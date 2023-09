La candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó este jueves el accionar de las organizaciones armadas de los años ´70 y aseguró que no "justifica" que las Madres de Plaza de Mayo digan que sus hijos fueron "blancas palomas". Por otro lado, consideró que el debate entre los candidatos a la vicepresidencia fue "sucio", pero rescató la supuesta cordialidad de Florencio Randazzo, con quien se habría comunicado para agradecerle su actitud "respetuosa" a lo largo de la discusión.

Un día después de la intensa jornada de debate transmitida en el contexto del programa A dos voces, la aspirante a la vicepresidencia por La Libertad Avanza criticó a sus adversarios políticos en una entrevista concedida a LN+. También se refirió a su controvertido vínculo con genocidas y represores de la última dictadura militar, a la luz de las acusaciones pronunciadas por Agustín Rossi, compañero de fórmula de Sergio Massa, y Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda.

Villarruel calificó de "agresivo" y "sucio" al debate vicepresidencial

"La falta de calidad humana de los candidatos me sorprendió", lanzó Villarruel y matizó dichas consideraciones con Florencio Randazzo, con quien mantiene una "cordial pero distante relación en la Cámara de Diputados", según aclaró.

Durante el reportaje realizado por los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, la acompañante de fórmula de Javier Milei describió el debate como un intercambio "agresivo" y "sucio".

"Desde lo humano me pareció muy reprochable la discusión y desde lo político, limitada", graficó Villarruel en LN+.

Villarruel le respondió a Rossi sobre sus trabajos

A su vez, denunció "mentiras aviesas" y centró sus críticas en Agustín Rossi, quien había puesto en duda su actividad laboral. “La primera vez que sacaste un CUIT y un CUIL fue cuando fuiste diputada nacional, entonces nunca trabajaste. Nunca trabajaste, decí a dónde entonces”, había afirmado el candidato de Unión por la Patria.

“A los 18 años empecé a trabajar como recepcionista en un centro odontológico. A los 21 finalmente pude ingresar a un estudio jurídico”, se justificó Victoria Villarruel y a continuación trasladó la discusión a otro terreno espinoso: sus encuentros con Jorge Rafael Videla, uno de los cuestionamientos más fuertes que se asomó durante el debate vicepresidencial.

"Palomas blancas": Villarruel cuestionó a los hijos de las Madres de Plaza de Mayo

"Se me acusa de que me encontré con Videla. También me encontré con Montoneros. Pero si yo les di mi palabra como abogada de que no iba a citar sus nombres, ¿por qué tengo que hablar del resto?", manifestó la líder libertaria.

"Las declaraciones de Videla y de otros terroristas montoneros, y de personas que fueron condenadas por lesa humanidad están en este libro", subrayó la postulante a la vicepresidencia mientras sostenía y mostraba a las cámaras de TV un ejemplar de su libro "Los llaman... «jóvenes idealistas»".

"Entiendo el dolor de una madre, pero lo que no voy a justificar de ninguna manera es que una madre me venga a decir que su hijo es una ´blanca paloma´ cuando integraba una organización armada", sostuvo la postulante libertaria en LN+.

Al ser consultada por su vínculo con los genocidas de la última dictadura militar, la postulante aseguró: "No he sido abogada de ningún militar acusado, condenado o imputado por lesa humanidad".

