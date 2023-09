Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló pruebas contra Lula Da Silva y lo declaró “error histórico”

En las últimas horas, un magistrado de la Corte Suprema brasileña, determinó que las pruebas obtenidas en el marco de la llamada operación Lava Jato, fueran anuladas.



Para hablar sobre este tema, Canal E invitó a la periodista y politóloga, Cecila Degl’innocenti, quien expresó que, “el juez es Juan Antonio Díaz, muy conocido en Brasil, ligado al Partido Trabajador (PT) y a la carrera de Lula, quien justamente lo puso en ese cargo”.

La resolución

Para Degl’innocenti, el tema de la resolución “es fuerte” porque hay distintos tipos de mecanismos para establecer este tipo de resoluciones. “En este caso fue una decisión monocrática, es decir, uno de los 11 jueces que componen la Corte Suprema de Brasil emitió esta resolución que luego va a pasar por distintas instancias para ser revisada”, agregó.

“Además de anular esta prueba que era contundente, no dijo que era falsa porque es un testimonio, pero sí expresó que se hizo bajo torturas e incluso emulando a las prácticas de la dictadura militar y lo calificó de “error histórico”, es decir un error que salpica la seguridad jurídica de Brasil”, explicó la periodista.

La institucionalidad del país

Según Degl’innocenti, esta anulación “abre una serie de interrogantes respecto a la institucionalidad de Brasil” porque este caso no solamente provocó un “antes y después” en la sociedad y en la política, sino en el nexo de la política y de la justicia con la sociedad brasileña que se polarizó aún más todavía, respecto al rol de la corrupción, en un país que todavía no había sacado a gran parte de la población de la pobreza.

Para finalizar expresó: “Con Lula presidente, la Corte Suprema decide no absolverlo, pero sí anularle esas pruebas al decir que no tienen validez, porque además, esta causa tiene una implicancia internacional, en donde quizás al presidente no se le pueda probar nada, pero pueden haber otros funcionarios que sí se les ha aprobado ciertas maniobras”.