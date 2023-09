Apartada de "la casta": todo lo que no se vio de la noche de Victoria Villarruel en TN

Lo que se vio en una gruesa parte del debate en los estudios del canal TN entre los candidatos a vicepresidente fue un reflejo detrás de cámara en lo que respecta a la figura de Victoria Villarruel: jugó toda la noche "de visitante".

Es que las críticas de La Libertad Avanza a "la casta" hicieron contrastar la idea de encontrarse con decenas de dirigentes políticos de larga carrera pública, en donde a pesar de las diferencias partidarias, los años en común los encuentran saludándose y hasta de manera bastante amistosa. No es el caso de la candidata de Milei, que no sólo no saludó a Agustín Rossi ni a Nicolás del Caño al final del debate, sino que su paso por las instalaciones del canal fue bastante desapercibido.

En el debate, tanto Luis Petri de JxC como Rossi (UxP) buscaron polarizar en la mayoría de sus intervenciones con Villarruel. También lo hizo Nicolás Del Caño (FIT). Al final de la transmisión, Victoria Donda, del espectro peronista, se acercó junto a la investigadora Dora Barrancos y se tomaron una foto con la bandera del "Nunca Más" al lado de Rossi, y en diagonal al sector donde los libertarios festejaban.

Agustín Rossi junto a Victoria Donda y Victoria Montenegro.

"La rompiste", le decía la experiodista Marcela Pagano a Villarruel, mientras le mostraba estadísticas del debate en su celular. Villarruel repartía abrazos muy fraternales entre los propios, eso sí. En algún momento parecía que estaba cerca de las lágrimas.

Victoria Villarruel y Agustín Rossi en el debate vicepresidencial en TN. FOTO: NA

En la previa del debate, desde JxC confiaban a PERFIL en que más allá de la performance de Petri, habría realmente un interés en ver qué decía Villarruel. "Es la contradicción más grande que tiene el discurso de Milei, porque no es liberal, es bastante conservadora", detallaron.

A pesar de todo, algunos de La Libertad Avanza empezaron a mostrarse más amigables con el resto. Por lo menos así se lo vio a Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño, a las risas con el intendente de Pinamar, Martín Yeza, de JxC. "No me saquen fotos con la casta", le bromeó a un fotógrafo que se acercó a tomarles una foto. "Es así, y como lo quiero se lo puedo decir", explicaba Marra.

En este caso es una excepción: se conocen desde 2008, de la juventud del Peronismo Federal que Yeza lideraba. Marra no tenía una participación orgánica pero efectivamente, se conocieron dentro de un espacio peronista hace 15 años.

Al terminar el debate, Marra dijo a PERFIL que fue una clara victoria de Villarruel porque "todos fueron contra ella". Consultado por el accionar de "la defensora de las víctimas del terrorismo (como así muchas veces se autodescribe)" en donde sólo respondía y polarizaba con el compañero de fórmula de Sergio Massa y no respondía a los comentarios de Petri, Marra consideró que tenía que ver con que al eventual vice de Patricia Bullrich "le faltó sangre" en el debate y fue muy aburrida su intervención.

Unión por la Patria llevó a sus aliados del sindicalismo

En la previa, en la sala que conecta con el estudio donde se realizó el debate, estaban muy marcados cada espacio político. Salvo por las risas entre Marra y Yeza y el cordial saludo que tanto Rossi como Donda le dieron a Diego Bossio (ex frentetodista, ahora con Schiaretti y Randazzo), cada candidato estaba con los suyos.

Picante cruce entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel: "Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia"

La izquierda tenía a Myriam Bregman, única candidata a presidenta presente, que antes de acompañar a Del Caño al estudio entraron agarrados del brazo bromeando: "Nos casamos mañana".

Debate vicepresidencial en TN. FOTO: Juan Obregón

Pero en el caso de UxP, se formó realmente una ronda con alto presentismo sindical, el mismo que se pudo también ver en el Congreso Nacional celebrando la aprobación de la media sanción del proyecto para la eliminación del impuesto a las Ganancias. Estaban Héctor Daer, Sergio Palazzo y Hugo Yasky. Pero también el propio Germán Martínez, jefe del bloque de diputados del kirchnerismo, además de las ya mencionadas Donda y Barrientos. En esa rondita se hablaba de lo que fue la caliente sesión en el Congreso y de la previa del debate.

El único que quedó bastante excluido en ese momento previo al debate fue el senador José Mayans. También al entrar a los estudios, le tocó sentarse al lado de Pagano y los libertarios.

