Emmanuel Taub: "Si Milei quiere convertirse al judaísmo debe ser circuncidado"

Emmanuel Taub, investigador adjunto del CONICET, detalló quién fue “el Rebe de Lubavitch", el rabino difunto que visitó el candidato de La Libetrtad Aavanza en Estados Unidos. "Al igual que cuando van a visitar al Papa y bendice cada artefacto que le dan, esto es algo así, pero con alguien que ya no está", opinó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, ¿quién fue y qué representa para el judaísmo?

Es más conocido como “el Rebe de Lubavitch” y su historia es muy particular, porque dentro del movimiento ortodoxo se encuentra Jabad Lubavitch, que es una corriente que parte del jasidismo, que es un movimiento orotodxo y mesiánico. Y el Rebe de Lubavitch fue el séptimo líder de esa dinastía jasídica de Jabad Lubavitch.

Lo que sucede es que, con el tiempo, su sabiduría pasó a tener mayor importancia y se pensaba que era el mesías. Pero falleció en 1994, y el mesías no puede morir. Entonces se empezó a conjeturar si iba a volver o no. Se lo entierra en el ohel, una especie de tienda, en Estados Unidos y todos los años se lo va a tocar y a pedir bendiciones. Es parte de algunas de las tradiciones del judaísmo.

¿Hay alguna relación entre esta perspectiva religiosa y la derecha política de Israel?

No, en el sentido de que la derecha política en Israel está confirmada por distintos grupos dentro del movimiento ortodoxo. Jabad es uno, que a veces está y otras no. No es la fuerza que alimenta la derecha en ese país.

Muchos presidentes y figuras políticas mundiales fueron a visitar la tumba, ¿podría nombrar algunos para ver si encontramos algún paralelismo de intención ideológica de parte de Milei al hacer esa visita?

Esto me hace acordar a cuando van a visitar al Papa y bendice cada artefacto que le dan. Esto es algo así, pero con alguien que ya no está. En el caso de Milei, se vincula con recibir el apoyo de esta corriente jasídica, que es la que más creció en los últimos años.

No es una casualidad que haya visitado esa tumba porque marca políticamente el lugar en que se posiciona. Es el primer candidato a presidente argentino que visita la tumba del Rebe, mostrando un fuerte apoyo a esta parte de la ortodoxia judía

Existe controversia al respecto del deseo del propio candidato a presidente de convertirse al judaísmo. ¿Cómo sucede esto?¿Tiene que realizar algún tipo de acto para ser considerado plenamente judío?

Si Milei quiere convertirse al judaísmo debe ser circuncidado y estudiar durante un año para que se le haga una mesa de juicio donde se evaluarán sus conocimientos.

