que se hicieron, este año cada candidato está especificando las cosas que va a hacer.

Massa criticó el "timing político" de la justicia y se cruzó con periodistas de TN

Claudio Mardones (CM): ¿Hablaron con Massa y Lula sobre una posible ayuda del gobierno brasileño y sus equipos de campaña para las elecciones?

No fue tema de conversación y no me consta que el equipo de Lula esté metido en la campaña de Sergio Massa. Se habló de energía y el comercio bilateral.

El vínculo político y económico con Brasil

¿Qué esperan de la agenda bilateral en el contexto de los últimos meses de Lula como titular temporario del Mercosur?

El Mercosur se mantiene unido, con sus distintas visiones. Si armamos un bloque nos hacemos más fuertes para encarar a un mundo que está mirando con atención a nuestra región que es gran proveedora de alimentos. Por algo la India, China y otros países nos abren las puertas. No es un bloque ideológico, hay que verlo como algo pragmático.

Alianza BRICS se expande: la membresía potencial de México y su efecto en la dinámica del poder global

Massa es un pragmático y en sus viajes a China encontró una solución para moderar el impacto devastador de la sequía. Ahora estamos en camino de una cosecha récord, un superávit energético, industrialización de minerales que se solicitan en todo el mundo, el crecimiento de la economía del conocimiento y el sector del turismo.

Los turistas brasileños cada vez son más en Argentina, y no es por el tipo de cambio, es porque los hemos ido a buscar y tuvimos reuniones con innumerables agencias de viajes y aerolíneas. Cuando llega un turista hay trabajo y se generan dólares genuinos.

ADP JL